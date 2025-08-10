Menšík nedal Quinnovi šanci, v Cincinnati slaví pohodový postup
Menšík – Quinn 6:4, 6:2
Úvodní gamy zápasu mezi Menšíkem a Quinnem se nesly v naprosto jasné režii hráčů na podání. Až do stavu 5:4 pro českého tenistu se ani jeden z hráčů neprobil k brejkové možnosti. Nejblíže ní byl ve druhé hře prostějovský rodák, na více než shodu se ale nedostal.
To ho ale nemuselo mrzet ani v nejmenším — nejdůležitější moment úvodního dějství si nechal právě do desáté hry, kdy poprvé v zápase prolomil domácímu tenistovi servis a sadu získal za 35 minut hry 6:4.
Dominanci obou hráčů na podání potvrzují i statistiky. Quinn po svém servisu přišel jen o osm výměn, Menšík ještě o jednu méně. Na vítězných míčích měl navrch český favorit v poměru 7:4, výrazně lepší byl i v počtu nevynucených chyb — 8:12.
Úvodní tři gamy druhé sady se hrály přes shody, ovšem bez brejkbolových možností na jedné či druhé straně. Klíčový moment zápasu pak přinesla čtvrtá hra, kdy Menšík čistou hrou připravil svého soka o servis, brejk vzápětí potvrdil a ujal se nadějného vedení 4:1.
Quinn se už na větší odpor nezmohl, v závěru si podruhé v setu neudržel servis a po hodině a 13 minutách šel gratulovat českému soupeři k postupu.
Menšík svého soupeře počastoval deseti esy, na winnery zvítězil 18:12 a připsal si jen osm nevynucených chyb oproti třinácti Američana. V zápase nečelil jediné brejkbolové hrozbě.
Český reprezentant hraje v letošním roce hlavní soutěž v Cincinnati vůbec poprvé, v loňském roce zde skončil hned v úvodním kole kvalifikace. Svěřenec Tomáše Josefuse tak potvrdil výbornou statistiku z prvních kol turnajů Masters, když včetně dnešního uspěl devětkrát, jen jednou odešel poražen.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
