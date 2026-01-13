Macháč po další skvělém výkonu znovu potvrdil roli favorita. O semifinále si zahraje s Munarem

ATP ADELAIDE - Tomáš Macháč (25) zatím na dvěstěpadesátce v Adelaide předvádí přímo skvělé výkony a po dvou výhrách postoupil bez ztráty setu mezi osmičku nejlepších. Český hráč v osmifinále přehrál 6:4, 6:2 Francouze Quentina Halyse (29). O semifinále si osmý nasazený zahraje se Španělem Jaume Munarem.
Tomáš Macháč je v Adelaide už ve čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Michael Glass)

Halys – Macháč 4:6, 2:6

Macháč do podniku ATP 250 v Adelaide vstoupil bezproblémovou výhrou nad domácím Jamesem Duckworthem a připsal si první výhru v sezoně. Podobně snadno zvládnul i svůj osmifinálový zápas proti rozjetému kvalifikantovi Halysovi a postoupil do čtvrtfinále.

Český tenista se ujal vedení hned ve třetí hře, kdy poprvé získal servis Francouze. Na svém podání za celý set nedal soupeři šanci. Dějství mohl ukončit už v osmé hře, ale první dva setboly na příjmu ještě nevyužil, následně ale set dopodával.

Vyhrané úvodní sady využil a sebevědomě začal i tu druhou. Hned v úvodní hře znovu prolomil podání Halyse a po dalším brejku vedl už 4:1. Následně ale sám jedinkrát zaváhal, výraznější komplikace mu to však nepřineslo. Ovládl poslední dva gamy a za hodinu a čtvrt slavil postup mezi osmičku nejlepších.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O semifinále si zahraje se Španělem Munarem, který předvedl obrovské zlepšení na betonech už loni. V Adelaide vyřadil po obratu turnajovou trojku Francisca Cerúndola. S českým tenistou se dosud neutkali.

Macháče ještě čeká čtyřhra společně s kamarádem Matějem Vocelem. O třetí čtvrtfinále ze tří společných turnajů budou usilovat proti dvojici Hugo Nys a Edouard Roger-Vasselin.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
