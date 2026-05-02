Madrid: Podání rukou rozhodně neočekávejte! Finále obstarají Ruska a Ukrajinka

DNES, 07:00
Madridská tisícovka nabídne v sobotu kontroverzní finálový souboj v ženské dvouhře. V něm se totiž střetnou Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Marta Kosťuková, která bude usilovat o svůj největší kariérní titul. Podání rukou ani společnou fotografii před a po zápase rozhodně neočekávejte.
Mirra Andrejevová vyzve ve finále Martu Kosťukovou (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Andrejevová – Kosťuková | 17:00 SELČ

Mirra Andrejevová nebyla ve většině zápasů v Madridu úplně přesvědčivá, ale i tak nastoupí ve finále proti rozjeté Martě Kosťukové jako mírná favoritka.

 

Zápasové informace a forma

Kosťuková měla nejvíc práce v semifinále, v němž si nakonec poradila s lucky loserem Anastasijí Potapovovou. Po nepovedeném druhém setu opět nastolila dominanci a ruskou rodačku reprezentující Rakousko přehrála 6:2, 1:6, 6:1. Protáhla tak svou aktuální neporazitelnost na 11 zápasů a uzavřela dokonalý duben.

Po finálové účasti v Brisbane nedokázala hlavně kvůli zranění na Australian Open a vynechání tour na Blízkém východě vyhrát dva zápasy po sobě. Teď se ovšem na antuce na evropském kontinentu dostala už na druhém turnaji v řadě do finále. Před pár týdny ve Francii v rouenské hale slavila svůj druhý kariérní triumf.

Třiadvacetiletá Ukrajinka vyhrála úvodní čtyři zápasy v Madridu bez ztráty setu, porazila mimo jiné Jessicu Pegulaovou a Lindu Noskovou a vylepšila svůj loňský výsledek v tomto dějišti (čtvrtfinále). Od roku 1990 je teprve třetí ukrajinskou finalistkou na turnajích kategorie WTA 1000 či podobné úrovně.

Andrejevová prošla do svého třetího finále v aktuální sezoně, když přežila komplikace v koncovce a v semifinále zastavila senzační jízdu Hailey Baptisteové. Po nevyužitém mečbolu musela likvidovat tři setboly v tie-breaku a rozjetou americkou zástupkyni nakonec přetlačila po výsledku 6:4, 7:6.

Ruská teenagerka, která v tomto týdnu slavila 19. narozeniny, má v rámci probíhajícího antukového jara vynikající bilanci 12:1. Momentální světová osmička získala před pár týdny na antuce v hale v Linci svůj druhý letošní titul z podniků WTA 500 a před odjezdem do Madridu zaregistrovala semifinále ve stuttgartské hale.

V Madridu čelila komplikacím v téměř každém zápase a ve všech posledních třech duelech musela hrát minimálně jeden tie-break. Nejvíc práce měla rozhodně v osmifinále s Annou Bondárovou, kterou udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu. Jednalo se o její už čtvrtý úspěšný obrat letos na antuce.

Vizitka Mirry Andrejevové.Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance

Kosťuková vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil letos v lednu ve čtvrtfinále na betonu v australském Brisbane, kde zvítězila 7:6, 6:3.

 

Zajímavosti a fakta

Kosťuková má ve finále bilanci 2:3 a oba tituly získala na nejmenších akcích kategorie WTA 250 (Austin 2023 a Rouen 2026).

Ukrajinská tenistka vyhrála pět z posledních osmi soubojů s hráčkami TOP 10 na antukových kurtech.

Andrejevová se naopak může pochlubit pozitivní bilancí 5:1 ve finále. Navíc zvládla oba finálové zápasy na úrovni WTA 1000 (Dubaj a Indian Wells 2025) i na antuce (Jasy 2024 a Linec 2026).

Ruská teenagerka je nejmladší hráčkou, která zaznamenala už tři finále na podnicích WTA 1000 (tato kategorie vznikla v roce 2009).

 

Sázkařská analýza

Andrejevová se probila do finále také v deblové soutěži, takže na kurtech v Madridu strávila mnohem víc času než Kosťuková. Druhá jmenovaná bezpochyby prožívá své jasně nejlepší antukové jaro v kariéře.

Šance na vítězství jsou v tomto finálovém souboji velmi vyrovnané. Andrejevová má víc zkušeností s takovými zápasy, obzvláště na těch největších turnajích. Ruska by tak mohla mít navrch ve třech setech.

Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu rozhodně neočekávejte společnou fotografii ani podání rukou. Naopak se predikuje vypjatá atmosféra po celý zápas a kontroverzní slavnostní ceremoniál.

