Menšík nedal Quinnovi šanci, v Cincinnati slaví pohodový postup

DNES, 20:48
Jakub Menšík (19) potvrdil ve svém úvodním vystoupení na Masters v Cincinnati roli favorita, když si poradil s domácím hráčem Ethanem Quinnem (21) ve dvou setech hladce 6:4, 6:2. Dalším soupeřem českého tenisty bude vítěz zápasu mezi Italem Lucou Nardim a Kanaďanem Denisem Shapovalovem.
Jakub Menšík potvrdil v Cincinnati roli favorita (@ Debby Wong / Alamy / Profimedia)

Menšík – Quinn 6:4, 6:2

Úvodní gamy zápasu mezi Menšíkem a Quinnem se nesly v naprosto jasné režii hráčů na podání. Až do stavu 5:4 pro českého tenistu se ani jeden z hráčů neprobil k brejkové možnosti. Nejblíže ní byl ve druhé hře prostějovský rodák, na více než shodu se ale nedostal.

To ho ale nemuselo mrzet ani v nejmenším — nejdůležitější moment úvodního dějství si nechal právě do desáté hry, kdy poprvé v zápase prolomil domácímu tenistovi servis a sadu získal za 35 minut hry 6:4.

Dominanci obou hráčů na podání potvrzují i statistiky. Quinn po svém servisu přišel jen o osm výměn, Menšík ještě o jednu méně. Na vítězných míčích měl navrch český favorit v poměru 7:4, výrazně lepší byl i v počtu nevynucených chyb — 8:12.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Úvodní tři gamy druhé sady se hrály přes shody, ovšem bez brejkbolových možností na jedné či druhé straně. Klíčový moment zápasu pak přinesla čtvrtá hra, kdy Menšík čistou hrou připravil svého soka o servis, brejk vzápětí potvrdil a ujal se nadějného vedení 4:1.

Quinn se už na větší odpor nezmohl, v závěru si podruhé v setu neudržel servis a po hodině a 13 minutách šel gratulovat českému soupeři k postupu.

Menšík svého soupeře počastoval deseti esy, na winnery zvítězil 18:12 a připsal si jen osm nevynucených chyb oproti třinácti Američana. V zápase nečelil jediné brejkbolové hrozbě.

Český reprezentant hraje v letošním roce hlavní soutěž v Cincinnati vůbec poprvé, v loňském roce zde skončil hned v úvodním kole kvalifikace. Svěřenec Tomáše Josefuse tak potvrdil výbornou statistiku z prvních kol turnajů Masters, když včetně dnešního uspěl devětkrát, jen jednou odešel poražen.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
HAJ
10.08.2025 21:03
Kuba nepřipustil drama. V gamech, kdy podával a bylo 0:30 mu vždy zafungoval servis a tak bez problému postup. 1. kola, v takovém systému, bývají vždy s rozehranými soupeři problém a tak je dobře, že to oba naši zvládli. Gratulka
