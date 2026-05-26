Mám v ruce Achillovu šlachu mrtvého člověka, odhalil Kokkinakis po neskutečném obratu

DNES, 13:00
Thanasi Kokkinakis se na letošním French Open postaral o jeden z nejšílenějších obratů v prvním kole. Australan, který je po transplantaci Achillovy šlachy od zemřelého dárce a spadl až na 855. místo světového žebříčku, otočil v duelu s domácím Térence Atmanem stav 3:5 a 0:30 v pátém setu. Dramatický duel, který trval 4 hodiny a 18 minut, nakonec i se štěstím ovládl a postoupil do druhého kola. "Moje tělo je zničené, ale mentálně se dnes cítím neuvěřitelně mladý. To je skutečné vítězství," řekl.
Thanasi Kokkinakis po šíleném obratu šokoval svým příběhem (@ Chryslene Caillaud/Psnewz / PsnewZ / Profimedia)

Kokkinakis se téměř celou kariéru trápí se zraněními. Přesto se stále vrací do turnajového kolotoče a ukazuje, čeho je schopen i přes obrovské zdravotní problémy. Loni odstoupil z domácího podniku v Adelaide a po prohrané bitvě na Australian Open si musel dát roční pauzu. Vrátil se letos znovu v rodném městě, ale po úvodní výhře nad Sebastianem Kordou už v turnaji nepokračoval.

Na nejvyšší okruh zavítal znovu po více než čtyřech měsících na French Open, kde startuje díky chráněnému žebříčku. Hned v prvním kole ukázal svou bojovnost a proti domácímu favoritovi Atmanemu se postaral o šílený obrat. Australan dokázal otočit stav 2:5 i 3:5 a 0:30 v pátém setu a zvítězil po čtyřech hodinách a 18 minutách poměrem 6:7, 6:2, 4:6, 6:3 a 7:5.

Koncovka byla pro jeho soupeře velmi smolná. Francouz na začátku jedenáctého gemu, který následně ztratil při svém servisu, úplně minul míček při smeči. A při osudovém brejku za stavu 5:5 poslal další smeč do sítě. Místo domácího hrdiny tak slavil Australan, který po postupu sdílel svůj emotivní příběh.

"Vyhrát takový zápas na grandslamu po šesti nebo sedmi měsících bez rakety v ruce, s novou rukou a novým ramenem, je pravděpodobně psychicky nejsilnější výkon mé kariéry," uvedl Australan, pro kterého se jednalo o velmi emotivní vítězství. "Moje tělo je zničené, ale mentálně se dnes cítím neuvěřitelně mladý. To je skutečné vítězství," dodal.

Už jen jeho start v Paříži, patnáct měsíců po operaci, působí téměř jako zázrak. Operaci, která se podle všeho vůbec neměla uskutečnit. "Přerušili mi polovinu prsního svalu a mnoho lékařů mě nechtělo operovat, protože něco takového se u tenisty ještě nikdy nedělalo," odhalil Kokkinakis podrobnosti ohledně svého problematického zranění. "Nakonec mám dnes v ruce Achillovu šlachu od zemřelého člověka, která spojuje můj prsní sval s ramenem," dodal šokující skutečnost.

Ve druhém kole, ve kterém na French Open ještě nikdy neprohrál, vyzve přemožitele Jiřího Lehečky Španěla Pabla Carreňa, se kterým se utká poprvé. V letech 2015, 2023 a před dvěma lety zde postoupil mezi dvaatřicítku nejlepších. Do osmifinále ale nikdy neprošel.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
26.05.2026 13:17
To je nechutný biologický doping a nikdo to neřeší!