Vizitka Marty Kosťukové.Vizitka Marty Kosťukové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf)
Bilance: 26:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 12:1
Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:6 (kariérní 38:26)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:0)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 5:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Madrid Open

Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Linec (triumf), Stuttgart (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, P. Udvardyová (7:5, 6:2), Gálfiová (6:3, 6:2), Bondárová (6:7, 6:3, 7:6), (24) Fernandezová (7:6, 6:3), (30) Baptisteová (6:4, 7:6)

 

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)
Bilance: 17:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 13:30)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kosťuková – Madrid Open

Kariérní bilance: 9:6
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Rouen (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:1, 6:3), (5) Pegulaová (6:1, 6:4), McNallyová (6:2, 6:3), (13) Nosková (7:6, 6:0), Potapovová (6:2, 1:6, 6:1)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
ladinec
02.05.2026 12:38
Marta je vypatlana stejně jako naše hvězda vondroušova.
pantera1
02.05.2026 12:40
Každej nemůže být chytrej, jako ty .
Ela-fon-isi
02.05.2026 11:23
Doufám, že se psychicky zhroutí Mirra Alexandrova.
Levinest
02.05.2026 11:40
Patik
02.05.2026 11:22
Ou šit hir vy gou egen chcem si vypočuť ďakovnú reč pri ceremoniáli..dúfam že nezabudne zaperlit niečo..
tommr
02.05.2026 11:14
Ideální scénář: Mirra Andreeva vyhraje dnešní finále v singlu a prohraje zítřejší finále v deblu ...
Levinest
02.05.2026 11:39
Jak pro koho...
enfee
02.05.2026 10:43
Snad ji Mirka vypráská
Levinest
02.05.2026 11:39
Já doufám, že Marta
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 11:59
smile
Dave6969
02.05.2026 09:56
Sorry
Dave6969
02.05.2026 09:57
Ale ta kostyuk je zoufalá v tomhle,potapova daleko víc sympatická
Kreuz
02.05.2026 10:35
Potapova sympaticka, to je silny kafe nejhloupejsi husa na okruhu.
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 10:59
husa k huse sedá
Jon61
02.05.2026 12:44
Sympatická? Vy musíte být úchylný, neboť je to jen hysterická uřvaná nána s kapřími pysky. Kdyby hrála s Arynou, tak by soutěžily, která soupeřku přeřve.
Saulnier
02.05.2026 09:03
Hlavne nech to nezbúchajú za 2 sety a zahrajú si 3
pantera1
02.05.2026 09:53
A každej aspoň hodinu .
Saulnier
02.05.2026 10:31
veru tak
pantera1
02.05.2026 08:19
Můj tip. Singlový titul získá Mirra a deblový Kači s Taylor,.
Krisboy
02.05.2026 09:06
Tak o tom deblovém není nejmenších pochyb.
Mantra
02.05.2026 09:26
Můj tip je že bude mít konní hlava double.
Levinest
02.05.2026 11:41
Doufám, že Ruska nezíská žádný titul!
pantera1
02.05.2026 12:01
Klidně doufej .
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 12:07
ty zajisté taky nepřeješ rusce.
pantera1
02.05.2026 12:10
Já mám Miřřin tenis ráda, pokud nehraje s našima holkama, tak jí fandím, nikdy jsem se tím netajila. Je mi jedno jestli je z Ruska nebo z Patagonie. Já na tu kolektivní vinu nehraju.
jeronym
02.05.2026 08:18
Co se tyce spolecne fotografie, navrhl bych Kostukove pro zmenu zopakovat gesto americkych sprinteru Smitha a Carlose z Olympiady 1968, to by bylo viditelnejsi nez nepodani ruky.
https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/tommie-smith-john-carlos-mexiko-city-1968-vyroci-olympijske-hry-protest_1810161534_jgr
Pak byla samozrejme legendarni sklopena hlava Very Caslavske pri ruske hymne (stale Olympiada 1968), za kterou tvrde zaplatila.
https://www.idnes.cz/oh/olympismus/vera-caslavska-pribeh-slavne-fotografie.A231020_174050_sport_oh_ald
com
02.05.2026 07:58
jedna sympatičtější než druhá.. To je zas finále
Krisboy
02.05.2026 08:01
Vždycky je jedna sympatičtější než druhá. Nemohou být dvě sympatické úplně stejně.
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 11:02
com je z toho celý zmatený, dokonce zvracel jen jednou
George_Renel
02.05.2026 12:23
Šetři síly, dnes hraje Valentová s tvou Blinkavou.
