Macháč na US Open stále vítězí. Ve čtyřhře s Vocelem vyřadili grandslamové šampiony
Pavič/Arevalo - Macháč/Vocel 7:5, 6:7, 5:7
Pro Macháče letošní US Open stále neskončilo, a to ani po prohraném osmifinále dvouhry s domácím favoritem a loňským finalistou Fritzem. Společně s krajanem Vocelem zvládli ve čtyřhře už druhý třísetový duel a postoupili mezi 16 nejlepších dvojic.
Ve druhém kole se české duo postarala o pořádné překvapení, když vyřadili turnajové dvojky a grandslamové vítěze Arevala s Pavičem. Úvodní dějství rozhodl jediný brejk ve dvanácté hře, který získali favorité a šli do vedení. Druhé dějství rozhodl až tie-break, ve kterém byli lepší Macháč s Vocelem a vyrovnanou bitvu poslali do třetího setu.
V něm ztratili podání v páté hře a následně prohrávali už 3:5. Předvedli však skvělou otočku a díky zisku čtyř gamů v řadě postoupili do osmifinále. V desátém gamu odvrátili dokonce dva mečboly. V dalším zápase je čeká britsko-polská dvojice Marcus Willis a Karol Drzewiecki.
O čtvrtfinále si zahraje také Adam Pavlásek, který tvoří pár s Polákem Janem Zielinskim. Česko-polský tým postoupil do třetího kola US Open, když si poradil s portugalsko-rakouskou dvojicí Francisco Cabral, Lucas Miedler dvakrát 6:4. Nyní je čekají zkušení deblisté Marcel Granollers a Horacio Zeballos.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře