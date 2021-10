Martincová se v životní sezoně těší na týmovou soutěž, v nominaci nedoufala

Životní sezona, ve které se dokázala poprvé v kariéře probojovat do elitní stovky v žebříčku dvouhry, pomohla tenistce Tereze Martincové k premiérové pozvánce do reprezentačního týmu. Aktuálně 51. hráčka světa tak bude od 1. listopadu v Praze bojovat o Pohár Billie Jean Kingové.

"Opravdu se hodně těším. Je to pro mě až k neuvěření, že jsem v nominaci. Vždy, když jsem koukala, co za holky ve Fed Cupu hraje a jak jsou v žebříčku vysoko, tak jsem si říkala, že bych musela hrát neskutečně, abych se do týmu dostala. Mám radost a myslím si, že bude skvělé, až poznám atmosféru. Nikdy jsem týmové soutěže nehrála, ale mám to moc ráda," řekla novinářům Martincová.

Šestadvacetiletá tenistka zažívá průlomovou sezonu v kariéře, dostala se do elitní stovky žebříčku WTA. Na červencovém turnaji v Praze postoupila až do finále, ve kterém prohrála s hvězdnou krajankou Barborou Krejčíkovou. Dařilo se jí ale i na turnajích v Ostravě, Chicagu nebo Birminghamu. "Z postavení v žebříčku mám obrovskou radost. Stovka byl pro mě milník, ale nikdy jsem se tím neukojila, že bych si řekla: Dobře, jsi ve stovce a to stačí. Snažím se dostat co nejdále. Baví mě to a chci se měřit s nejlepšími," řekla Martincová.

Do Prahy se Martincová přesune z Moskvy, kde ve druhém kole svedla vyrovnanou bitvu s bývalou světovou jedničkou Garbiñe Muguruzaovou ze Španělska a po téměř třech hodinách prohrála 1-2 na sety. "Poslední zápas byl náročný, bohužel člověk musí být stoprocentně připravený na nejlepší. Nemá cenu stále opakovat, že je člověk vyřízený. Všechny holky jsme na tom stejně. Snažím se vždy vymáčknout ze sebe vše, co jde. Byl to kousek, ale nedá se nic dělat," řekla teniska, která se připravuje pod vedením trenéra Pavla Zádrapy.

Před finálovým turnajem o Pohár Billie Jean Kingové, jenž se hrál donedávna pod názvem Fed Cup, si chce Martincová hlavně odpočinout. A následně se těší na atmosféru v O2 areně. "Dříve mě zápasy v Česku trošku svazovaly, ale teď, jak jsem hrála v Praze, tak jsem si to užívala. Čeští fanoušci jsou skvělí," dodala Martincová, která by na turnaji měla být připravená zaskočit za singlistky Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou.