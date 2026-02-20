Menšík do dalšího finále neprošel. Po životním skalpu padl s přemožitelem Lehečky

ATP DAUHÁ - Jakub Menšík (20) přišel o letošní neporazitelnost na turnajích ATP a další finále v Dauhá nezaregistroval. Český tenista, který v předchozím kole senzačně skolil světovou dvojku Jannika Sinnera a slavil svůj nejcennější skalp v kariéře, podlehl v semifinále 4:6, 6:7 Arthurovi Filsovi (21). Francouz, jenž v průběhu turnaje vyřadil i Jiřího Lehečku, se o titul porve s lídrem žebříčku Carlosem Alcarazem.
Fils Arthur
Menšík Jakub
Jakub Menšík do finále v Dauhá nepostoupil (© MOHAMED FARAG / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Fils – Menšík 6:4, 7:6

Menšík začal výborně a čistou hrou se ujal vedení 1:0. Hned v dalším gamu na servisu ale přišly dvě chyby po sobě a stav 0:30. Fils si poté vynutil chybu a měl dva brejkboly v řadě. Ten úvodní český tenista aktivní hrou zlikvidoval, ale druhý jeho soupeř proměnil s pomocí pásky a šel do náskoku brejku.

Nasazený Čech se trápil na podání i v dalším gamu, ale tentokrát dokázal stav 15:40 otočit. Vzápětí přišla po chybách Filse jeho jediná šance na returnu v tomto setu. Aktivněji hrající Francouz ovšem na brejkbol vytáhl výborný servis, zvýšil na 4:2 a náskok si pohlídal.

Hned na začátku druhé sady měl Menšík postupně tři možnosti odskočit na 2:0. Fils ale brejkboly díky aktivní hře, tečovanému úderu o pásku a kvalitnímu servisu ustál a srovnal na 1:1.

Na Menšíkovi bylo vidět, že nedokáže hrát s tak vysokou intenzitou jako v předchozím duelu se Sinnerem. Fils navíc moc nekazil, byl fyzicky výborně připravený a neměl s dlouhými výměnami problém.

Další trest pro českého hráče přišel v sedmém gamu druhé sady, kdy udělal dvojchybu na brejkbol a výrazně přiblížil protivníka k vítězství. Francouz ovšem šanci nevyužil a po chybě na celkově osmý brejkbol Menšíka v zápase poprvé ztratil vlastní servis. Tento set nakonec vyvrcholil v tie-breaku, který získal poměrem 7:4 Fils.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

