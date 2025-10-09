Menšík údajně exhibici kvůli zdraví vynechá. Turnaj mistrů v Saúdské Arábii má v plánu
Čeští fanoušci ani kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych zřejmě nebyli nadšení, když pořadatelé exhibice UTS v Hongkongu zveřejnili los pro čtvrtfinále, ve kterém je i Menšík. Na oficiálních stránkách soutěže jeho jméno stále figuruje.
Podle posledních informací ale prostějovský rodák do Hongkongu nepojede. "Jakub Menšík exhibici v Hongkongu hrát nebude, aktuální zdravotní stav mu to neumožňuje, upřednostní klidový režim. V plánu ji měl, jen kdyby byl stoprocentně fit," napsal redaktor Jan Dočkal, kterému Menšík poskytl rozhovor pro Seznam Zprávy.
V něm si opět postěžoval na velmi náročný program letošní sezony. Navíc před vstupem do stále probíhajícího Masters v Šanghaji, kde vypadl hned po prvním zápase a neobhájil čtvrtfinále, přiznal zdravotní potíže po celém těle.
Menšík si tedy může dva týdny odpočinout. Už za 11 dní ale startuje halová pětistovka v Basileji a pak má v plánu poslední podnik Masters v Paříži a ještě menší akci v Aténách. Po vystoupení v řecké metropoli by měl vyrazit na finálový turnaj Davisova poháru do Itálie.
Do přípravy na sezonu 2026 se rozhodl zařadit Next Gen ATP Finals. Turnaj mistrů do 20 let, na kterém debutoval loni a prohrál všechny tři duely ve skupině, se uskuteční od 17. do 21. prosince v saúdskoarabské Džiddě. "Ano, Next Gen je další z prestižních akcí a mám v plánu se jí stejně jako loni zúčastnit," uvedl Menšík v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
