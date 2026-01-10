Lehečkovi ukázal cestu Djokovič, inspiruje ho Sinner. Proč si libuje v datových analýzách?
Ne každý je toho zastáncem. Někteří věří svým instinktům, jiní dají na pocity. Lehečka ale v tenisových datech našel zalíbení. Poté, co v Brisbane musel předčasně opustit turnaj kvůli zranění kotníku a vynechá i plánovanou akci v Adelaide, možná znovu otevře aplikaci, ve které je nejen jeho tenis dokonale zanalyzovaný. "ATP založila úplně novou platformu, kde dává k dispozici všechny informace ze všech zápasů na svých turnajích. Jsou o všech hráčích a přístup má každý z nich," vypráví nadšeně český tenista.
Dříve stávaly rozbory zápasů a hry soupeřů velké peníze a mohli si je dovolit jen ti bohatší. "Pamatuju si, že některé firmy si říkaly třeba 500 dolarů za zpracovaný zápas a ještě se třeba připlácelo za nějaké extra analýzy. Já už jsem dnes v pozici, že bych si to mohl dovolit. Ale vím, že kluci, co byli mimo první padesátku, do toho zpravidla nešli. Dnes má každý hráč vše důležité, jen dostane heslo ke svému účtu," líčí Lehečka.
Sinner jako vzor
Data, která z platformy získává, se snaží analyzovat společně s trenérem Michalem Navrátilem. "Někdo dá podklady trenérovi nebo kondičákovi, aby je zpracoval, někdo si v tom čte sám. Ale ono je to opravdu hodně sofistikované a není to žádná těžká matematika. Takže já si to opravdu často rád studuju sám," vypráví o svém novém koníčku, díky kterému ze sebe chce udělat zase o kousek lepšího tenistu.
Jiří Lehečka se netají tím, že jeho inspirací je Jannik Sinner: "Rozhodně se můj herní styl blíží víc jemu, než Alcarazovi. A při těch analýzách jsme opravdu zjistili vtipnou věc, že já vlastně opravdu hraju velmi podobně jako Jannik. Jen kvalita jeho úderů je zkrátka znatelně větší. Ať už je to forhend, bekhend, nebo servis, tak je máme podobné. Ale on si od základní čáry drží level kvality na hodnotě 8,5 až 9 z deseti a já tam mám 7,0 až 7,5."
Rovnoprávnost mezi muži
Aplikaci s názvem Tennis IQ Powered otevřela ATP svým hráčům právě kvůli tomu, aby pomohla širšímu poli hráčů přiblížit se absolutní špičce. Dnes ji využívá asi 2000 tenistů.
"Jsme na to hrdí. Zpřístupnění těch kvalitních datových souborů může skutečně ovlivnit kariéru spousty hráčů. Je to jedna z největších technologických změn v našem sportu," vysvětloval v létě 2025 při spuštění projektu bývalý přední deblista a dnes sportovní ředitel ATP Ross Hutchins.
Lehečka novou příležitost kvituje. Dokáže najít, kam jeho soupeř servíruje, za jakého stavu, kde se pohybuje, jak často chodí na síť a jakou má úspěšnost. Platforma nabízí i informace o pozici hráče při returnech, nebo třeba detaily o rotacích jednotlivých úderů. "Nejsou to jen čísla a data. Mohu se podívat na svůj zápas s kýmkoliv, zakliknu si všechny míče, které jsem hrál na síti a hned se mi nabízí třeba 25 videí. Člověk se u toho opravdu hodně učí," vypráví.
Zatímco ATP vsadila na rovnoprávnost a svým hráčům dává servis zdarma, ženský okruh je v tomto ohledu pozadu. "WTA tohle vůbec nemá," kontruje Karolína Plíšková, která ve své kariéře na datové rozbory vždycky dala.
"Máme na to shodou okolností australskou firmu, která zaměstnává sběrače dat a nějaké ajťáky, kteří to připravují. Také jsou k tomu i nějaké rozbory a interpretace, ty tvoří Stephen Huss, bývalý elitní deblista, co dřív vyhrál Wimbledon. Ten tomu dává trochu přesah, nejsou jen syrová data, on to dokáže převést do reálného reportu, ze kterého se dá vyčíst i nějaká specifická věc," dodává dvojnásobná finalistka grandslamových turnajů, která se aktuálně po dlouhé pauze pokouší o restart kariéry.
"Je důležité, abyste před utkáním věděli, čeho je možné se chytit. Někdy jsou to třeba informace o soupeři, že při klíčové výměně dává servis na nějaké konkrétní místo a že pak třeba existuje 80 % šance, že se vyhraje výměna," přidává svou zkušenost Plíšková. Za data ale vždycky musela platit. Ale i díky nim vystoupala na první místo světového žebříčku.
Malá vsuvka: asi není náhoda, že Huss byl deblovým parťákem právě zmíněného Rosse Hutchinse, jenž se na mužském okruhu zasloužil o otevření datových souborů hráčům. Analýzy a rozbory zápasů prostě oba milovali a částečně na nich založili byznys.
Cestu ukázal Djokovič
Největším průkopníkem datových analýz v tenisovém světě je však podle Jiřího Lehečky nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. "Ten financoval jednu z těch prvních firem, která se tomu začala věnovat - je to Gotta Tennis. Novak investoval velké peníze a řekl si, co přesně všechno chce," vypráví český tenista.
Srbského šampiona v tomto ohledu velmi chválí: "On na to přišel! Data jsou jeden z těch důvodů, proč všichni říkají, jak skvělý je na příjmu. Jak neskutečně returnoval finále Wimbledonu s Kyrgiosem, který servíroval životní turnaj. A on byl přesto schopný ho čtyřikrát brejknout. Jak je to vůbec možné? Prostě ho přečetl!"
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
v baseballu se dle stats jede od přelomu tisíciletí, doporučuji film Moneyball
ve fotbalu to bude dost let
a tenis je proto pionýrem
pionýři, pionýři
malované děti