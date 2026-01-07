Macháč s Vocelem v Brisbane navazují na senzační US Open. Zahrají si další čtvrtfinále
Cash/Tracy – Macháč/Vocel 6:7, 6:4, 7:10
Není pochyb o tom, že Macháčovi s Vocelem to na kurtu náramně sedí. Česká dvojice společně na podniku ATP 250 v Brisbane hraje teprve druhý společný turnaj na nejvyšším okruhu, a i tentokrát se jedná o parádní jízdu, během které vyřazují favority a deblové specialisty.
Poté, co v prvním kole zvládli dva tie-breaky proti brazilské dvojici Marcelo Mělo a Fernando Romboli, museli v osmifinále do závěrečného super-tiebreku. Osmé nasazené Američany Cashe s Tracym však nakonec zdolali 7:6, 4:6, 10:7 a zahrají si o postup mezi čtyřku nejlepších. Jejich dalšími soupeři budou Nizozemec Verbeek a Nys z Monaka.
Čeští tenisté tak navazují na svou senzační jízdu, kterou předvedli loni na US Open. V New Yorku ještě jako velmi neznámá dvojice vyřadili i grandslamové šampiony a nasazené dvojky Marcela Arevala a Mateho Paviče a postoupili mezi osm nejlepších, kde padli s velmi zkušenou britskou dvojicí Neal Skupski a Joe Salisbury.
Macháč na US Open stále vítězí. Ve čtyřhře s Vocelem vyřadili grandslamové šampiony
