Mertensová ještě víc uteče Siniakové. Belgičanka už potřetí dobyla Australian Open
Danilinová/Kruničová – Mertensová/Zhang 6:7, 4:6
Mertensová si zajistila návrat na post deblové světové jedničky už postupem do finále. V pondělí bude mít na Siniakovou, která na Australian Open obhajovala titul společně s Taylor Townsendovou, velký náskok v podobě 1 085 bodů.
Australian Open dokázala ovládnout už potřetí. V roce 2021 kralovala s aktuální singlovou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, předloni se Su-Wei Hsieh a letos s Zhang. Po boku Číňanky dokázala ve finále zdolat Danilinovou a Kruničovou.
Utkání trvalo bezmála dvě hodiny a vítězky musely po špatném začátku dohánět manko dvou brejků a stav 1:4. Setboly měly už na returnu při skóre 6:5, avšak nakonec potřebovaly tie-break a celkem sedm šancí. Následně si pořádně zkomplikovaly druhé dějství, v němž vedly už 5:0 a musely celkem třikrát podávat na zisk titulu.
Pro Mertensovou se jedná o už 24. kariérní titul v této disciplíně. Kromě tří triumfů na Australian Open má grandslamovou trofej ještě z US Open 2019 a Wimbledonu 2021 a 2025. Do kompletní sbírky jí tak chybí jen antukové French Open. Zhang slavila 17. vavřín a třetí na grandslamech (Australian Open 2019 a US Open 2021).
Danilinová s Kruničovou, které ve čtvrtfinále přemohly Siniakovou a Townsendovou, naopak neuspěly ani ve svém druhém společném grandslamovém finále. Recept na vítězství nenašly ani loni na French Open a stále mají jen jeden titul (Cleveland 2025). Danilinová si zahrála finále na majorech ještě na Australian Open 2022 a ani tehdy titul nezískala.
Naopak pro D + K další prohra v GS finále - zkrátka na velké zápasy nemají hlavu.