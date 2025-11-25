Menšík zabojuje o rekordní odměny. Turnaj mistrů do 20 let v Džiddě zvýšil prize money
Pro Menšíka sezona na okruhu ATP skončila už na konci října na pětistovce v Basileji, kde před osmifinálovým zápasem odstoupil kvůli zranění kolene. Následně se odhlásil z poslední letošní tisícovky v Paříži a dopřál si pár týdnů odpočinku, aby mohl znovu naskočit do akce v Davis Cupu.
V italské Boloni se však dlouho nezdržel. Proti Španělsku svoji dvouhru vyhrál, ale následně s Tomášem Macháčem neuspěli ve čtyřhře a český tým skončil hned ve čtvrtfinále. Nyní už se 19. hráč žebříčku může plně soustředit na přípravu na sezonu 2026.
Tu by měl coby nasazená jednička zahájit na Turnaji mistrů do 20 let v Saudské Arábii, který se koná od 17. do 21. prosince. "Ano, Next Gen je další z prestižních akcí a mám v plánu se jí stejně jako loni zúčastnit," uvedl Menšík v říjnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Určitě ho potěší, že pořadatelé podniku, kde dříve triumfovali třeba Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz, zvýšili odměny.
Neporažený šampion si letos odveze 539 750 dolarů, což je více než na většině podniků ATP 500. Za vítězství v semifinále hráč dostane 116 000 dolarů a za úspěch v boji o titul získá 157 250 dolarů. Jen za to, že se akce zúčastní si přijde na 154 000 dolarů (více než vítězství na většině dvěstěpadesátek).
Letošní šampion březnového Masters v Miami tak bude mít ještě větší motivaci v Džiddě napravit své loňské zaváhání. Minulý rok zde prohrál všechny tři zápasy ve skupině.
Mimo českého tenisty by mezi nejlepší osmičkou hráčů do 20 let měli startovat i Joao Fonseca, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prižmič, Martin Landulance, Nicolai Budkov Kjaer a Nishesh Basavareddy.
