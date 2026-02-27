Medveděv zničil i přemožitele Lehečky. Ruské finále překazil zraněný Griekspoor
Auger-Aliassime – Medveděv 4:6, 2:6
Medveděv hned na začátku sezony ovládl Brisbane, ale další tři turnaje pro něj skončily velkým zklamáním a už před branami závěrečných kol. V Dubaji si ovšem bývalý lídr žebříčku vše vynahrazuje a předvádí famózní a takřka bezchybnou jízdu.
V průběhu týdne nepovolil více než šest gamů Junchengovi Shangovi (4), Stanovi Wawrinkovi (5), Jensonovi Brooksbymu (3) ani turnajové jedničce a světové osmičce Augerovi-Aliassimemu (6). S Kanaďanem prohrál poslední dva souboje, ovšem ve Spojených arabských emirátech naprosto suverénně upravil vzájemnou bilanci na 8:2 ze svého pohledu.
Auger-Aliassime dokázal držet krok jen do koncovky úvodního setu. Až do stavu 5:4 pro Medveděva se hrálo bez brejkbolu a právě v desátém gamu dokázal ruský tenista proměnit svou první brejkbolovou šanci a zároveň setbol. Druhá sada už byla kompletně v režii bývalého šampiona US Open, který za celý zápas ztratil jen sedm bodů na vlastním podání.
Úvodní dva starty v Dubaji se Medveděvovi moc nepovedly. Při těch následujících čtyřech ovšem pokaždé prošel minimálně do čtvrtfinále a v roce 2023 zvedl v tomto dějišti nad hlavu trofej pro šampiona.
V sobotu tedy bude mít možnost získat svůj 23. titul a poprvé dvakrát kralovat ve stejném městě. Každý ze svých 22 kariérních triumfů na nejvyšším okruhu totiž slavil v jiné destinaci.
Rubljov – Griekspoor 5:7, 6:7
O finálovou účast bojoval i další přemožitel českého tenisty. A sice Griekspoor, jenž i přes zranění skolil bývalého šampiona Andreje Rubljova, navázal na skalp Jakuba Menšíka a překazil ryze ruské finále.
Nizozemec se zranil už v průběhu úvodního setu a za stavu 6:5 ze svého pohledu si vyžádal ošetření kvůli problému v oblasti levého stehna, které proběhlo mimo kurt. Rubljov vzápětí zaváhal na servisu a sadu prohrál.
Griekspoor navzdory zdravotnímu problému dál bojoval a rval se o postup. V úvodním gamu druhého dějství zlikvidoval stav 0:40 na podání a v tie-breaku, který nakonec urval poměrem 8:6, přežil dva setboly v řadě.
Rubljova porazil Griekspoor až na čtvrtý pokus a napravil v Dubaji loňskou porážku právě v semifinále, v němž před rokem nestačil na pozdějšího šampiona Stefanose Tsitsipase.
Pokud mu to zdraví dovolí, bude nizozemský tenista v sobotu proti Medveděvovi útočit na svůj čtvrtý titul a první na akcích větších než ATP 250. Také druhé střetnutí mezi těmito hráči proběhne v Dubaji, v loňském čtvrtfinále po obrovské bitvě zvítězil Griekspoor.
