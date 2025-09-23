Mají Lehečka s Menšíkem šanci na Turnaj mistrů? Rozhodne závěr sezony i případné odhlášky
Jiří Lehečka je v žebříčku ATP aktuálně na svém kariérním maximu, kterým je 16. příčka a v pořadí pro Turnaj mistrů v Turíně je na tom pouze o dvě místa hůře. Takto vysokou pozici mu zajistilo především nedávné čtvrtfinále na US Open a také další skvělé výsledky v průběhu sezony jako finále v Queen’s Clubu, semifinále v Dauhá či triumf na začátku roku v Brisbane.
Na osmou pozici aktuálně ztrácí necelých tisíc bodů. Ještě nějaká místa se ale určitě uvolní. Předpokládá se neúčast sedminásobného šampiona Novaka Djokoviče, pro kterého jsou prioritou pouze grandslamy a Davis Cup. Srb navíc chyběl v Turíně i loni, přestože se kvalifikoval. Už teď je jasné, že na prestižní podnik nepojede zraněný Jack Draper, který už ukončil sezonu. Otazník visí ještě nad účastí Bena Sheltona, který si během třetího kola na US Open poranil rameno a musel vynechat plánovaný Davis Cup, Laver Cup i turnaj v Tokiu, kde před dvěma lety triumfoval.
Do japonské metropole však nepojede ani Lehečka, který se rozhodl si dát pauzu po náročném Davis Cupu. O důležité body tak zabojuje na následující tisícovce v Šanghaji a poté v evropských halách, kde by se měl představit na podnicích ATP 250 v Bruselu, jedné pětistovce a na Masters v Paříži.
Jakub Menšík je v žebříčku letošní sezony hned za svým starším krajanem, na kterého ztrácí pouhých třicet bodů a platí pro něj tedy naprosto stejný scénář. Téměř polovinu jeho bodů získal v březnu v Miami, kde šokoval tenisový svět, když na floridské tisícovce získal svůj premiérový titul. Ve zbytku sezony se však podobnému výsledku ani nepřiblížil, což bude muset změnit, aby měl alespoň malou šanci na účast v Turíně. Do akce by měl naskočit už na pětistovce v Pekingu.
Aktuálně jsou tedy na osmi postupových místech (bez Djokoviče a zraněného Drapera) Španěl Carlos Alcaraz, Ital Jannik Sinner, Němec Alexander Zverev, Američané Ben Shelton a Taylor Fritz, Ital Lorenzo Musetti, Australan De Minaur a Kanaďan Félix Auger-Aliassime, na kterého Lehečka s Menšíkem ztrácí necelých 700 bodů. Pozice náhradníku aktuálně zaujímají Rus Andrej Rubljov a Alexander Bublik.
Společně s českou dvojicí o účast na turnaji pro osm nejlepších hráčů zabojují ještě Nor Casper Ruud, Rus Karen Chačanov, Dán Holger Rune, Španěl Alejandro Davidovich a Američan Tommy Paul, který je však stejně jako jeho krajan Shelton zraněný.
Kvalifikace českých tenistů na závěrečný turnaj sezony se může zdát vzdálená, vůbec tomu ale tak být nemusí. Často se v závěru sezony stává, že některý z hráčů překvapí na jednom z dvou nadcházejících podniků Masters a připíše si tak velkou porci důležitých bodů.
Posledním Čechem, který si Turnaj mistrů zahrál byl Tomáš Berdych, který se akce pro nejlepší osmičku hráčů zúčastnil v letech 2010-2015. Pouze v roce 2011 však prošel ze skupiny do semifinále.
