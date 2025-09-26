Menšík se znovu trápil. Ve čtvrtfinále je po třech měsících a vyzve neoblíbeného soupeře

ATP PEKING - Jakub Menšík (20) nehraje na pětistovce v Pekingu ve své nejlepší možné formě, ale přesto potvrdil roli nasazeného hráče a prodral se mezi nejlepší osmičku. Ve druhém kole udolal po více než dvou hodinách boje 6:3, 2:6, 6:4 kvalifikanta Arthura Cazauxe (23) a zajistil si své první čtvrtfinále po třech měsících. V něm vyzve svého neoblíbeného soupeře Alexe de Minaura.
Jakub Menšík vydřel v Pekingu postup do čtvrtfinále (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Cazaux – Menšík 3:6, 6:2, 4:6

Menšík nemá v Pekingu přesvědčivou výkonnost a trápil se už v úvodním kole s Miomirem Kecmanovičem, v němž čelil 17 brejkbolům a třikrát přišel o servis. Nejlepší set na turnaji zatím předvedl v úvodu nakonec více než dvouhodinové bitvy s Cazauxem.

Český favorit si suverénně hájil servis a soupeř mu v osmém gamu daroval své podání dvojchybou a čistou hrou. Zadarmo ale set Menšík nedostal. Při pokusu sadu doservírovat musel likvidovat brejkbol, s nímž si poradil s pomocí kombinace dělového podání a forhendu.

Druhý set byl naopak ten nejhorší, který Menšík letos v Pekingu odehrál. Rodák z Prostějova úplně vypadl z rytmu, vlastními chybami se ve čtvrté hře připravil o servis a udělal jen pět vítězných úderů oproti 18 nevynuceným chybám. V pátém gamu mohl slavit rebrejk, ale na dvě vlastní brejkbolové šance se neubránil nátlaku Francouze a ve zbytku setu úplně odpadl.

Rozhodující dějství začal Menšík fantasticky a vedl 2:0. O náskok však okamžitě přišel. V sedmém gamu si ovšem spravil chuť svým třetím brejkem v zápase a pohlídal si ho až do konce utkání.

Není tajemstvím, že Menšík po senzačním březnovém triumfu na Masters v Miami nemá nejlepší formu. Začátek antukového jara se mu ještě povedl, ale v posledních měsících se prezentuje slabšími výkony i výsledky. Například teď v Pekingu poprvé od Wimbledonu vyhrál dva zápasy na jednom turnaji, přičemž na akcích ATP na takový zápis čekal od květnového Masters v Římě.

V Pekingu si každopádně vede mnohem lépe než loni. Debut na čínské pětistovce absolvoval před rokem a po zvládnuté kvalifikaci vypadl hned v prvním kole. Letos naopak v tomto dějišti zaregistroval své první čtvrtfinále po třech měsících a celkově páté letošní na nejvyšším okruhu (bilance 1:4).

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pokud chce projít v čínském hlavním městě ještě dál, bude muset předvést mnohem lepší výkon než v posledních dvou zápasech. Ve čtvrtfinále totiž vyzve De Minaura, s nímž prohrál všechny tři duely. Na Australana nestačil loni ve Vídni, letos v Rotterdamu ani před pár dny v exhibičním Laver Cupu.

