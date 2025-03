Menšík nepotvrdil roli favorita. První finále po víc než roce nezapsal ani na challengeru

ATP CHALLENGER PUNTA CANA - Jakub Menšík (19) nezvládl roli favorita ve svém prvním letošním semifinále a do premiérového finále od loňského února projít nedokázal. Talentovaný teenager podlehl v náročných podmínkách na challengeru v Dominikánské republice po téměř tříhodinové bitvě 7:5, 4:6, 4:6 Damirovi Džumhurovi (32). Bývalý člen TOP 25 žebříčku se ve finále střetne s Aleksandarem Kovacevicem.

Džumhur – Menšík 5:7, 6:4, 6:4

V úvodních dvou kolech Menšík nečelil ani jednomu brejkbolu, ale proti kolegům z TOP 100 žebříčku Tomásovi Martínovi Etcheverrymu a Džumhurovi už se nemohl na svůj servis tolik spoléhat. Zatímco s Argentincem bezmála tříhodinovou řežbu vyhrál, v dalším maratonu proti reprezentantovi Bosny a Hercegoviny úspěšný nebyl.

Kvůli dusnu a horku měli oba aktéři velké problémy hned v úvodu zápasu, přestože byl kurt po několika minutách víceméně ve stínu. Džumhur se nechal ošetřovat v půlce setu a Menšík po skončení 10. gamu, v němž nedovolil soupeři sadu dopodávat. Český favorit nakonec nepříznivý vývoj otočil a po hodině šel do vedení.

Také další dvě dějství trvala minimálně 50 minut a obě získal na svou stranu Džumhur. Menšík pokaždé za stavu 4:4 zaváhal na vlastním servisu a bývalá světová třiadvacítka vždy náskok dotáhla.

Championship Sunday @DzumhurDamir topples No. 5 seed Mensik 5-7, 6-4, 6-4 in Cap Cana#ATPChallenger pic.twitter.com/gPCoaN5dYM — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 16, 2025

Menšík se na challengeru v Dominikánské republice probil do svého prvního semifinále od července. Na premiérové finále od loňského února, kdy prorazil na podniku ATP v Dauhá na nejvyšší okruh a zároveň do elitní stovky pořadí, však stále čeká. Na turnajích nižší úrovně se představil po 13 měsících a nyní se přesune do Miami, kde ho čeká další podnik série Masters.

Džumhur naopak start v Miami neplánuje a v nedělním finále vyzve Kovacevice. Američan v semifinále zdolal v tie-breaku rozhodujícího setu nasazenou jedničku Alexandreho Müllera.

Výsledky turnaje ATP Challenger 175 v Punta Caně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.