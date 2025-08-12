Menšík byl proti outsiderovi bez šance. V Cincinnati skrečoval a osmifinále hrát nebude

VČERA, 22:54
Aktuality 11
ATP MASTERS CINCINNATI - Jakub Menšík (19) překvapivě do osmifinále na podniku Masters v Cincinnati nepostoupil. Český favorit nebyl stoprocentně fit a po mizerném výkonu prohrával s Lucou Nardim (22) už o set a brejk. V ten moment a za stavu 2:6, 1:2 se rozhodl utkání vzdát. Italský outsider tak vyrovnal své maximum na prestižních tisícovkách a jeho dalším protivníkem bude Carlos Alcaraz.
Profily hráčů
Nardi Luca
Menšík Jakub
Jakub Menšík utkání třetího kola skrečoval (© Julian Avram/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Menšík – Nardi 2:6, 1:2 / skreč

Byl to divný a hodně nepovedený výkon. Zatímco v předchozím kole Menšík dominoval na servisu a nečelil ani jednomu brejkbolu, proti Nardimu si prohrál podání hned v úvodním gamu. Vzápětí měl brejkbol, který nevyužil, a pak už se ve zbytku tohoto setu na returnu k ničemu nedostal a dohromady získal jen dva gamy.

Ještě na začátku druhého dějství se český favorit po povedených úderech hecoval a ve druhé hře se mohl nadechnout k obratu. Ani tentokrát však brejkbolovou příležitost neproměnil. V následujícím gamu už potřetí v utkání ztratil servis a bez konzultace s fyzioterapeutem se rozhodl vzdát.

Oficiálním důvodem byla nemoc či nevolnost způsobená zřejmě vysokými teplotami, které v Cincinnati panují. Menšík každopádně na šesti z posledních sedmi turnajů zapsal maximálně jedno vítězství a pokračuje v trápení, které začalo celkem krátce po šokujícím triumfu na Masters v Miami.

Není jasné, jak moc je zdravotní problém vážný. Menšík má v Cincinnati pokračovat ještě ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Češi v prvním kole senzačně vyřadili nasazené trojky Harriho Heliövaaru a Henryho Pattena.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nardi vyrovnal postupem do osmifinále své maximum na Masters. Loni v Indian Wells, kde senzačně skolil Novaka Djokoviče, v této fázi neuspěl proti Tommymu Paulovi. Za sebou má šest osmifinálových duelů na nejvyšším okruhu a vyhrál pouze ten poslední letos v Dubaji.

V dalším kole v Cincinnati vyzve světovou dvojku Alcaraze, kterému nečekaně sebral set letos v Dauhá. Alcaraz v úvodním zápase ztratil set s Damirem Džumhurem, ale v dalším kole mu stačily dvě sady. Jeden z největších favoritů, druhý hráč světa a předloňský finalista si poradil 6:4, 6:4 s Hamadem Medjedovičem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
sojka1
12.08.2025 23:22
jakze to rikala ta protivna Danielka, klavesovi valecnici? :-)) ze se radeji nedivate na Perseidy, zazitek.... ;-)
Reagovat
Trojchyba_Mat
12.08.2025 23:29
Koukal jsem včera a přál si, ať všichni vyhrajou Tak snad to vyjde (Kubu do toho nepočítám, když vzdal)
Reagovat
sojka1
12.08.2025 23:49
ja jsem z kazdeho "skrtnuti" tak uzasla, ze si nestihnu nic prat ani pro sebe... :-)
Reagovat
Trojchyba_Mat
12.08.2025 23:55
:-))
Reagovat
The_Punisher
12.08.2025 23:57
To je rada nad zlato! Také jsem si to užil.
Reagovat
Blondie
12.08.2025 23:59
Jsou vidět i při velkém světelném smogu smile
Reagovat
Tenispotrinho
12.08.2025 23:12
Tak si to shrňme. Prodigy Menšík který by byl bez servisu se svojí hrou tak tak v top 300. Skleněný and nervózní hulvát Machač který skrecne snad i v posteli , a jediný pracant Lehecka který je ale hlavou schopný prohrát i vyhraný zápas. Ale jako pořád lepší než Rosol a Veselý
Reagovat
Amadeus1
12.08.2025 23:17
Bohužel, zlatá česká generace Rosolů, Minářů, Hájků je nenávratně pryč.
Reagovat
Tenispotrinho
12.08.2025 23:09
Kdykoli portál prohlásí že je Mensik favoritem tak ho vykostí kdejaký journeyman
Reagovat
Amadeus1
12.08.2025 23:01
Nedá se nic dělat, Menšík si bude muset vybrat. Buď může být gigolem, nebo profesionálním tenistou. Obojí ho stojí až moc sil.
Reagovat
Blondie
12.08.2025 23:37
Reagovat

