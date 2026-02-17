Menšík dominoval, v Dauhá je ve čtvrtfinále. V cestě může být hvězdný Sinner
Menšík – Zhang 6:3, 6:2
Menšík vstoupil do zápasu se Zhangem velmi nadějně, když se po úvodním vyhraném podání dostal ve druhém gamu na příjmu do vedení 40:0, z pěti brejkových možností ale nedokázal využít žádnou. Českou jedničku ale zahozené příležitosti mrzet nemusely. Při dalším podání čínského soupeře už nezaváhal, poprvé uspěl na returnu a šel do vedení 3:1.
Zhang, který odehrál řadu zápasů v deblu i po boku Tomáše Macháče, zkoušel českého soupeře v úvodních gamech zaskočit častými přechody na síť, příliš úspěchů s touto taktikou však neslavil.
Prostějovský rodák byl i nadále naprosto přesvědčivý při svých servírovacích gamech, bývalý 31. hráč světa naopak o své podání musel hodně bojovat. Před prakticky prázdnými tribunami tak dovedl svěřenec Tomáše Josefuse první set za 36 minut hry k pohodlné výhře 6:3.
Zhang s Menšíkem držel ve druhém dějství krok jen do třetího gamu, kde nedokázal čelit agresivní hře českého tenisty od základní čáry a přišel o podání. Vítěz z Aucklandu následně brejk bez problémů potvrdil a na světelné tabuli svítil stav 3:1.
Menšík svého soupeře častoval dlouhými údery do bekhendu, což mu přinášelo ve výměnách převahu a následné vítězné body. V sedmé hře předvedl český tenista na returnu rovnou několik povedených stopbalů a vypracoval si nadějné vedení 40:15. Druhý se mu podařilo využít a dostal se do luxusního vedení 5:2.
Žádné další komplikace už český talent nedopustil. V zápase neztratil ani jednou své podání, utkání bez problémů dopodával a po hodině a šesti minutách mohl slavit pohodovou výhru 6:3, 6:2 a postup mezi nejlepších osm tenistů.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
