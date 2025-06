Martincová se na trávu vrátila famózně. Fruhvirtová vyzve filipínskou hvězdu

13:20

Američané prožívají nejlepší French Open po 40 letech

Spojené státy vždy byly tenisovou velmocí. Ale na takto úspěšný ročník French Open čekaly dlouhých 40 let. Poprvé od roku 1985 se do druhého týdne probojovalo osm amerických tenistů. A nemusí to být poslední úspěch amerických barev, jelikož Tommy Paul už je ve čtvrtfinále a Coco Gauffová se řadí mezi největší favoritky ženské dvouhry. Více informací najdete v článku.