Marný boj. Nosková na rumunskou soupeřku neuhrála ani set

WTA MONTREAL - Linda Nosková (23) končí na Masters v Montrealu v prvním kole. Nad síly české tenistky byla Rumunka Jaqueline Cristianová (27), která zvítězila ve dvou setech 6:3, 6:4. Ve třetím kole se Rumunka utká s vítězkou zápasu mezi Kazaškou Rybakinovou a Američankou Baptisteovou.

Cristianová – Nosková 6:3, 6:4

Do prvních drobných problémů se dostala v prvním setu ve čtvrtém gamu Nosková, brejkovou možnost Cristianové se jí ale povedlo odvrátit. Tak úspěšná ale už nebyla za stavu 4:3 pro Rumunku, kdy poprvé v zápase přišla o podání.

Rodačka z Bukurešti si už nabídnou šanci nenechala ujít, game při svém servisu zakončila čistou hrou a po 34 minutách hry šla do vedení 1:0.

Cristianová si v prvním setu vypracovala dvě brejkové příležitosti, jednu dokázala proměnit, což se také ukázalo pro průběh úvodní sady rozhodující. Nosková se k možnosti prolomení soupeřčina servisu nedostala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rumunka se mohla pochlubit vynikající bilancí získaných výměn po svém servisu, kde získala téměř 80 % výměn, česká tenistka se dostala jen na 64 %.

Do druhého setu vstoupila lépe vsetínská rodačka, která v šesté hře poprvé v zápase prolomila Rumunce servis a šla do vedení 4:2. To však byl také poslední game, který česká reprezentanta v zápase získala.

Cristianová dvakrát za sebou prolomila Noskové servis, sama už byla při svém podání bezchybná a po hodině a 22 minutách mohla slavit postup do třetího kola kanadského Masters.

Nosková si během zápasu vypracovala jen dvě brejkové možnosti, jednu využila. Cristianová ze čtyř příležitostí byla úspěšná třikrát.

Výsledky turnaje Masters 100 v Montrealu