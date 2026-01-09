Menšík zná los a má velkou šanci na titul. V Aucklandu patří mezi největší favority
Menšík se loni v březnu postaral na Masters v Miami o senzaci, když vyřadil několik členů užší špičky, ve finále skolil svůj vzor Novaka Djokoviče a zapsal se do historie nejen českého tenisu. Od té doby však jeho kariéra stagnuje.
Velkou šanci zlomit dlouhou krizi bude mít v následujících týdnech v Aucklandu, kde se uskuteční jedna z posledních generálek na Australian Open. Prostějovský rodák je nasazenou trojkou a nemusí hrát úvodní kolo. Na této akci debutoval loni, vyřadil Pabla Carreňa a Bena Sheltona a ve čtvrtfinále těsně podlehl Nunovi Borgesovi.
V podstatě až do semifinále nemá v cestě žádnou výraznější hrozbu. Ve druhém kole narazí na Aleksandara Kovacevice, nebo kvalifikanta a jeho prvním nasazeným protivníkem by mohl být Cameron Norrie. Brit není v nejlepší formě a nemusel by být pro Menšíka nepřekonatelnou překážkou.
Jeho největším rivalem v souboji o místo ve finále z dolní poloviny pavouka by měl být Casper Ruud. Nejlepšího norského tenistu v historii ovšem porazil před pár dny v týmovém United Cupu, takže by proti němu určitě nastoupil sebevědomě. A hratelní jsou i nasazení tenisté v horní půlce. Konkrétně Shelton s Alexem Michelsenem a antukáři Sebastián Báez s Lucianem Darderim.
Menšík má na kontě dvě finálové účasti na nejvyšším okruhu. Tu první zaznamenal předloni v únoru v Dauhá, kde podlehl Karenovi Chačanovovi, definitivně prorazil na hlavní tour a zajistil si debut v elitní stovce žebříčku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře