Macháč s Vocelem potvrdili, že jsou nejlepšími Čechy ve čtyřhře. V Adelaide vyřadili Pavláska
Macháč/Vocel – Pavlásek/Smith 6:4, 6:4
Macháč s Vocelem nadále potvrzují, že jim to společně na kurtu klape a aktuálně jsou možná nejlepší ryze českou dvojicí. Po senzačním loňském čtvrtfinále na US Open předvádějí skvělé výkony i v úvodu nové sezony v Austrálii. V Brisbane došli až do semifinále, a i v Adelaide začali vítězně.
V prvním kole přehráli dalšího Čecha Pavláska společně s domácím deblovým specialistou Smithem. Macháč s Vocelem v zápase odvrátili všech osm brejkbolů a zvládli dvě z devíti šancí využít.
Poprvé uspěli na příjmu v pátém gamu, ve kterém proměnili až jejich celkově na sedmý brejkbol. Ve druhé sadě museli naopak spoustu šancí odvracet. Dvakrát v řadě utekli ze stavu 15:40 a na returnu udeřili znovu v deváté hře. Následně zápas dopodávali čistou hrou.
Připsali si tak další cenný skalp proti čistě deblovým specialistům. Potvrdili, že jsou velmi silnou dvojicí, která by se mohla hodit i do českého daviscupového týmu. V osmifinále narazí na nasazené sedmičky Huga Nyse a Édouarda Rogera-Vasselina. Macháče čeká v Adelaide i dvouhra, ve které v úterý vyzve domácího Jamese Duckwortha.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře