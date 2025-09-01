Macháč na US Open stále vítězí. Ve čtyřhře s Vocelem vyřadili grandslamové šampiony

VČERA, 23:35
Aktuality 0
US OPEN - Tomáš Macháč (24) i přes neúspěch v osmifinále dvouhry proti Tayloru Fritzovi stále pokračuje na letošním US Open. Ve čtyřhře se s Matějem Vocelem (28) postarali o velké překvapení, když vyřadili po bitvě a odvrácení dvou mečbolů 5:7, 7:6, 7:5 grandslamové šampiony a nasazené dvojky Marcela Arevala (34) a Mateho Paviče (32).
Profily hráčů (7)
Macháč Tomáš
Vocel Matej
Pavic Mate
Arevalo Marcelo
Pavlásek Adam
Tomáš Macháč na US Open postupuje alespoň ve čtyřhře (@ CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH / EPA / Profimedia)

Pavič/Arevalo - Macháč/Vocel 7:5, 6:7, 5:7

Pro Macháče letošní US Open stále neskončilo, a to ani po prohraném osmifinále dvouhry s domácím favoritem a loňským finalistou Fritzem. Společně s krajanem Vocelem zvládli ve čtyřhře už druhý třísetový duel a postoupili mezi 16 nejlepších dvojic.

Ve druhém kole se české duo postarala o pořádné překvapení, když vyřadili turnajové dvojky a grandslamové vítěze Arevala s Pavičem. Úvodní dějství rozhodl jediný brejk ve dvanácté hře, který získali favorité a šli do vedení. Druhé dějství rozhodl až tie-break, ve kterém byli lepší Macháč s Vocelem a vyrovnanou bitvu poslali do třetího setu.

V něm ztratili podání v páté hře a následně prohrávali už 3:5. Předvedli však skvělou otočku a díky zisku čtyř gamů v řadě postoupili do osmifinále. V desátém gamu odvrátili dokonce dva mečboly. V dalším zápase je čeká britsko-polská dvojice Marcus Willis a Karol Drzewiecki.

O čtvrtfinále si zahraje také Adam Pavlásek, který tvoří pár s Polákem Janem Zielinskim. Česko-polský tým postoupil do třetího kola US Open, když si poradil s portugalsko-rakouskou dvojicí Francisco Cabral, Lucas Miedler dvakrát 6:4. Nyní je čekají zkušení deblisté Marcel Granollers a Horacio Zeballos.

Výsledky čtyřhry mužů na US Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist