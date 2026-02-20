Menšík do dalšího finále neprošel. Po životním skalpu padl s přemožitelem Lehečky
Fils – Menšík 6:4, 7:6
Menšík začal výborně a čistou hrou se ujal vedení 1:0. Hned v dalším gamu na servisu ale přišly dvě chyby po sobě a stav 0:30. Fils si poté vynutil chybu a měl dva brejkboly v řadě. Ten úvodní český tenista aktivní hrou zlikvidoval, ale druhý jeho soupeř proměnil s pomocí pásky a šel do náskoku brejku.
Nasazený Čech se trápil na podání i v dalším gamu, ale tentokrát dokázal stav 15:40 otočit. Vzápětí přišla po chybách Filse jeho jediná šance na returnu v tomto setu. Aktivněji hrající Francouz ovšem na brejkbol vytáhl výborný servis, zvýšil na 4:2 a náskok si pohlídal.
Hned na začátku druhé sady měl Menšík postupně tři možnosti odskočit na 2:0. Fils ale brejkboly díky aktivní hře, tečovanému úderu o pásku a kvalitnímu servisu ustál a srovnal na 1:1.
Na Menšíkovi bylo vidět, že nedokáže hrát s tak vysokou intenzitou jako v předchozím duelu se Sinnerem. Fils navíc moc nekazil, byl fyzicky výborně připravený a neměl s dlouhými výměnami problém.
Další trest pro českého hráče přišel v sedmém gamu druhé sady, kdy udělal dvojchybu na brejkbol a výrazně přiblížil protivníka k vítězství. Francouz ovšem šanci nevyužil a po chybě na celkově osmý brejkbol Menšíka v zápase poprvé ztratil vlastní servis. Tento set nakonec vyvrcholil v tie-breaku, který získal poměrem 7:4 Fils.
Připravujeme další podrobnosti.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ten to potřebuje víc.
Ale pěknej tenis jaxviň!
Nefandil jsem nikomu, užíval jsem si tenis. To lidi jako ty nikdy nepochopí.
A nemůžu jinak.
Pro štěstí pořádný disko od Boney M.
https://youtu.be/FYGTT7YhywA?si=_kDz28ayi6K_FslQ
Lepší
https://youtu.be/EjdVJT98egk?si=vUFZH6RdWATvKDsI