52
Mony
20.02.2026 21:53
I když už to u Kuby není jen o servisu, tak rozdíl oproti včerejšku v servisu byl..a taky si vybral trochu smůly za včerejší štěstíčko..a taky ,jak říká starej Koubek - po orgasmu bývá trochu útlum
Reagovat
aligo
20.02.2026 21:49
Kopřiva hezky
Reagovat
Mony
20.02.2026 21:49
Hlavně, ze to na stejně bodované ATP500 vyšlo Vítkovi
Ten to potřebuje víc.
Reagovat
The_Punisher
20.02.2026 21:53
Reagovat
Oin
20.02.2026 21:49
Kopřiva skvěle! A Gawlas porazil van Duijvenbodeho. Nestačil jsem to přepínat z okna do okna
Reagovat
Mantra
20.02.2026 21:48
Neříkám nic. Rošťák
Reagovat
Nola
20.02.2026 21:46
Reagovat
Random33
20.02.2026 21:45
Fils byl lepsi, nez vcerejsi Sinner.
Reagovat
enfee
20.02.2026 21:48
Reagovat
SpacialRecognition
20.02.2026 21:45
Na to, že jeho idolem Djokovič, Menšík moc fyzičku nemá. Být utahaný po jednom tříseťáku...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.02.2026 21:50
a navíc asi něco se zády
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 21:40
Dokud Menšík nezlepší fyzičku, tak nemá šanci konkurovat úplné špičce. Nelze vydržet dva zápasy a už nemít sil. Navíc na turnaji na dva vítězné sety.
Reagovat
baba
20.02.2026 21:38
Prostě je Kuba utahanej,snaží se, chce,ale ta energie a šťáva už tam prostě není. zatím chybí větší kondička,aby vydržel déle a dlouhodoběji.Proto i ty výpadky na GS, kde je to na tři sety...ale i tak, buďme rádi za to, že jsou naši kluci konkurenceschopní
Reagovat
enfee
20.02.2026 21:48
Reagovat
baba
20.02.2026 21:48
Ale Kopřiva to dokázal...
Reagovat
The_Punisher
20.02.2026 21:27
Stejně doufám a věřím, že to Kuba zvládne
Reagovat
sojka1
20.02.2026 21:33
TB na obzoru... a klidne ho jde vynechat... :-)
Reagovat
The_Punisher
20.02.2026 21:45
Tak bohužel to dnes o chloupek nevyšlo :(
Reagovat
sojka1
20.02.2026 21:47
ve dvaceti bych se z toho opravdu, ale opravdu nehroutila..... :-)
Reagovat
The_Punisher
20.02.2026 21:54
Přesně
Reagovat
Mac
20.02.2026 21:19
krasa, takovejch bb zahozenych a pri svem prvnim proti sobe, hned dvojchyba...
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 21:21
Nedá nic .
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 21:17
No tak asi vsjo
Reagovat
pantera1
20.02.2026 21:18
Nevypadá to dobře Filsák vsi to už asi pohlídá bohužel.
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 21:25
Neboj pantero, Solfronk vyhraje.
Reagovat
The_Punisher
20.02.2026 20:56
Víťa ale bere první set!
Reagovat
pantera1
20.02.2026 21:03
Žihlavka to má pěkně rozehraný
Reagovat
aligo
20.02.2026 21:03
Už má brejk i v druhém
Reagovat
sojka1
20.02.2026 20:33
samozrejme ocekavam regresi k prumeru, to je popsany jev u kazde krivky, ale jednak klidne muze postihnout Artha a hlavne fakt zasnu, co Mensa provedl se svym pohybem a ceklovym projevem.... ted to nevypada, ale ja klidne pockam.... :-))
Reagovat
sojka1
20.02.2026 20:35
*celkovym, je to narocne pro vsechny.... hlavne, aby me tu nikdo nepoblil..... :-))
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 20:31
Takže tenisová klasika? Nečekaná výhra nad světovou jedničkou/dvojkou a následný konec? Již tolikrát opakovaný scénář ve světě tenisovém.
Reagovat
enfee
20.02.2026 21:47
Reagovat
pantera1
20.02.2026 20:25
Kubíku budiček . Arturek sice není Tyrolák,ale porazit tě může. Bacha na něj, je ve formě
Reagovat
pantera1
20.02.2026 20:47
Doufám, že otočka se povede. To zaváhání na začátku se vymstilo .
Reagovat
chlebavevaju
20.02.2026 20:55
Fils jinde. Menšík dneska netrefí kurt a nestíhá rány Francouze.
Reagovat
pantera1
20.02.2026 20:58
Mlátí do toho jak hluchej do vrat, strašně silového tenis. Ten zas bude brzo zraněnej. Kuba se už chytl. Věřím, že to otočí .
Reagovat
enfee
20.02.2026 20:00
Musi vzit celenku
Reagovat
enfee
20.02.2026 20:11
Ma ji. Vyhral
Reagovat
enfee
20.02.2026 20:24
Ale tož?
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:46
Škoda, ten konec Andy pokálel...
Ale pěknej tenis jaxviň!
Reagovat
com
20.02.2026 19:57
ty si nefandil Carlítovi
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 20:02
Co čumíš poblijóne, proč bych mu měl fandit?
Nefandil jsem nikomu, užíval jsem si tenis. To lidi jako ty nikdy nepochopí.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.02.2026 19:36
Mám dotaz: Proč Fils má tady přezdívku "Fils z dovozu"?
Reagovat
pantera1
20.02.2026 19:34
Kubíku pořádně Boney Filsovi načechrej afro a finále s Vamosákem čeká .

A nemůžu jinak.
Pro štěstí pořádný disko od Boney M.

https://youtu.be/FYGTT7YhywA?si=_kDz28ayi6K_FslQ
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:45
https://www.youtube.com/watch?v=hBP9txbREWI&list=RDhBP9txbREWI&start_radio=1

Lepší
Reagovat
pantera1
20.02.2026 20:07
ovšem tahle verze taky nemá chybu .

https://youtu.be/EjdVJT98egk?si=vUFZH6RdWATvKDsI
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 20:14
Reagovat
Monisek
20.02.2026 19:25
Máte někdo stream, prosím?
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 19:27
https://freestreams-live1b.pk/tennis-channel-7/
Reagovat
com
20.02.2026 19:06
Včera to nedopadlo Jestli se nebude blejt i dnes, tak Vámosák to ve finále jistí smile
Reagovat
JLi
20.02.2026 19:35
Reagovat
com
20.02.2026 19:47
o prstění nebyla řeč.. Blijéééém
Reagovat

