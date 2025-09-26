Menšík zvládl úvodní výzvu, v Pekingu si poradil s Kecmanovičem

DNES, 07:13
ATP PEKING - Jakub Menšík (20) vstoupil do turnaje v Pekingu vítězně. V prvním kole si poradil se srbským soupeřem Miomirem Kecmanovičem (26) ve dvou setech 7:5, 6:4. Dalším soupeřem českého tenisty bude vítěz duelu mezi držitelem divoké karty, domácím tenistou Junchengem Shangem (20), a úspěšným kvalifikantem, Francouzem Arthurem Cazauxem (23).
Jakub Menšík postoupil v Pekingu do druhého kola (@ EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Kecmanovič - Menšík 5:7, 4:6

Menšík vstoupil do duelu s Kecmanovičem tím nejhorším možným způsobem, když si prohrál hned svůj úvodní servis a musel stahovat náskok srbského tenisty. To se mu povedlo velmi záhy. Ve čtvrté hře i on poprvé uspěl na returnu a bylo vyrovnáno 2:2.

Nekonečná hra se odehrála za stavu 4:2 pro prostějovského rodáka. Game nabídl deset shod a osm brejkbolů pro Kecmanoviče, Menšíkovi se ale povedlo všechny odvrátit a získal v prvním dějství nadějný náskok.

Divoký úvodní set však pokračoval. Český tenista měl na returnu v následujícím gamu první setbol. Šanci ale nevyužil a naopak to byl vzápětí on, kdo podruhé v zápase přišel o servis, což Kecmanović v následujícím gamu potvrdil a bylo vyrovnáno 5:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do tie-breaku ale set nakonec nedošel. Závěrečné dva gamy nakonec patřily žebříčkovému favoritovi a svěřenec Tomáše Josefuse šel po divokém průběhu za hodinu a sedm minut do vedení 1:0.

Do druhého setu vstoupil Menšík výborně. V prvním gamu sice musel odvracet brejk, v následující hře ale to byl právě on, kdo uspěl na returnu, což následně potvrdil při svém podání a šel do vedení 3:0.

V páté hře musel Menšík znovu odvracet dvě hrozby ztráty podání, tentokrát byl ještě úspěšný. To se mu už ale nepovedlo o chvíli později, kdy přišel o servis a Kecmanovič srovnal krok na 4:4.

Závěr setu, podobně jako v prvním setu, patřil českému talentu. Menšík získal závěrečné dvě hry, při Srbově podání proměnil druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat z postupu do druhého kola čínského podniku.

Výsledky turnaje ATP 500 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
George_Renel
26.09.2025 09:20
Nebyl to na začátek lehký soupeř. Ale zvládl to dost dobře na to jak mu haprovalo podání.
aape
26.09.2025 08:49
Výborně Kubo, úvodní kola jsou zrádná, pojď
pantera1
26.09.2025 08:45
To je dobře, měla jsem z Kecmana trošku strach . Takže gratuluju, a ať dojdeš co nejdál .
