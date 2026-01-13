Macháč po další skvělém výkonu znovu potvrdil roli favorita. O semifinále si zahraje s Munarem
Halys – Macháč 4:6, 2:6
Macháč do podniku ATP 250 v Adelaide vstoupil bezproblémovou výhrou nad domácím Jamesem Duckworthem a připsal si první výhru v sezoně. Podobně snadno zvládnul i svůj osmifinálový zápas proti rozjetému kvalifikantovi Halysovi a postoupil do čtvrtfinále.
Český tenista se ujal vedení hned ve třetí hře, kdy poprvé získal servis Francouze. Na svém podání za celý set nedal soupeři šanci. Dějství mohl ukončit už v osmé hře, ale první dva setboly na příjmu ještě nevyužil, následně ale set dopodával.
Vyhrané úvodní sady využil a sebevědomě začal i tu druhou. Hned v úvodní hře znovu prolomil podání Halyse a po dalším brejku vedl už 4:1. Následně ale sám jedinkrát zaváhal, výraznější komplikace mu to však nepřineslo. Ovládl poslední dva gamy a za hodinu a čtvrt slavil postup mezi osmičku nejlepších.
O semifinále si zahraje se Španělem Munarem, který předvedl obrovské zlepšení na betonech už loni. V Adelaide vyřadil po obratu turnajovou trojku Francisca Cerúndola. S českým tenistou se dosud neutkali.
Macháče ještě čeká čtyřhra společně s kamarádem Matějem Vocelem. O třetí čtvrtfinále ze tří společných turnajů budou usilovat proti dvojici Hugo Nys a Edouard Roger-Vasselin.
Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře