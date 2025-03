Menšíka čeká útok na největší semifinále, senzace Ealaová může opět šokovat

Ve čtvrtek se zkompletuje semifinálové obsazení mužské dvouhry na letošním Miami Open. Jakub Menšík (19) svede souboj talentů s Arthurem Filsem (20) a stejně jako jeho francouzský protivník bude útočit na největší semifinále v kariéře. Šokující jízdu Alexandry Ealaové (19) se pokusí ukončit domácí světová čtyřka Jessica Pegulaová. V akci budou také Novak Djokovič či Aryna Sabalenková a poznáme obě finalistky ženského singla.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 27. 3.

Čtvrtfinále mužů

Menšík (ČR) - Fils (17-Fr.) | Stadium (18:00 SEČ)

Korda (24-USA) - Djokovič (4-Srb.) | Stadium (21:30 SEČ)

Fritz (3-USA) - Berrettini (29-It.) | Stadium (pátek 00:01 SEČ)



Semifinále žen

Sabalenková (1-) - Paoliniová (6-It.) | Stadium (20:00 SEČ)

Pegulaová (4-USA) - Ealaová (Fil.) | Stadium (pátek 01:30 SEČ)

Menšík – Fils | 18:00 SEČ

Jakub Menšík prožívá naprosto fantastický debut v hlavní soutěži Miami Open. Tohoto turnaje se zúčastnil poprvé loni a překvapivě nezvládl finále kvalifikace. Letos ovšem v tomto dějišti exceluje a postupně vyřadil Roberta Bautistu, úřadujícího šampiona Masters v Indian Wells a světovou sedmičku Jacka Drapera a Romana Safiullina. V osmifinále měl absolvovat derby s krajanem Tomášem Macháčem, který ale kvůli nemoci nenastoupil.

Ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu je poprvé od ledna, kdy v této fázi neuspěl v Brisbane ani Aucklandu. Nyní podnikne snad úspěšný útok na své třetí kariérní semifinále na hlavní tour. Poprvé mezi nejlepší kvarteto prošel loni v únoru v Dauhá, kde zazářil postupem až do finále, definitivně prorazil na nejvyšší úroveň a zajistil si debut v TOP 100 žebříčku. Následně se podíval do semifinále ještě v červenci na antuce v Umagu.

S pomocí čtvrtfinálové účasti v Miami se 19letý talent vrátí do nejlepší padesátky světového pořadí a další výhrou na Floridě by si zajistil debut v TOP 40 hodnocení. Ačkoli se na hlavním okruhu usadil teprve před 13 měsíci, absolvuje své už druhé čtvrtfinále na akcích Masters. Takto daleko prošel také loni v říjnu v Šanghaji a ve čtvrtfinálové fázi podlehl ve třech setech rekordmanovi a svému idolu Novakovi Djokovičovi. S hráči TOP 20 má solidní bilanci 7:10, letos je dokonce v pozitivních číslech (2:1).

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland, Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 14:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:1 (kariérní 7:10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Menšík – Miami Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Acapulco (1. kolo), Indian Wells (2. kolo), ATP Challenger Cap Cana (semifinále)

Cesta turnajem: Bautista (6:4, 3:6, 6:1), (6) Draper (7:6, 7:6), Safiullin (6:4, 6:4), (20) Macháč (bez boje)

Arthur Fils se na začátku sezony trápil zdravotně a pouze na jednom z úvodních čtyř turnajů porazil více než jednoho soupeře. Teď ovšem exceluje na březnových Masters a spolu s Franciscem Cerúndolem je jediným hráčem, který dokázal na obou podnicích letošního Sunshine Doublu postoupit do čtvrtfinále.

V Miami se mu to podařilo i díky senzačnímu skalpu Alexandera Zvereva, nasazenou jedničku zdolal v odloženém osmifinále 3:6, 6:3, 6:4. Jedná se o jeho celkově šestý skalp TOP 10, ovšem premiérový v dohraných zápasech na akcích větších než ATP 500. V posledních dnech na Floridě porazil také Gabriela Dialla (skreč) a Francese Tiafoea.

