Menšík byl proti outsiderovi bez šance. V Cincinnati skrečoval a osmifinále hrát nebude
Menšík – Nardi 2:6, 1:2 / skreč
Byl to divný a hodně nepovedený výkon. Zatímco v předchozím kole Menšík dominoval na servisu a nečelil ani jednomu brejkbolu, proti Nardimu si prohrál podání hned v úvodním gamu. Vzápětí měl brejkbol, který nevyužil, a pak už se ve zbytku tohoto setu na returnu k ničemu nedostal a dohromady získal jen dva gamy.
Ještě na začátku druhého dějství se český favorit po povedených úderech hecoval a ve druhé hře se mohl nadechnout k obratu. Ani tentokrát však brejkbolovou příležitost neproměnil. V následujícím gamu už potřetí v utkání ztratil servis a bez konzultace s fyzioterapeutem se rozhodl vzdát.
Oficiálním důvodem byla nemoc či nevolnost způsobená zřejmě vysokými teplotami, které v Cincinnati panují. Menšík každopádně na šesti z posledních sedmi turnajů zapsal maximálně jedno vítězství a pokračuje v trápení, které začalo celkem krátce po šokujícím triumfu na Masters v Miami.
Není jasné, jak moc je zdravotní problém vážný. Menšík má v Cincinnati pokračovat ještě ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Češi v prvním kole senzačně vyřadili nasazené trojky Harriho Heliövaaru a Henryho Pattena.
Nardi vyrovnal postupem do osmifinále své maximum na Masters. Loni v Indian Wells, kde senzačně skolil Novaka Djokoviče, v této fázi neuspěl proti Tommymu Paulovi. Za sebou má šest osmifinálových duelů na nejvyšším okruhu a vyhrál pouze ten poslední letos v Dubaji.
V dalším kole v Cincinnati vyzve světovou dvojku Alcaraze, kterému nečekaně sebral set letos v Dauhá. Alcaraz v úvodním zápase ztratil set s Damirem Džumhurem, ale v dalším kole mu stačily dvě sady. Jeden z největších favoritů, druhý hráč světa a předloňský finalista si poradil 6:4, 6:4 s Hamadem Medjedovičem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
