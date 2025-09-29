Menšíka v Pekingu zastavilo zranění kolene. Proti De Minaurovi neuspěl ani napočtvrté
De Minaur – Menšík 4:1 skreč
Menšík na turnaji v Pekingu zvládl v roli favorita oba zápasy a po výhrách nad Miomirem Kecmanovičem a Arthurem Cazauxem postoupil do čtvrtfinále. Už v duelu s Francouzem se však trápil a jinak tomu nebylo ani v utkání s De Minaurem, které se rozhodl za stavu 1:4 ze svého pohledu skrečovat kvůli zranění levého kolene.
Český tenista dnes na kurtu vydržel pouhých 27 minut. První game duelu sice získal. poté už však Australanovi nemohl konkurovat. Ve třetí hře nevyužil vedení 40:15 a poprvé si prohrál servis. Při výměně stran si nechal na kurtu ošetřovat levé koleno. Podobná situace se opakovala za stavu 1:3, kdy Menšík znovu zahodil vedení a o podání přišel i podruhé. Následně se rozhodl v utkání nadále nepokračovat.
S De Minaurem prohrál před pár dny v Laver Cupu, letos v únoru v hale v Rotterdamu a i loni na podzim na další pětistovce ve Vídni. Osmý hráč světa si o finále zahraje s turnajovou jedničkou, loňským finalistou a vítězem z roku 2023 Italem Sinnerem, se kterým prohrál všech 10 vzájemných duelů.
S kolenem měl Menšík problémy už v úvodu sezony před turnajem Masters v Miami, kde měl v plánu z turnaje odstoupit. Zachránil ho však jeden s fyzioterapeutů a český tenista následně šokoval ziskem svého premiérového titulu na okruhu ATP, když ve finále porazil i svého idola Novaka Djokoviče.
Marozsán – Sinner 1:6, 5:7
Sinner do turnaje v Pekingu vkročil snadnou výhrou, když v duelu bývalých šampionů US Open přehrál Chorvata Marina Čiliče. Ve druhém kole ztratil set s Francouzem Terencem Atmanem, kterému po dvou vyrovnaných sadách v rozhodujícím dějství nadělil kanára. Ve čtvrtfinále však i přes jedno zaváhání na servisu set neztratil a přehrál Maďara Fábiána Marozsána.
Ital v prvním setu soupeře naprosto smetl, když vyhrál od stavu 1:1 pět her v řadě. Na servisu ztratil pouze pět míčků, přestože do kurtu trefil méně než polovinu prvních servisů. Na příjmu využil tři z pěti brejkbolů. Vyrovnanější byl druhý set, ve kterém Maďar dokázal držet krok se světovou dvojkou.
Klíčový okamžik přišel za stavu 4:3, kdy Sinner nevyužil tři brejkboly v řadě a v následujícím gamu poprvé čelil šancím soupeře. Tu první odvrátil esem, druhou už ale zlikvidovat nedokázal a Marozsán po dvou vítězných úderech odskočil do vedení 5:4 a šel podávat na set. Těžký úkol však nezvládl, sadu nedopodával, prohrál 12 z posledních 13 míčků a neuhrál už aní game.
Sinner bude i při svém třetím startu v Pekingu usilovat o postup do finále. Předloni v něm vyřadil svého největšího rivala Carlose Alcaraze a následně triumfoval. Minulý rok právě se Španělem v boji o titul prohrál skvělou finálovou bitvu.
