Lehečka vstoupil i do dalšího turnaje skalpem Munara, debut v Antverpách odstartoval suverénně

ATP ANTVERPY - Jiří Lehečka (22) zahájil druhý turnaj v řadě proti antukovému specialistovi Jaumemu Munarovi (27) a stejně jako před dvěma týdny v Šanghaji zapsal vítězství ve dvou setech. V hale v Antverpách měl se Španělem podstatně méně práce a po výhře 6:1, 6:4 úspěšně zahájil svůj debut na tomto belgickém podniku. Na druhé čtvrtfinále po delší zdravotní pauze zaútočí proti Danielovi Altmaierovi (26), nebo domácímu Gillesovi Arnaudovi Baillymu (19).

Lehečka – Munar 6:1, 6:4

Jiří Lehečka vstoupil do svého druhého turnaje v řadě soubojem s Jaumem Munarem. Zatímco před dvěma týdny na Masters v Šanghaji strávil na kurtu bezmála dvě hodiny, antukovému specialistovi povolil 10 gamů a musel odvracet setbol, při svém debutu v hale v belgických Antverpách byl od začátku jasně lepším hráčem na kurtu.

Český favorit měl výborný vstup do zápasu. V úvodní sadě šel okamžitě do vedení brejku, odvrátil obě brejkbolové hrozby a Španělovi dovolil jen jednu hru. Druhé dějství naopak nabídlo brejkboly pouze v závěrečném gamu. Lehečka potřeboval na returnu celkem šest mečbolů. Na většinu z úvodních pěti vyrobil nevynucenou chybu, ovšem při šesté příležitosti mu Munar pomohl dvojchybou.

Rodák z Mladé Boleslavi právě na halovém betonu prorazil na nejvyšší okruh, když předloni v Rotterdamu zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále. Navíc sezonu 2022 zakončil finálovou účastí na Turnaji mistrů do 21 let. Jenže loni na halových turnajích zaznamenal jen dvě výhry ze šesti zápasů a letos to má zatím 2:2.

V polovině srpna se vrátil po více než tříměsíční pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle, která ho připravila o French Open i slavný Wimbledon. Také na páté akci po zdravotní přestávce zvládl úvodní duel a nyní se může poprat o své druhé čtvrtfinále po květnovém semifinále na Masters v Madridu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Jeho dalším protivníkem bude Daniel Altmaier, nebo domácí kvalifikant Gilles Arnaud Bailly. Lehečka je nasazenou pětkou a těsně mu unikl volný los v prvním kole. Ten naopak obdrželi bývalý finalista Alex de Minaur, loňský semifinalista Stefanos Tsitsipas, předloňský šampion Félix Auger-Aliassime a Sebastián Báez.



Výsledky turnaje ATP 250 v Antverpách

