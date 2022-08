Mannarino se ve 34 letech stal nejstarším vítězem turnaje ve Winston-Salemu

Adrian Mannarino měl namále už v prvním kole s Christopherem O'Connellym, Australanovi ale v tie-breakové bitvě utekl ze čtyř mečbolů a nastartoval jízdu za triumfem. S dalšími pěti soupeři už neztratil ani set.



Po Finu Emilu Ruusuvuorim, Španělu Albertu Ramosovi, domácím Maximem Cressym a druhém nasazeném Nizozemci Botici Van de Zandschulpovi si poradil i s Laslem Djerem. O sedm let mladšího Srba ve finále porazil v prvním vzájemném střetnutí 7-6 6-4.



"Tak tohle jsem nečekal. Zejména po prvním zápase. Přijel jsem sem s tím, abych tady odehrál pár zápasů před startem US Open. A mám samozřejmě radost, že jsem dokázal mnohem víc," řekl Mannarino po svém prvním finále od listopadu 2020.



V celkově jubilejním 10. finále si levoruký Mannarino připsal teprve druhý titul, ten první slavil před třemi lety na trávě v nizozemském Hertogenboschi.



Ve Winston-Salemu se 34letý Francouz stal nejstarším vítězem v historii turnaje. Dosavadního rekordmana Rakušana Jürgena Melzera překonal o dva roky.



"To ale pro mě není moc důležité. Mám radost, že jsem získal titul bez ohledu na to, kdo vyhrál přede mnou a komu se to povede po mně," prohlásil Mannarino, kterého nyní v prvním kole US Open čeká Nizozemec Gijs Brouwer.



Djere si tento týden zahrál popatnácté v semifinále turnaje ATP a vůbec poprvé mimo antuku. Až do finále to dotáhl počtvrté, na triumfy z Ria de Janeiro 2019 a Sardinie 2020 ale nenavázal. V prvním kole US Open se pokusí překvapit Andreje Rubljova.





• ATP 250 WINSTON-SALEM •

USA / Severní Karolína, tv. povrch, 823.420 dolarů

sobotní výsledky (27. 08. 2022) • Dvouhra - finále • Mannarino (Fr.) - Djere (Srb.) 7-6(1) 6-4 • Čtyřhra - finále • Ebden/J. Murray (3-Austr./Brit.) - Nys/Zieliński (Mon./Pol.) 6-4 6-2