Macháč s Vocelem potvrdili, že jsou nejlepšími Čechy ve čtyřhře. V Adelaide vyřadili Pavláska

DNES, 09:00
Aktuality 0
ATP ADELAIDE - Hned v prvním kole deblové soutěže na dvěstěpadesátce v Adelaide se na kurtu potkali tři čeští tenisté. Tomáš Macháč (25) s Matějem Vocelem (28) porazili 6:4, 6:4 jejich krajana Adama Pavláska (31) s domácím Johnem Patrickem Smithem (36) a potvrdili tak skvělou formu, kterou si přivezli z Brisbane. Zároveň nadále ukazují, že jsou velmi silnou dvojicí, která by se mohla hodit i do českého daviscupového týmu.
Profily hráčů (7)
Macháč Tomáš
Vocel Matej
Pavlásek Adam
Smith John Patrick
Tomáš Macháč začal v Adelaide výhrou ve čtyřhře po boku Matěje Vocela (@ Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Macháč/Vocel – Pavlásek/Smith 6:4, 6:4

Macháč s Vocelem nadále potvrzují, že jim to společně na kurtu klape a aktuálně jsou možná nejlepší ryze českou dvojicí. Po senzačním loňském čtvrtfinále na US Open předvádějí skvělé výkony i v úvodu nové sezony v Austrálii. V Brisbane došli až do semifinále, a i v Adelaide začali vítězně.

V prvním kole přehráli dalšího Čecha Pavláska společně s domácím deblovým specialistou Smithem. Macháč s Vocelem v zápase odvrátili všech osm brejkbolů a zvládli dvě z devíti šancí využít.

Poprvé uspěli na příjmu v pátém gamu, ve kterém proměnili až jejich celkově na sedmý brejkbol. Ve druhé sadě museli naopak spoustu šancí odvracet. Dvakrát v řadě utekli ze stavu 15:40 a na returnu udeřili znovu v deváté hře. Následně zápas dopodávali čistou hrou.

Připsali si tak další cenný skalp proti čistě deblovým specialistům. Potvrdili, že jsou velmi silnou dvojicí, která by se mohla hodit i do českého daviscupového týmu. V osmifinále narazí na nasazené sedmičky Huga Nyse a Édouarda Rogera-Vasselina. Macháče čeká v Adelaide i dvouhra, ve které v úterý vyzve domácího Jamese Duckwortha.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist