Macháč začal vydřenou výhrou. S Vocelem přežil drama v Maroku

DNES, 16:31
Aktuality 1
ATP MARRÁKEŠ – Tomáš Macháč odstartoval letošní antukové jaro vydřeným vítězstvím v deblové soutěži na podniku ATP v Maroku. Společně s krajanem Matějem Vocelem v úvodním zápase v Marrákeši po dramatickém průběhu zdolal 6:7, 6:1, 11:9 deblové specialisty Romaina Arneoda a Pierra-Huguese Herberta.
Tomáš Macháč začal antukové jaro výhrou ve čtyřhře (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Macháč/Vocel – Arneodo/Herbert 6:7, 6:1, 11:9

Macháč s Vocelem sice byli mírnými kurzovými favority na vítězství, nicméně Arneodo je úřadujícím šampionem Masters v Monte Carlu a Herbert má na kontě pět grandslamových titulů a byl světovou dvojkou. Českou dvojici tak rozhodně nečekal jednoduchý zápas.

A to se potvrdilo. Úvodní set dospěl do tie-breaku, v němž Češi nevyužili vedení 3:0 a následně za stavu 6:5 neproměnili setbol. Monacko-francouzský tandem nakonec zkrácenou hru urval poměrem 8:6 a měl navrch.

Český tým pak hned v úvodním gamu druhého dějství zlikvidoval brejkbol a následně měl na kurtu jednoznačnou převahu. Soupeřům povolil jediný game a šlo se do super tie-breaku. V něm Macháč s Vocelem dohnali manko 1:4 a při vedení 9:6 měli tři mečboly v řadě. Ty však nevyužili.

Macháč se ovšem blýsknul dvěma výbornými body po sobě. Nejprve po fantastickém prohozu zajistil čtvrtý mečbol českého páru a při něm vytáhl skvělý return, který Herbert nedokázal zpracovat. Češi tak vyhráli napínavý super tie-break 11:9 a mohli slavit postup do čtvrtfinále.

Zatímco Vocel je deblovým specialistou, Macháč bude v Marrákeši působit i v singlové soutěži. Coby nasazená čtyřka má v úvodním kole volný los a jeho prvním protivníkem bude Rafael Jódar, nebo Dušan Lajovič.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 250 v Marrákeši

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
31.03.2026 18:37
tak snad vítězství Toma zvocelí i do singla.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
