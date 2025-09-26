Menšík zvládl úvodní výzvu, v Pekingu si poradil s Kecmanovičem
Kecmanovič - Menšík 5:7, 4:6
Menšík vstoupil do duelu s Kecmanovičem tím nejhorším možným způsobem, když si prohrál hned svůj úvodní servis a musel stahovat náskok srbského tenisty. To se mu povedlo velmi záhy. Ve čtvrté hře i on poprvé uspěl na returnu a bylo vyrovnáno 2:2.
Nekonečná hra se odehrála za stavu 4:2 pro prostějovského rodáka. Game nabídl deset shod a osm brejkbolů pro Kecmanoviče, Menšíkovi se ale povedlo všechny odvrátit a získal v prvním dějství nadějný náskok.
Divoký úvodní set však pokračoval. Český tenista měl na returnu v následujícím gamu první setbol. Šanci ale nevyužil a naopak to byl vzápětí on, kdo podruhé v zápase přišel o servis, což Kecmanović v následujícím gamu potvrdil a bylo vyrovnáno 5:5.
Do tie-breaku ale set nakonec nedošel. Závěrečné dva gamy nakonec patřily žebříčkovému favoritovi a svěřenec Tomáše Josefuse šel po divokém průběhu za hodinu a sedm minut do vedení 1:0.
Do druhého setu vstoupil Menšík výborně. V prvním gamu sice musel odvracet brejk, v následující hře ale to byl právě on, kdo uspěl na returnu, což následně potvrdil při svém podání a šel do vedení 3:0.
V páté hře musel Menšík znovu odvracet dvě hrozby ztráty podání, tentokrát byl ještě úspěšný. To se mu už ale nepovedlo o chvíli později, kdy přišel o servis a Kecmanovič srovnal krok na 4:4.
Závěr setu, podobně jako v prvním setu, patřil českému talentu. Menšík získal závěrečné dvě hry, při Srbově podání proměnil druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat z postupu do druhého kola čínského podniku.
Výsledky turnaje ATP 500 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře