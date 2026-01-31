Mertensová ještě víc uteče Siniakové. Belgičanka už potřetí dobyla Australian Open

DNES, 05:28
AUSTRALIAN OPEN - Elise Mertensová si osladila návrat na post deblové světové jedničky, na němž v pondělí vystřídá Kateřinu Siniakovou, svým již třetím triumfem ve čtyřhře žen na Australian Open. Belgičanka po boku Shuai Zhang zdolala ve finále 7:6, 6:4 Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou, které v průběhu turnaje vyřadily právě rodačku z Hradce Králové.
Shuai Zhang a Elise Mertensová ovládly letošní Australian Open (© DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Danilinová/Kruničová – Mertensová/Zhang 6:7, 4:6

Mertensová si zajistila návrat na post deblové světové jedničky už postupem do finále. V pondělí bude mít na Siniakovou, která na Australian Open obhajovala titul společně s Taylor Townsendovou, velký náskok v podobě 1 085 bodů.

Australian Open dokázala ovládnout už potřetí. V roce 2021 kralovala s aktuální singlovou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, předloni se Su-Wei Hsieh a letos s Zhang. Po boku Číňanky dokázala ve finále zdolat Danilinovou a Kruničovou.

Utkání trvalo bezmála dvě hodiny a vítězky musely po špatném začátku dohánět manko dvou brejků a stav 1:4. Setboly měly už na returnu při skóre 6:5, avšak nakonec potřebovaly tie-break a celkem sedm šancí. Následně si pořádně zkomplikovaly druhé dějství, v němž vedly už 5:0 a musely celkem třikrát podávat na zisk titulu.

Pro Mertensovou se jedná o už 24. kariérní titul v této disciplíně. Kromě tří triumfů na Australian Open má grandslamovou trofej ještě z US Open 2019 a Wimbledonu 2021 a 2025. Do kompletní sbírky jí tak chybí jen antukové French Open. Zhang slavila 17. vavřín a třetí na grandslamech (Australian Open 2019 a US Open 2021).

Danilinová s Kruničovou, které ve čtvrtfinále přemohly Siniakovou a Townsendovou, naopak neuspěly ani ve svém druhém společném grandslamovém finále. Recept na vítězství nenašly ani loni na French Open a stále mají jen jeden titul (Cleveland 2025). Danilinová si zahrála finále na majorech ještě na Australian Open 2022 a ani tehdy titul nezískala.

Výsledky čtyřhry žen na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
vojta912
31.01.2026 06:48
Mohl by vzniknout Belgicko-russkočeský pár?
Liverpool22
31.01.2026 05:46
Mertens + Zhang po ospalém začátku a obratu z 1:4 na 7:6 jasně lepší a zaslouženě berou titul. smile Mertens k postu světové jedničky přidala i třešničku na dortu v podobě dalšího GS titulu a také potvrdila, že v Austrálii se jí velmi daří - pikoška je, že má z AO 3 tituly a každý s jinou parťačkou.
Naopak pro D + K další prohra v GS finále - zkrátka na velké zápasy nemají hlavu. smile
