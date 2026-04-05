Los v Linci: Plíšková má jedinečnou šanci na vítězný návrat, Bejlek vyzve sokyni Bouzkové
Plíšková po US Open 2024 přes rok nehrála na nejvyšším ženském okruhu. Důvodem byl dvakrát operovaný kotník a mezi elitu se vrátila až letos. Jenže už během australského léta bojovala s dalším zraněním a zdravotní problémy se jí nevyhnuly ani v posledních týdnech, kdy řešila koleno a lýtko.
Letos tak zatím stihla pouze Australian Open, Kluž a Dauhá. Po dvouměsíční pauze chystá návrat v příštím týdnu na pětistovce v linecké hale, jež se poprvé odehraje na antuce. A má jedinečnou šanci navázat na svůj poslední start z roku 2014, kdy se hrálo na betonu a bývalá světová jednička získala titul.
V prvním kole letošní edice totiž potká jednu z kvalifikantek. Tou může být Dominika Šalková, která už prošla do finále kvalifikačních bojů, nebo Linda Fruhvirtová. Druhé kolo by bylo podstatně těžší, protože v něm na vítězku čeká nasazená dvojka Jekatěrina Alexandrovová. Ruska ovládla poslední ročník a finále hrála i předloni.
Ve stejné čtvrtině pavouka je také Bejlek. Dvacetiletá Češka se jako poslední vešla mezi nasazené a přijela po solidním vystoupení na zelené antuce v Charlestonu, kde v osmifinále vzdorovala Belindě Bencicové.
Její úvodní soupeřkou by měla být Panna Udvardyová. Maďarka se ale dost možná odhlásí, protože dnes absolvuje finále v kolumbijské Bogotě proti další české zástupkyni Bouzkové. Bejlek by tak mohla po cestě do čtvrtfinále čelit pouze hráčkám z kvalifikace.
Kvarteto nejvýše nasazených tenistek má v úvodním kole volno. Kromě Alexandrovové jsou to Mirra Andrejevová, Ljudmila Samsonovová a Jelena Ostapenková. V Linci letos startují třeba i Sorana Cirsteaová, Sloane Stephensová a na divokou kartu Paula Badosaová. Hlavní soutěž vypukne v pondělí.
Přehled turnaje WTA 500 v Linci
