Martincová v Bogotě oslavila posun do Top 100 vydřenou výhrou nad Küngovou

Ve formě hrající Tereza Martincová se včera poprvé posunula do Top 100 světového žebříčku a dnes v nové roli odehrála svůj první zápas. Na antuce v Bogotě vydřela výhru 4-6 6-4 6-4 nad Leonií Küngovou (153. v WTA).



Šestadvacetiletá Češka přitom neměla zápas dobře rozehraný. V prvním setu se nedostala k žádnému brejkbolu, ve druhém neudržela vedení 4-1 a za stavu 4-6 a 4-4 odvracela celkem tři brejkboly. První těžký těžký moment však zvládla a v houstnoucím mrholení si vynutila třetí dějství.



V něm proti o šest let mladší soupeřce dlouho tahala za kratší konec, znovu však prokázala pevné nervy a stabilní výkonost. Za stavu 2-4 zlikvidovala dva brejkboly, získala čtyři gamy po sobě a po dvou a čtvrt hodinách boje vyhrála po obratu i druhý vzájemný souboj.



Martincová tak popáté v řadě zvládla vstup do hlavní soutěže turnaje WTA. Minimálně jeden zápas vyhrála dokonce už na dvanácti akcích po sobě.



V kolumbijské metropoli si výhru v hlavní soutěži podniku WTA 250 připsala až na třetí pokus. O první letošní čtvrtfinále na okruhu WTA se sedmá nasazená Češka utká s domácí divokou kartou Mariou Camilou Osoriovou.



19letá Kolumbijka, jež předloni vyhrála dívčí US Open, dnes přehrála 6-3 6-2 Američanku Shelby Rogersovou a podruhé zvládla vstup do turnaje WTA. Poprvé uspěla předloni právě v Bogotě, tehdy došla do čtvrtfinále.



Sérii pěti porážek dnes přerušila Sara Erraniová. Bývalá finalistka French Open na své oblíbené antuce nečekaně porazila dvakrát 7-5 druhou nasazenou Saru Sorribesovou, s níž si poradila i ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Španělka tak nepotvrdila skvělé výsledky z předchozích turnajů v Mexiku a v Miami.



Třiatřicetiletá Italka Erraniová ve druhém kole narazí na další Španělku Alionu Bolsovovou.



Clara Tausonová, jež před měsícem v Lyonu získala první titul na okruhu WTA a před třemi týdny přišla o sérii třinácti zápasů bez porážky, končí na druhém turnaji po sobě v prvním kole. V Bogotě 18letá Dánka prohrála ve svém prvním letošním zápase na antuce 6-3 3-6 2-6 s Chilankou Danielou Seguelovou.

• WTA 250 BOGOTÁ •

Kolumbie, antuka, 235.238 dolarů

úterní výsledky (06. 04. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Martincová (7-ČR) - Küngová (Švýc.) 4-6 6-4 6-4 Erraniová (It.) - Sorribesová (2-Šp.) 7-5 7-5 Rusová (3-Niz.) - Baraová (Rum.) 6-4 5-7 6-4 Zidanšeková (5-Slovin.) - Kalinská (Rus.) 6-0 7-5 Gattová-Monticoneová (It.) - Sharmaová (Austr.) 4-6 7-5 6-1 Osoriová (Kol.) - Vickeryová (USA) 6-3 6-2