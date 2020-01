Los čtyřher na Australian Open: Do hry zasáhne deset českých deblistek v čele se Strýcovou

Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh loni vyhrály čtyři turnaje včetně Wimbledonu. Minulý týden se jim povedla generálka v Brisbane, kde ve čtyřech zápasech ztratily jediný set a získaly šestý společný titul.



Na Australian Open se třiatřicetiletá Strýcová s tři měsíce starší Tchajwankou představí poprvé jako pár. V prvním kole je vyzve jiná česká tenistka Marie Bouzková se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou, které si v pátek zahrály semifinále v Hobartu.



Jedinou čistě českou dvojicí na letošním Australian Open jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, která jsou nasazenými čtyřkami. Grandslamové šampionky z Roland Garros 2018 a Wimbledonu 2018, které minulý týden slavily triumf v Shenzhenu, vykročí za obhajobou čtvrtfinále proti německému tandemu Anna-Lena Friedsamová a Laura Siegemundová.



44letá česká veteránka Květa Peschkeová vstoupila do sezony novou spoluprácí s nizozemskou deblovou specialistkou Demi Schuursovou. V Melbourne jsou nasazenými osmičkami na úvod budou čelit mladým soupeřkám Fanny Stollarové z Maďarska a Ukrajince Dajaně Jastremské.



Nasazenými jedenáctkami jsou dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře žen Lucie Hradecká se Slovinkou Andrejou Klepačovou. Zkušené deblistky, které loni triumfovaly v Cincinnati a ne podniku ITF v Dubaji, odstartují proti Japonkám Nao Hibinové a Makotě Ninomijaové.



Markéta Vondroušová se představí společně s Američankou Cici Bellisovou, s níž se před třemi lety dostala do čtvrtfinále Wimbledonu. Obě dvacetileté tenistky vracející se po dlouhé pauze, během níž podstoupily operaci, vyzvou nasazené trojky a vítězky loňského US Open Elise Mertensovou z Belgie a Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

LOS DVOUHER Los Australiran Open:

České tenistky čeká

těžký boj hned od úvodu

Renata Voráčová bude hrát poprvé po boku Američanky Bernardy Peraové, Karolína Muchová se postaví na kurt stejně jako loni v New Yorku společně se Švýcarkou Jil Teichmanovou a Kristýna Plíšková vytvořila pár s Rumunkou Irinou Beguovou.



Pouze Peschkeová, Hradecká a Voráčová v Melbourne startují jen ve čtyřhře. Zbylých sedm Češek má v programu Australian Open i dvouhru.



Loňské šampionky Samantha Stosurová a Shuai Peng letos změnily partnerky. Australanka je přihlášena s krajankou Ellen Perezovou, Shuai Zhang vytvořila čínské duo s Shuai Peng.



Čest českých mužů zachraňuje Jebavý

Ve čtyřhře mužů se představí pouze Roman Jebavý, který je na letošním Australian Open jediným českým tenistou v hlavních soutěžích. Třicetiletý Jebavý se představí po boku o sedm let staršího Slováka Igora Zelenaye, v prvním kole vyzvou šestnáctou nasazenou dvojici Austin Krajicek a Franco Škugor.



Titul v mužské čtyřhře budou obhajovat z pozice nasazených jedniček Francouzi Pierre-Hugues Herbert s Nicolasem Mahutem.