Miami: Konec nejistého Lehečky? Jeho soupeř má životní formu a budí respekt
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 22. 3.
Češi v akci
Lehečka (21-ČR) – Quinn (USA) | Grandstand (16:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Lehečku čeká těžká zkouška
Kolem Jiřího Lehečky se v úvodu letošního roku vznáší nejistota. Český tenista nemá stabilní formu, prožívá nepovedený začátek sezony, ve většině zápasů předvedl podprůměrný výkon a výsledkem je nelichotivá bilance 7:5, kterou alespoň trochu kompenzují čtvrtfinále v Dauhá a Dubaji. V ideálním rozpoložení není ani v rámci březnového Sunshine Swingu. V Indian Wells ztroskotal hned v úvodním zápase po jasné porážce se Sebastiánem Báezem, ale v Miami další takový krach nepřipustil, když si poradil s nezkušeným talentovaným teenagerem Moïsem Kouaém.
Teď ale nejistého Lehečku čeká mnohem těžší výzva. Ve třetím kole totiž potkává domácího Ethana Quinna, který má naopak životní formu. Američan dorazil do Miami po zisku svého největšího titulu na challengeru ve Phoenixu, má momentálně na kontě sedm výher v řadě a na Floridě skolil bez ztráty setu dva bývalé členy TOP 10, jmenovitě Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda. Lehečka je mírným kurzovým favoritem na postup, nicméně porážka by žádnou velkou senzací nebyla. Zatímco český tenista letos stále hledá svou nejlepší možnou formu, Quinn je teď na vrcholu.
O postup do osmifinále budou usilovat i některé z největších hvězd. Utkání třetího kola čeká například světové jedničky Arynu Sabalenkovou, která obhajuje titul, a Carlose Alcaraze, Jelenu Rybakinovou či Taylora Fritze.
Nedělní program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Fernandezová (26-Kan.) – Pegulaová (5-USA)
2. Opelka (USA) – Fritz (6-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Alcaraz (1-Šp.) – Korda (32-USA)
4. Sabalenková (1-) – McNallyová (USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Fils (28-Fr.) – Tsitsipas (Řec.) / nejdříve v pondělí v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Lehečka (21-ČR) – Quinn (USA)
2. Svitolinová (9-Ukr.) – Baptisteová (USA) / nejdříve v 18:30 SEČ
3. Rybakinová (3-Kaz.) – Kosťuková (27-Ukr.)
4. Qinwen Zheng (23-Čína) – Keysová (15-USA)
5. M. Berrettini (It.) – Vacherot (24-Monako) / nejdříve ve 23:59 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Ostapenková (25-Lot.) – Paoliniová (7-It.)
2. Jódar (Šp.) – Etcheverry (29-Arg.)
3. Paul (22-USA) – Collignon (Belg.)
4. Landaluce (Šp.) – Chačanov (14-) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) – Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.)
COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bouzková/Valentová (ČR) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
COURT 3 (od 16:00 SEČ)
1. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Keninová/Samsonovová (USA/-)
2. Nosková/Šnajderová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (3-Kan./Braz.)
