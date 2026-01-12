Macháč si pomohl 11 esy a soupeři nedal šanci. V Adelaide získal první výhru v nové sezoně
Duckworth – Macháč 3:6, 3:6
Macháč začal sezonu už na podniku ATP 250 v Brisbane, kde hned na úvod skončil na krajanu Jiřím Lehečkovi, kterému podlehl ve třech setech. Na první singlové vítězství v roce 2026 si tedy musel počkat o týden déle na podnik v Adelaide, kde se i díky odhláškám favoritů vešel mezi nasazené.
Proti domácímu Duckworthovi předvedl velmi dobrý výkon zejména na servisu. Trefil 11 es, na prvním podání ztratil pouhé čtyři míčky a odvrátil oba soupeřovi brejkboly. V úvodní sadě dominoval od stavu 2:3, když následně získal čtyři hry v řadě.
A nezastavil se ani v úvodu druhého dějství. Odskočil do vedení 3:0 a náskok už si pohlídal. Jedině dvě šance soupeře smazal v páté hře a další komplikace už nepřipustil. Utkání ukončil po 72 minutách esem.
V Adelaide si tak připsal nejen první výhru v nové sezoně, ale také premiérovou na zdejším turnaji. Při jediném předchozím startu v roce 2024 utrpěl debakl už v kvalifikaci. Poprvé vyzrál i na Duckwortha, s kterým předchozí dva duely prohrál 0:2 na sety. Osmý nasazený v osmifinále vyzve Francouze Quentina Halyse.
Macháč letos netradičně sbírá zatím více výher v deblu než v singlu. Společně s parťákem Matějem Vocelem, s kterým si loni zahráli čtvrtfinále na US Open, došli v Brisbane až do semifinále, a i v Adelaide začali vítězně.
