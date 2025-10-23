Valentová postrádá trofej z Ósaky. Po životním výsledku vyhlíží listopadovou baráž BJK Cupu
"Je to super. Jsem strašně ráda, že se mi ten turnaj takhle povedl. Potom, co jsem hrála předtím v Číně (vypadla v kvalifikaci), jsem to nečekala. Potom jsem se ale vzchopila. Být v šedesátce je skvělé a doufám, že půjdu ještě výš," uvedla Valentová.
Tenistka TK Sparta postoupila v minulém, životním týdnu do finále v Ósace z kvalifikace. Porazila například Elise Mertensovou z Belgie, Srbku Olgu Danilovičovou či Rumunku Jaqueline Cristianovou. Prohrála až ve finále s Kanaďankou Leylah Fernandezovou 0:6, 7:5, 3:6.
"Byl to těžký zápas. Leylah hrála výborně. Já jsem nebyla úplně stoprocentně fit a proti takové hráčce je v takovém stavu těžké vyhrát. Měla jsem nějaké problémy, bylo to těžké," řekla Valentová, která byla podle trenéra Libora Salaby unavená po předchozím programu. I proto vynechala jinak plánovanou účast na dalším turnaji v Guangzhou.
Během turnaje ji na dálku podporovali spolužáci i členové rodiny. "Taťka se na přenosy ani nekouká, že je prý strašně nervózní a stejně mi nemůže poradit. Ale sledují to oba, i brácha. Celá moje rodina si přivstane, kouká na mé zápasy a pak mi všichni píšou, jak jsou na mě pyšní," líčila Valentová.
Cítila, že si získává na okruhu mezi ostatními hráčkami respekt. "Je možné, že se moje pozice postupně mění. Ještě to není 'wow', ale když jsem byla ve Wuhanu, tak mi psal trenér od Danilovičové, jestli si s ní nepůjdu zahrát. Mám velkou radost, že se mnou chtějí trénovat," uvedla Valentová.
Novinářům také prozradila příběh o setkání s bývalou světovou trojkou Mariou Sakkariovou z Řecka. "V Číně mě dvakrát strašně hezky pozdravila, tak jsem říkala trenérovi, že si mě s někým určitě plete, že mě nemůže znát. A pak říkala, že zná. V Paříži jsme měly skříňku v šatně vedle sebe, ona tam blbě prohrála a já jí řekla, že nevadí, že to příště bude lepší. Bylo hezké, že se mnou navázala kontakt," řekla Valentová.
Trofej z Ósaky postrádá
Za účast ve finále v Ósace dostala trofej, která se jí ale ztratila po cestě domů. Od šéfa klubu Miroslava Malého proto dostala vázičku z japonského porcelánu. "Dělala jsem si srandu, že mi ji ztratil pan trenér. Ale ne, prostě nedorazila. Zůstala po cestě," uvedla Valentová, která si za odměnu koupila boty.
Na větší popularitu si zvyká. "Když jsem jela z letiště, nějaký pán se mě ptal, jestli jsem slečna Valentová. Říkal mi, že jsem strašně šikovná, že mě prý sledoval už dlouho. Zaskočilo mě, že mě poznal. Asi si budu muset zvykat," podotkla Valentová.
Zvýšený zájem o mladou reprezentantku potvrdil i Malý. "Má různé nabídky spolupráce, to k tomu patří. Snažíme se jí v tom co nejlépe poradit," uvedl.
Na tlak v souvislosti s větším očekáváním je Valentová připravená. "Jsem poměrně emotivní typ a emoce se mnou někdy cloumají. Snažím se s tím ale vypořádat. Mám i mentálního kouče, který mi pomáhá. Nějaký tlak už tam je, ale bude ještě větší. To ke sportu a stoupání vzhůru patří," řekla Valentová.
Nyní se pokusí dohnat výpadek ve škole a poté se připravit na účast v baráži Poháru Billie Jean Kingové. Ta se uskuteční od 14. do 16. listopadu ve Varaždínu. Valentová je v nominaci stejně jako Linda Nosková, Sára Bejlek a Nikola Bartůňková. "Moc se těším, týmové soutěže miluju. Jsem ráda, že mám možnost zase naskočit a zkusit tým a celé Česko podpořit. Doufám, že budu opora, že tým nezklamu a že mu pomůžu," doplnila Valentová.
Tak to Terko příští rok pořádně rozjeď a především zůstaň zdravá.