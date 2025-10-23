Letos udělala velký pokrok, byl to parádní rok. Valentová si vyslechla chválu od trenéra
Valentová si finálovou účastí v Ósace vylepšila životní maximum. Dosud byla nejdále letos v semifinále v Praze. "Věřím, že příště přijde třeba vítězný turnaj. I to, že teď Terka došla do finále z kvalifikace, je velký úspěch. Odehrála sedm zápasů v osmi dnech s kvalitními hráčkami. Doufejme, že se to příště povede do konce," uvedl Salaba.
Tenistka Sparty Praha porazila minulý týden například Elise Mertensovou z Belgie, Srbku Olgu Danilovičovou či Rumunku Jaqueline Cristianovou. Prohrála až ve finále s Kanaďankou Leylah Fernandezovou 0:6, 7:5, 3:6.
"V sezoně jsme měli za cíl být do stovky. A je vlastně super, že už teď řešíme, že prohrává s top hráčkami na světě. Kdybychom si tohle řekli před půl rokem, tak bychom to brali. Byl to parádní rok," podotkl Salaba.
S Valentovou je třiatřicetiletý Salaba od letošního března. Její zápasy velmi prožívá. "Hodně lidí má asi od Terky velká očekávání a ona to zatím naplňuje perfektně," uvedl Salaba. "Všichni jsme si kolem Terky mysleli, že na to má. Akorát Terka si na to musí přijít sama. A jak teď porazila více hráček z padesátky nebo s nimi trénovala, tak jí to dodalo větší sebevědomí," řekl.
Na trénincích musí občas svěřenkyni korigovat. Má podle něj velmi soutěživou povahu. "A tím, jak chce všechny porážet, je někdy v trénincích přemotivovaná, že když se jí něco nepovede, tak jí to trošku sráží. Může to být také její přednost, jen se to nesmí přesunout do toho negativního," uvedl Salaba.
Přesto chválil Valentovou za progres. "I v té Ósace se posunula. I když se jí nedařilo a třeba prohrála první set, tak zvládla těžké momenty a neměla výpadky. Dřív je občas měla třeba kvůli ztrátě koncentrace, ale teď byla pořád v zápase. A také výborně servírovala," uvedl Salaba.
Valentová postrádá trofej z Ósaky
Valentová původně plánovala ještě po turnaji v Ósace hrát v čínském Guangzhou, rozhodla se ale s trenérem program přehodnotit a dát si pauzu. V listopadu bude ještě hrát baráž v Poháru Billie Jean Kingové.
"Už byla strhaná. Je to mladá hráčka na začátku kariéry a je nesmysl to někam hnát, aby se třeba vážněji zranila. Je lepší si dát pauzu a pořádně zregenerovat. A Pohár Billie Jean Kingové už je za chvíli," řekl Salaba.
Oba si spolupráci pochvalují. Často se na turnajích spolu sází. V 1. kole Roland Garros, kdy Valentová porazila Francouzku Chloé Paquetovou, si musel například Salaba koupit nový telefon. Sázku mohli spolu uzavřít i v Ósace, ale nakonec k tomu nedošlo. "Budeme v tom však pokračovat dál," doplnil Salaba.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře