Linda Fruhvirtová na WTA v Clevelandu vyhrála souboj lucky loserů. Postoupila i Siniaková

Linda Fruhvirtová v Clevelandu začínala v kvalifikaci, ve které porazila zkušenou Kazašku Jaroslavu Švedovovou a prohrála s domácí Eminou Bektasovou.



Do hlavní soutěže se ale nakonec dostala jako lucky loser a v prvním kole narazila na Taru Mooreovou. Britku, kterou v druhém největším městě amerického státu Ohio potkala podobný osud.



A vzájemný souboj dvou šťastných poražených hráček z kvalifikace vyzněl lépe pro českou teenagerku. Fruhvirtová porazila bývalou hráčku druhé světové stovky 6-4 7-5.



16letá Fruhvirtová vstoupila do duelu nervózně, úvodní tři servisy ztratila a prohrávala už 1-4. Pak ale podání zpřesnila, získala pět gamů v řadě a tím i první sadu.



Ve druhém setu byly naopak obě hráčky na podání bezchybné. K prvním brejkbolům se dostala česká hráčka až v poslední hře s vydatnou pomocí soupeřky. Mooreová v ní zahrála čtyři dvojchyby a Fruhvirtová nabídnutou šanci zápas uzavřít využila.



376. hráčka světa Fruhvirtová hraje na turnaji WTA potřetí v kariéře, vůbec poprvé na tvrdém povrchu. Podruhé odstartovala vítězně, v dubnu na zelené antuce v Charlestonu se dostala dokonce do čtvrtfinále.



V Clevelandu si o postup mezi osmičku nejlepších zahraje proti šesté nasazené Polce Magdě Linetteové.



Kateřina Siniaková, už na sedmém turnaji v řadě zvládla sv§j úvodní zápas. V Clevelandu porazila 7-5 6-1 osmou nasazenou Američanku Shelby Rogersovou, s níž neztratila set ani ve třetím vzájemném duelu.



Po vyrovnaném prvním setu, který Siniaková získala díky brejku ve 12. gamu, Češka ve druhé sadě jednoznačně dominovala. Rogersová za stavu 0-5 ještě odvrátila mečbol, ale to bylo z její strany vše.



25letá Siniaková, jež na začátku srpna slavila ve čtyřhře zisk zlaté olympijské medaile, na předchozích šesti turnajích postoupila vždy minimálně přes dvě soupeřky. V Ohiu bude ve druhém kole velkou favoritkou proti 402. hráčce světa Nagi Hanataniové. 26letá Japonka si v Clevelandu odbývá z pozice lucky losera debut v hlavní soutěži turnaje WTA, v 1. kole jí po prvním gamu vzdala Ruska Anna Blinkovová.



Roli nasazené jedničky na úvod potvrdila Darja Kasatkinová, která porazila Slovinku Kaju Juvanovou dvakrát 6-3. O čtvrtfinále si Ruska zahraje s domácí teenagerkou Katy McNallyovou.







Sérii pěti porážek, která se táhla od červnového postupu do finále turnaje v Eastbourne, přerušila Anett Kontaveitová. Druhá nasazená Estonka sice prohrála s domácí Lauren Davisovou první set, ale pak už Američance nedovolila uhrát ani game a zvítězila 1-6 6-0 6-0.

• WTA 250 CLEVELAND •

USA / Ohio, tv. povrch , 235.238 dolarů

pondělní výsledky (23. 08. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Siniaková (ČR) - Rogersová (8-USA) 7-5 6-1 L. Fruhvirtová (ČR) - Mooreová (Brit.) 6-4 7-5 Kasatkinová (1-Rus.) - Juvanová (Slovin.) 6-3 6-3 Kontaveitová (2-Est.) - Davisová (USA) 1-6 6-0 6-0 Linetteová (6-Pol.) - Bektasová (USA) 7-6(6) 6-4 Sorribesová (7-Šp.) - Glatchová (USA) 6-2 6-1 Garciaová (Fr.) - Harrisonová (USA) 6-1 6-2 Zvonarevová (Rus.) - Eikeriová (Nor.) 6-4 6-2 Matteková-Sandsová (USA) - Šibaharaová (Jap.) 6-4 3-6 6-1 Hanataniová (Jap.) - Blinkovová (Rus.) 1-0 / skreč B. Sasnovičová (Běl.) - McHaleová (USA) 6-4 7-5 Shuai Zhang (Čína) - Trevisanová (It.) 7-5 6-1 Hercogová (Slovin.) - Mateasová (USA) 6-3 6-2