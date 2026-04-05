Los v Linci: Plíšková má jedinečnou šanci na vítězný návrat, Bejlek vyzve sokyni Bouzkové

VČERA, 15:00
Minimálně dvě české tenistky se představí v hlavní soutěži na antukové pětistovce v hale v Linci. Do rakouského města dorazila i Karolína Plíšková, která se vrací po dalších zdravotních problémech a má jedinečnou šanci slavit vítězný comeback. Hraje také Sára Bejlek, jež se vešla mezi nasazené a bude čelit aktuální soupeřce krajanky Marie Bouzkové.
Karolína Plíšková začne v Linci proti kvalifikantce (© PAUL CROCK / AFP)

Plíšková po US Open 2024 přes rok nehrála na nejvyšším ženském okruhu. Důvodem byl dvakrát operovaný kotník a mezi elitu se vrátila až letos. Jenže už během australského léta bojovala s dalším zraněním a zdravotní problémy se jí nevyhnuly ani v posledních týdnech, kdy řešila koleno a lýtko.

Letos tak zatím stihla pouze Australian Open, Kluž a Dauhá. Po dvouměsíční pauze chystá návrat v příštím týdnu na pětistovce v linecké hale, jež se poprvé odehraje na antuce. A má jedinečnou šanci navázat na svůj poslední start z roku 2014, kdy se hrálo na betonu a bývalá světová jednička získala titul.

V prvním kole letošní edice totiž potká jednu z kvalifikantek. Tou může být Dominika Šalková, která už prošla do finále kvalifikačních bojů, nebo Linda Fruhvirtová. Druhé kolo by bylo podstatně těžší, protože v něm na vítězku čeká nasazená dvojka Jekatěrina Alexandrovová. Ruska ovládla poslední ročník a finále hrála i předloni.

Ve stejné čtvrtině pavouka je také Bejlek. Dvacetiletá Češka se jako poslední vešla mezi nasazené a přijela po solidním vystoupení na zelené antuce v Charlestonu, kde v osmifinále vzdorovala Belindě Bencicové.

Její úvodní soupeřkou by měla být Panna Udvardyová. Maďarka se ale dost možná odhlásí, protože dnes absolvuje finále v kolumbijské Bogotě proti další české zástupkyni Bouzkové. Bejlek by tak mohla po cestě do čtvrtfinále čelit pouze hráčkám z kvalifikace.

Kvarteto nejvýše nasazených tenistek má v úvodním kole volno. Kromě Alexandrovové jsou to Mirra Andrejevová, Ljudmila Samsonovová a Jelena Ostapenková. V Linci letos startují třeba i Sorana Cirsteaová, Sloane Stephensová a na divokou kartu Paula Badosaová. Hlavní soutěž vypukne v pondělí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
05.04.2026 18:25
S tou jedinečnou šancí na vítěznej návrat bych u Karolíny hodně brzdil. S největší pravděpodobností do prvního kola schytá jednu hráčku ze čtveřice Sasnovich, Timofeeva, Vekic, Volynets a to rozhodně nejsou lehké soupeřky ...
Mantra
05.04.2026 16:55
Linda Fr. 1.sada 0.6 se Sasankou. Tak to je prima.
Mantra
05.04.2026 16:57
Hrnečková postoupila. Brengle už je asi taky mimo.
tommr
05.04.2026 18:27
Brengle už fyzicky nestíhá ale ruku má pořád šikovnou ...
Mantra
05.04.2026 17:12
60 61. Klasika
Mantra
05.04.2026 17:16
A je to. Ani neprotestovala
ladinec
05.04.2026 17:15
Možná ma ženské dny
Mantra
05.04.2026 17:17
Jo? Ale to netrvá furt.
PTP
05.04.2026 16:34
Jestli na Karolínu vyjde Češka a porazí ji, tak ji pak může natřít v podcastu Rakety.
tenisman1233
05.04.2026 15:43
Bejlek má výborný los,Plíšková hratelný.
com
05.04.2026 15:49
Plíšková bere titul
Mantra
05.04.2026 15:54
Ty titulky: "Plíšková ukradla titul. Hledá jí Interpol."
PTP
05.04.2026 15:19
Antuka v hale v Linci - to je nějakej šprajc proti Stuttgartu?
com
05.04.2026 15:12
smile