Dvacetiletý Francouz je aktuálně na svém žebříčkovém maximu, 18. místě, a na okruhu ATP už třikrát triumfoval, přičemž dvě trofeje vybojoval na pětistovkách. Navzdory velmi mladému věku byl docela často kritizován za absenci výraznějších výsledků na těch největších turnajích. Teď ale na kritiku odpovídá. Před dvěma týdny v Indian Wells odehrál své první čtvrtfinále na Masters (porážka s Daniilem Medveděvem v tie-breaku rozhodujícího setu) a nyní je mezi nejlepší osmičkou také na Floridě.

Vizitka Arthura Filse. (@ Livesport / Enetpulse)

Fils – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Hongkong (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Hongkong (čtvrtfinále)

Bilance: 11:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:2 (kariérní 39:23)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Fils – Miami Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dubaj (1. kolo), Indian Wells (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Diallo (6:4, 2:3 skreč), (16) Tiafoe (7:6, 5:7, 6:2), (1) Zverev (3:6, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Do oficiálních statistik se to nepočítá, ale potkali se loni v prosinci na Turnaji mistrů do 20 let. Menšík tahal za kratší konec a v zápase se speciálními pravidly a na tři vítězné sety nedokázal uhrát ani jednu sadu.

V Miami jsou šance naprosto vyrovnané. Menšík by si měl pomáhat svým dělovým servisem a doufejme, že se tentokrát bude radovat z vítězství. Fils navíc nebude mít po dalším náročnějším duelu ani 24 hodin na regeneraci a v předchozím utkání si nechal ošetřovat záda. Na obou stranách může panovat velká nervozita. Přece jen se oba aktéři porvou o své největší semifinále v kariéře a rozhodně mohli mít ve čtvrtfinálové fázi podstatně těžšího protivníka.

Korda – Djokovič | 21:30 SEČ

Sebastian Korda stejně jako Djokovič dorazil do Miami se sérií tří porážek. Čtyřiadvacetiletý Američan sice na rozdíl od srbského rekordmana po cestě do čtvrtfinále ztratil set, nicméně měl o něco těžší protivníky a v posledních dvou kolech se musel vypořádat se Stefanosem Tsitsipasem a Gaëlem Monfilsem.

Syn slavného bývalého českého tenisty je obrovským talentem, ale na těch největších akcích se příliš neprosazuje. Konkrétně na Masters je 24letý Američan ve čtvrtfinále teprve počtvrté. V tom úvodním v Miami 2021 podlehl ve dvou těsných setech Andrejovi Rubljovovi a pak udolal ve třech setech Bena Sheltona v Šanghaji 2023 a Alexandera Zvereva loni v Montrealu.

Ve čtvrtfinálových zápasech exceluje. Nepočítaje skreče loni v Dubaji a předloni na Australian Open, tak vyhrál posledních 13 takových utkání. Teď ho ale čeká úplně jiná výzva, protože domácí publikum ho obvykle svazuje a tentokrát ve čtvrtfinále nastoupí proti nejúspěšnějšímu hráči všech dob. Se zástupci TOP 5 má mizernou bilanci 2:12. Oba skalpy zapsal právě na Masters, a to proti Daniilovi Medveděvovi předloni v Šanghaji a Zverevovi loni v Kanadě.

Vizitka Sebastiana Kordy. (@ Livesport / Enetpulse)

Korda – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)

Bilance: 6:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 6:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 9:18)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Korda – Miami Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Spizzirri (6:4, 6:2), (9) Tsitsipas (7:6, 6:3), Monfils (6:4, 2:6, 6:4)

Novak Djokovič mohl v úvodních dvou zápasech proti výrazným outsiderům nabrat formu i sebevědomí a teď vypadá jako úplně jiný hráč než v posledních týdnech. V osmifinále na Masters v Miami předvedl svůj nejlepší výkon po výhře nad Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále Australian Open a zničil 6:2, 6:2 Lorenza Musettiho.

Dosáhl tak na svůj nejlepší výsledek v tomto dějišti. V Miami sice už šestkrát triumfoval a dělí se v tomto ohledu o prvenství s Andrem Agassim, nicméně všech šest titulů zapsal v předchozím areálu v Crandon Parku. Tady v Hard Rock Stadium startuje teprve podruhé a v roce 2019 skončil už v osmifinále.

