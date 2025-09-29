Menšíka v Pekingu zastavilo zranění kolene. Proti De Minaurovi neuspěl ani napočtvrté

ATP PEKING - Jakub Menšík (20) na pětistovce v Pekingu končí ve čtvrtfinále na neoblíbeném Alexi de Minaurovi (26). Český tenista v čínském hlavním městě zápas s Australanem za stavu 1:4 skrečoval kvůli zranění kolene a ani ve čtvrtém vzájemném duelu tak neuspěl. Světová osmička si o finále zahraje s Jannikem Sinnerem (24).
Jakub Menšík v Pekingu skrečoval ve čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia / Profimedia)

De Minaur – Menšík 4:1 skreč

Menšík na turnaji v Pekingu zvládl v roli favorita oba zápasy a po výhrách nad Miomirem Kecmanovičem a Arthurem Cazauxem postoupil do čtvrtfinále. Už v duelu s Francouzem se však trápil a jinak tomu nebylo ani v utkání s De Minaurem, které se rozhodl za stavu 1:4 ze svého pohledu skrečovat kvůli zranění levého kolene.

Český tenista dnes na kurtu vydržel pouhých 27 minut. První game duelu sice získal. poté už však Australanovi nemohl konkurovat. Ve třetí hře nevyužil vedení 40:15 a poprvé si prohrál servis. Při výměně stran si nechal na kurtu ošetřovat levé koleno. Podobná situace se opakovala za stavu 1:3, kdy Menšík znovu zahodil vedení a o podání přišel i podruhé. Následně se rozhodl v utkání nadále nepokračovat.

S De Minaurem prohrál před pár dny v Laver Cupu, letos v únoru v hale v Rotterdamu a i loni na podzim na další pětistovce ve Vídni. Osmý hráč světa si o finále zahraje s turnajovou jedničkou, loňským finalistou a vítězem z roku 2023 Italem Sinnerem, se kterým prohrál všech 10 vzájemných duelů.

S kolenem měl Menšík problémy už v úvodu sezony před turnajem Masters v Miami, kde měl v plánu z turnaje odstoupit. Zachránil ho však jeden s fyzioterapeutů a český tenista následně šokoval ziskem svého premiérového titulu na okruhu ATP, když ve finále porazil i svého idola Novaka Djokoviče.

Marozsán – Sinner 1:6, 5:7

Sinner do turnaje v Pekingu vkročil snadnou výhrou, když v duelu bývalých šampionů US Open přehrál Chorvata Marina Čiliče. Ve druhém kole ztratil set s Francouzem Terencem Atmanem, kterému po dvou vyrovnaných sadách v rozhodujícím dějství nadělil kanára. Ve čtvrtfinále však i přes jedno zaváhání na servisu set neztratil a přehrál Maďara Fábiána Marozsána.

Ital v prvním setu soupeře naprosto smetl, když vyhrál od stavu 1:1 pět her v řadě. Na servisu ztratil pouze pět míčků, přestože do kurtu trefil méně než polovinu prvních servisů. Na příjmu využil tři z pěti brejkbolů. Vyrovnanější byl druhý set, ve kterém Maďar dokázal držet krok se světovou dvojkou.

Klíčový okamžik přišel za stavu 4:3, kdy Sinner nevyužil tři brejkboly v řadě a v následujícím gamu poprvé čelil šancím soupeře. Tu první odvrátil esem, druhou už ale zlikvidovat nedokázal a Marozsán po dvou vítězných úderech odskočil do vedení 5:4 a šel podávat na set. Těžký úkol však nezvládl, sadu nedopodával, prohrál 12 z posledních 13 míčků a neuhrál už aní game.

Sinner bude i při svém třetím startu v Pekingu usilovat o postup do finále. Předloni v něm vyřadil svého největšího rivala Carlose Alcaraze a následně triumfoval. Minulý rok právě se Španělem v boji o titul prohrál skvělou finálovou bitvu.

mamina
29.09.2025 09:23
Než eskalovat stávající zranění a nedoléčit ho, je před finále DC správné rozhodnutí. Jinak souhlas a Amadeus1.
alcaraz.dva
29.09.2025 10:20
skutecne to zraneni tam mel? Zkoumala jste to opakovane?
Nebo Kuba je po Alcarazovi jen dalsi podvodnik s nizkim IQ
Amadeus1
29.09.2025 09:00
Zhasínající kometa. Vyhrál jeden turnaj, kde mu vycházelo prakticky vše a zrovna to vyšlo na Masters a rázem se cítil na 10 GS. Životní turnaj zažil i takovej Popyrin nebo Busta, ale oba dva měli soudnost a neprohlašovali takové kecy. Ono to zázračné české dítě je spíš takovej ukecanej českej Pepa, kterej se rád poslouchá.
HAJ
29.09.2025 10:39
Jsem zvědavý, až Kuba třeba zase začne vyhrávat, co bude Amadeus 1 psát. Připadá mi, že někteří lidé si myslí, že jsou sportovci stroje na výhru, když se jim přestane dařit, tak je častují dost peprnými komentáři.
Trojchyba_Mat
29.09.2025 10:41
Amadeus1
29.09.2025 11:02
Takže si opravdu myslíš, že vyhraje minimálně 10 GS, o kterých je pevně přesvědčen? Kdyby ze sebe nedělal dalšího Alcaraze, tak by o něm nikdo negativně nepsal. Dělá si to sám, přitom nemá ani na to, aby na GS přelezl 3.kolo a prohrává s hráči typu Rocha, Borges nebo Fokina.
aligo
29.09.2025 12:07
Herně na GS určitě má, když se mu to sejde tam určitě i vyšší počty jednotek.. Je třeba také brát v úvahu to, že je mu pouze 20 let!!!
HAJ
29.09.2025 12:19
No, že by prohlásil, že vyhraje minimálně 10 GS jsem nezaregistroval. Že by mohl vyhrát některý GS je možné. A že někdy prohlásí 20 letý člověk něco neuváženého? to si myslím, že by se dalo tolerovat, když si to časem srovná v hlavě a ne ho hned poslat do kopru. Čas ukáže, kam se vydá. Bych počkal.
HAJ
29.09.2025 12:20
Amadeus1
29.09.2025 12:25
Zde je onen slavný rozhovor. https://youtu.be/Eq7IkGa6ck8?si=O76RLkNGZcilNr0f
