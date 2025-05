Macháč musí něco změnit. Teď prostě nejsem zdravý, uvědomuje si po deváté skreči od září

Pro Tomáše Macháče (24) skončilo letošní Roland Garros zklamáním, ze kterého se chce poučit. Kvůli zranění zad skrečoval nedělní duel prvního kola s domácím Francouzem Quentinem Halysem a jelikož to bylo jeho už deváté odstoupení za necelých devět měsíců, v rozhovoru s novináři řekl, že musí něco změnit a více se zaměřit na své zdraví. Do Wimbledonu neplánuje žádný turnaj a chce se dát do pořádku.

Macháč vzdal druhý duel za sebou. Před týdnem měl křeče na turnaji v Ženevě. "Věřím, že všechno souvisí se vším a zranění se navzájem nabalují. I když jde o jiný typ zranění, vidím, že teď prostě nejsem zdravý. V Ženevě jsem dostával křeče do levé nohy, tady se mi zablokovala záda," popsal Macháč.

Do utkání proti Halysovi vstupoval bez potíží, ty se ozvaly v tie-breaku prvního setu. "Pak už se můj stav jen horšil a nešlo dál pokračovat," řekl český tenista, který vzdal za stavu 6:7, 1:4. "Nebylo úplně optimální přijíždět se zraněním z Ženevy, že jsem dostal křeč. Tréninky tady byly v pohodě, ale měl jsem to v hlavě. Před zápasem jsem žádný takový problém neměl, stalo se mi to v tie-breaku prvního setu. Nevěřím na náhody, ale před zápasem jsem s tím problém neměl," řekl Macháč.

Český tenista vzdal kvůli zdravotním problémům od loňského září už podeváté. Nejprve nedohrál obě utkání ve skupinové fázi na Davisově poháru ve Valencii, poté vzdal v Almaty či Paříži. Začátkem roku skrečoval Američanovi Tayloru Fritzovi na United Cupu, v březnu v Indian Wells a potíže pak gradovaly v Ženevě a nyní na Roland Garros. Mezitím nenastoupil v Miami proti Jakubu Menšíkovi.

Tomas Machac retired at 1-4 down in sat 2 vs Quentin Halys.



Called MTO for a lower back issue and couldn’t continue.



2 retirements in a row for Machac. https://t.co/89f5FVFooj — edgeAI (@edgeAIapp) May 25, 2025

"Když se podíváme třeba na United Cup, tak 90 procent hráčů by tam v mé v situaci nejelo. Fakt jsem nebyl připravený, čtrnáct dní předtím jsem bral antibiotika. V nohách jsem měl tak čtyři tréninky a doufal, že zvládnu hrát proti hráčům z TOP 10," uvedl Macháč. "Herně jsem to zvládl, bohužel fyzicky to nešlo. Tam jsem předvedl neuvěřitelný výkon a dal se skvěle dohromady na Australian Open. Pak byla velká škoda, že jsem onemocněl v Indian Wells a Miami. Táhlo se mi to tři týdny. Nemoc mohla odejít dřív, ale bohužel s tím nešlo nic dělat," líčil.

Před turnajem v Ženevě byl podle svých slov připravený dobře. Zdravotní trable nečekal. "Najednou si udělám něco lehce s nohou, dostanu křeč a koukám, co se děje. Do Paříže přijedu s tím, že jsem se dal dohromady a najednou si zablokuju záda. Je to známka toho, že něco musím změnit, zamyslet se nad tím a dát všechno dohromady, protože tohle je jediné, co mě momentálně limituje. Když se podívám, kolikrát za rok skrečuju a jsem jednadvacátý na světě, tak to není špatné. Ale bohužel už je toho trochu moc," uvedl berounský rodák.

Vyhradí si čas, aby se dal do pořádku. "Pracuju na tom postupně, vždycky jsem doma jen pár dní. Ono je těžké vynechat dvě tisícovky a dát se fakt dohromady. Ale očividně jsem to měl udělat. Myslel jsem, že už jsem v pohodě, ale bohužel přišla Ženeva. Teď musím využít všechen čas na to, abych se dal dohromady. Fakt škoda, že mi zdraví občas nedovolí jít dál. Musím se nad tím zamyslet," řekl.

I proto se rozhodl po Roland Garros neplánovat další program. Jediným cílem je Wimbledon, který začne v Londýně 30. června. "Musím si zajít na vyšetření, ať vím, na čem jsem. Plánuju hrát jen Wimbledon a s žádnými jinými turnaji před ním nepočítám," doplnil Macháč.