Sedmatřicetiletý Srb prožívá nejhorší období od roku 2018, kdy se vracel po zranění. Tehdy však dokázal krizi zlomit a ovládl mimo jiné Wimbledon a US Open. Podobnou šanci má nyní v Miami, jelikož Jannik Sinner kvůli dopingovému trestu nestartuje a Carlos Alcaraz už je ze hry venku. Může tak získat svůj první titul od Turnaje mistrů 2023, pokud nepočítáme zlato z loňské olympiády.

Na Masters je se 40 trofejemi nejúspěšnějším hráčem v historii, a pokud si udrží momentální formu, bude velmi těžké ho v Miami skolit. Od začátku roku 2020 má ve čtvrtfinálových duelech na Masters vynikající bilanci 11:1, prohrál pouze s Holgerem Runem předloni na antuce v Římě.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 10:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:4

Bilance proti hráčům TOP 30: 4:1 (kariérní 534:174)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 75:16)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – Miami Open

Kariérní bilance: 47:7

Nejlepší výsledek: triumf (2007, 2011-12, 2014-16)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 7:0

Generálka: Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Hijikata (6:0, 7:6), Ugo Carabelli (6:1, 7:6), (16) Musetti (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 1:0, předloni ve finále v Adelaide však zvítězil až po odvráceném mečbolu. Tehdy se jednalo o velmi důležitý zápas hlavně pro Kordu. Svůj talent i potenciál ukázal, ale nabídnuté šance nevyužil a svou kariéru od té doby příliš neposunul. Letos je Djokovič mnohem zranitelnější než před dvěma roky a také v Miami by mu Korda mohl vzdorovat. Otázkou je, zda Američan s českými kořeny bude schopen předvést svůj nejlepší tenis. Kvůli problémům se zápěstím se totiž odhlásil ze čtyřhry a asi není stoprocentně fit.

Fritz – Berrettini | pátek 00:01 SEČ

Taylor Fritz měl velmi nepovedený začátek sezony a coby člen TOP 4 žebříčku musí být na probíhajícím Masters v Miami pod velkým tlakem, protože se až do léta jedná o jeho poslední šanci uspět na větším domácím turnaji. Jeho výkony na Floridě nejsou příliš přesvědčivé, nicméně zlepšení tam určitě je. Navíc využil celkem příznivý los a set nepovolil Lorenzovi Sonegovi, Denisovi Shapovalovovi ani lucky loserovi Adamovi Waltonovi.

Sedmadvacetiletý Američan musí zabrat. Za sebou má totiž nejlepší sezonu, a pokud neobhájí loňské výsledky, hrozí mu vypadnutí klidně i z TOP 10 pořadí. V loňské sezoně měl touto dobou na kontě triumf v Delray Beach a čtvrtfinále na Australian Open, letos hrál ovšem jen jedno čtvrtfinále a v Delray Beach v něm nezískal proti Alejandrovi Davidovichovi ani set.

Ačkoli teď není jeho ranking v ohrožení, bude obhajovat docela dost bodů už v rámci antukového jara. A proto by měl ideálně na Floridě vylepšit svou bilanci 5:7 ve čtvrtfinálových duelech na podnicích Masters (3:1 proti soupeřům figurujícím mimo TOP 20 hodnocení).

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (čtvrtfinále)

Bilance: 13:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 12:4

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:2 (kariérní 78:88)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 5:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Fritz – Miami Open

Kariérní bilance: 12:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Sonego (7:6, 6:3), (27) Shapovalov (7:5, 6:3), Walton (6:3, 7:5)

Matteo Berrettini loni třikrát triumfoval na antukových dvorcích, ovšem na betonech se mu vůbec nedařilo. Letos je to na tvrdých površích mnohem lepší, má na nich bilanci 9:6. Už teď na konci března posbíral více výher na venkovních hardech než za celý loňský rok (bilance 7:6).

