Macháč začal vydřenou výhrou. S Vocelem přežil drama v Maroku
Macháč/Vocel – Arneodo/Herbert 6:7, 6:1, 11:9
Macháč s Vocelem sice byli mírnými kurzovými favority na vítězství, nicméně Arneodo je úřadujícím šampionem Masters v Monte Carlu a Herbert má na kontě pět grandslamových titulů a byl světovou dvojkou. Českou dvojici tak rozhodně nečekal jednoduchý zápas.
A to se potvrdilo. Úvodní set dospěl do tie-breaku, v němž Češi nevyužili vedení 3:0 a následně za stavu 6:5 neproměnili setbol. Monacko-francouzský tandem nakonec zkrácenou hru urval poměrem 8:6 a měl navrch.
Český tým pak hned v úvodním gamu druhého dějství zlikvidoval brejkbol a následně měl na kurtu jednoznačnou převahu. Soupeřům povolil jediný game a šlo se do super tie-breaku. V něm Macháč s Vocelem dohnali manko 1:4 a při vedení 9:6 měli tři mečboly v řadě. Ty však nevyužili.
Macháč se ovšem blýsknul dvěma výbornými body po sobě. Nejprve po fantastickém prohozu zajistil čtvrtý mečbol českého páru a při něm vytáhl skvělý return, který Herbert nedokázal zpracovat. Češi tak vyhráli napínavý super tie-break 11:9 a mohli slavit postup do čtvrtfinále.
Zatímco Vocel je deblovým specialistou, Macháč bude v Marrákeši působit i v singlové soutěži. Coby nasazená čtyřka má v úvodním kole volný los a jeho prvním protivníkem bude Rafael Jódar, nebo Dušan Lajovič.