Až na porážku s rozjetým Stefanosem Tsitsipasem ve třetím kole v Indian Wells je letos velmi konkurenceschopný a v každém prohraném duelu získal set. Osmadvacetiletý Ital si teď v osmifinále na Masters v Miami připsal proti Alexovi de Minaurovi svůj druhý letošní skalp TOP 20, ten úvodní slavil proti Novakovi Djokovičovi v Dauhá.

Bývalý šestý hráč světa nyní zaútočí na své první semifinále na turnajích Masters od Madridu 2021 (porazil ve čtvrtfinále Cristiana Garína), konkrétně na betonech od Šanghaje 2019 (přehrál ve čtvrtfinále Dominica Thiema).

Vizitka Mattea Berrettiniho. (@ Livesport / Enetpulse)

Berrettini – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 9:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 10:26)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Berrettini – Miami Open

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dubaj (čtvrtfinále), Indian Wells (3. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Gaston (4:6, 6:3, 6:3), Bergs (6:4, 6:4), (10) De Minaur (6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: Fritz vede 4:0. Američan ve vzájemné bilanci dominuje a bude mít výhodu domácího prostředí, nicméně výkonnostně si letos vede lépe Berrettini. Dá se tedy očekávat, že favorizovaný Fritz má před sebou velmi těžký zápas.

Sabalenková – Paoliniová | 20:00 SEČ

Aryna Sabalenková musela svůj vstup na kurt o několik hodin odložit, ale nenechala se deštivým počasím rozhodit. Světová jednička v repríze finále loňského Australian Open porazila po zhruba hodině a půl 6:2, 7:5 kolegyni z TOP 10 Qinwen Zheng. Skóre je celkem jednoznačné, přestože v utkání čtyřikrát ztratila vlastní servis.

Šestadvacetiletá Běloruska na aktuálním turnaji ještě ani jednou nemusela do rozhodující sady a zajistila si své premiérové semifinále na Miami Open. V minulosti hrála v tomto dějišti dvakrát čtvrtfinále (2021 a 2023), ovšem ve čtvrtfinálové fázi poprvé uspěla až letos, kdy vyřadila mimo jiné obhájkyni titulu Danielle Collinsovou.

Od začátku loňské sezony posbírala už 10 finálových účastí a triumfovala na Australian Open, v Cincinnati, na US Open, ve Wuhanu a letos v Brisbane. Na druhou stranu zapsala i velká zklamání, když v tomto roce prohrála ve třech setech souboje o titul v Melbourne Parku a před dvěma týdny v Indian Wells.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 21:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 21:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 42:37)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 11:5)

Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 34:18)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – Miami Open

Kariérní bilance: 12:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (finále)

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6:3, 6:0), Ruseová (6:1 skreč), (14) Collinsová (6:4, 6:4), (9) Qinwen Zheng (6:2, 7:5)

Jasmine Paoliniová si ve čtvrtfinále poradila s rozjetou Magdou Linetteovou, která si o kolo dříve vyšlápla na Coco Gauffovou. Proti polské zástupkyni zlikvidovala sedm z osmi brejkbolových hrozeb a zvítězila za 77 minut 6:3, 6:2. Stala se tak první italskou semifinalistkou v historii Miami Open.

Úvodní tři starty na floridské tisícovce zakončila na raketě hned první soupeřky a během loňské životní sezony vypadla ve třetím kole. Letos naopak 29letá Italka nedorazila do Miami v příliš dobré formě, jelikož na čtvrtfinále čekala od října a poslední semifinále zapsala ve Wimbledonu.

Stále tak nenavázala na senzační loňské úspěchy, které zahrnují triumf na WTA 1000 v Dubaji a šokující finále na French Open a ve Wimbledonu. V semifinálových duelech má úspěšnost 7:5 a se světovými jedničkami prohrála všechny čtyři dosavadní souboje, dokonce v nich neuhrála jediný set.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport / Enetpulse)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 12:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 12:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 6:18)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 7:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paoliniová – Miami Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Šramková (6:4, 6:4), (31) Jabeurová (4:3 skreč), Ósakaová (3:6, 6:4, 6:4), Linetteová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 3:2, na hlavní tour 3:1. V posledních dvou střetnutích předloni v Pekingu a loni na Turnaji mistryň měla navrch Sabalenková ve dvou setech, ovšem Paoliniová pokaždé dost vzdorovala. Na nejvyšším okruhu dokázala italská outsiderka vyhrát pouze v Indian Wells 2022, a to po obratu z manka setu.

Pegulaová – Ealaová | pátek 01:30 SEČ

Jessica Pegulaová si potřetí za poslední čtyři roky zahraje semifinále na Miami Open. Světová čtyřka přežila ve čtvrtfinálové fázi bitvu s bývalou šampionkou US Open Emmou Raducanuovou. S Britkou, která chytla na Floridě skvělou formu, bojovala skoro dvě a půl hodiny (6:4, 6:7, 6:2).

Jednatřicetiletá Američanka zapsala svou už 19. výhru v letošní sezoně. V Miami musela do rozhodující sady podruhé. Zatímco proti krajance Bernardě Peraové i Martě Kosťukové dominovala, mezitím udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu bývalou světovou jedenáctku Annu Kalinskou.

Finalistka loňského US Open zvládla posledních šest semifinálových duelů a od začátku srpna byla na severoamerickém kontinentu už čtyřikrát ve finále. V Miami ovšem prohrála obě předchozí semifinále (2022-23) ve dvou setech, recept nenašla na Igu Šwiatekovou ani Jelenu Rybakinovou.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (triumf); Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Adelaide (finále)

Bilance: 19:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 19:5

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:0 (kariérní 211:125)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:5)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 16:12)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pegulaová – Miami Open

Kariérní bilance: 17:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23, 2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Austin (triumf), Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Peraová (6:4, 6:4), (32) Kalinská (6:7, 6:2, 7:6), (23) Kosťuková (6:2, 6:3), Raducanuová (6:4, 6:7, 6:2)

Alexandra Ealaová pokračuje v pohádkovém tažení. Ve čtvrtfinále šokovala výhrou nad bývalou šampionkou Miami Open a aktuální světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Nad majitelkou pěti grandslamových trofejí senzačně zvítězila 6:2, 7:5 a zajistila si premiérový posun do TOP 100 žebříčku.

V tuto chvíli je 19letá Filipínka teprve třetí hráčkou figurující mimo TOP 100 pořadí, která dokázala Šwiatekovou porazit v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Není to však její jediný nečekaný skalp, v Miami vyřadila také Jelenu Ostapenkovou či úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou. Navíc na turnaji stále neztratila set.

Od zavedení žebříčku WTA v roce 1975 se žádné jiné filipínské hráčce nepodařilo porazit grandslamovou šampionku nebo členku TOP 10. Ealaová v Miami prožívá průlom na nejvyšší úrovni. V tomto dějišti při ani jednom z předchozích čtyř startů nepřešla přes první kolo a před cestou na Floridu měla bilanci 2:14 v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a 0:3 s tenistkami TOP 40.

Vizitka Alexandry Ealaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Ealaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 14:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 11:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Ealaová – Miami Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: ITF Trnava (osmifinále), ITF Trnava 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 7:6), (25) Ostapenková (7:6, 7:5), (5) Keysová (6:4, 6:2), (10) Badosaová (bez boje), (2) Šwiateková (6:2, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Ealaová se může stát první divokou kartou, která projde do finále Miami Open. Po událostech posledních dní rozhodně nemůže být podceňována, nicméně proti domácí Pegulaové, která má na kontě pět finálových účastí jen na tisícovkách, je výraznou outsiderkou.

Čtvrteční program

STADIUM (od 18:00 SEČ)

1. Menšík (ČR) - Fils (17-Fr.)

2. Sabalenková (1-) - Paoliniová (6-It.) / nejdříve ve 20:00 SEČ

3. Korda (24-USA) - Djokovič (4-Srb.)

4. Fritz (3-USA) - Berrettini (29-It.) / nejdříve v pátek v 00:01 SEČ

5. Pegulaová (4-USA) - Ealaová (Fil.) / nejdříve v pátek v 01:30 SEČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje