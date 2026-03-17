Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec, Viďmanová má velkou šanci zvládnout premiéru

DNES, 12:30
Dvě české naděje vstoupí v úterý do hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Kateřina Siniaková dorazila na Floridu po velmi náročném programu a bude čelit houževnaté a odpočaté soupeřce, s níž nedávno prohrála těsnou bitvu. Darja Viďmanová startující na divokou kartu je naopak mírnou favoritkou a má solidní šanci vyhrát svůj premiérový zápas v tomto dějišti.
Kateřina Siniaková dorazila do Miami po velmi náročném programu (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 17. 3.

Češi v akci
Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Butch Buchholz (17:30 SEČ)
Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) | Grandstand (středa 01:30 SEČ)

Siniakové hrozí konec, Viďmanová má šanci

Nad Kateřinou Siniakovou visí otazník. V Indian Wells, kde zvládla několik maratonských bitev, musela skrečovat osmifinále dvouhry a ovládla deblovou soutěž, ukázala, že má tělo snad ze železa, ale není nezničitelná. Českou bojovnici v průběhu turnaje trápilo zranění nohy a v rozhovoru pro česká média přiznala, že není ve stoprocentní kondici. To představuje velký problém před jejím utkáním prvního kola na další tisícovce v Miami.

Rodačka z Hradce Králové totiž ideálně potřebuje být na další zápas stoprocentně fit, jelikož ji čeká souboj s Camilou Osoriovou. Kolumbijka má v posledních týdnech velmi solidní formu, bude odpočatá a praktikuje velmi podobný tenis jako Siniaková. Naposledy se střetly před pár týdny v Dauhá, kde Osoriová vyhrála více než dvouhodinovou bitvu a srovnala vzájemnou bilanci na 1:1. Těsný průběh se dá očekávat také v Miami, pokud Siniakovou nezradí tělo. Šance jsou naprosto vyrovnané.

Zatímco Siniaková uzavře program na Grandstandu a bude hrát až po půlnoci našeho času, Darja Viďmanová nastoupí mnohem dříve a jako druhá na dvorci Butche Buchholze. Mladá česká naděje startuje na Miami Open poprvé a od pořadatelů dostala divokou kartu do hlavní soutěže. Los určitě mohla mít těžší, nicméně souboji s žebříčkově mnohem výše postavenou hráčkou se nevyhne a vyzve Elsu Jacquemotovou.

Přesto bude česká hráčka proti 62. tenistce světa mírnou favoritkou. Jacquemotová totiž prožívá velmi nepovedený úvod sezony a disponuje bilancí 1:7. Její jediné vítězství v tomto roce bylo senzací, protože v prvním kole Australian Open vyřadila obrovskou favoritku Martu Kosťukovou. Viďmanová má s hráčkami TOP 100 úspěšnost 2:4 a může podruhé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu. Dosud se jí to povedlo jen loni na pětistovce v Guadalajaře.

Úterní program

GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Volynetsová (10-USA) – Andreescuová (Kan.) / kvalifikace
2. Waltertová (Švýc.) – Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Kesslerová (USA) – Frechová (Pol.)
4. Sönmezová (Tur.) – Haddadová Maiaová (Braz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) / nejdříve ve středu v 01:00 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) / kvalifikace
2. Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Boulterová (Brit.) – Bouzasová (Šp.)
4. Keninová (USA) – Blinkovová (-)


COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Rachimovová (6-Uzb.) – Gibsonová (19-Austr.) / kvalifikace
2. Sunová (12-N. Zél.) – Vekičová (14-Chorv.) / kvalifikace / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.) / kvalifikace

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
tommr
17.03.2026 13:30
Katka Siniaková by proti Osorio měla šanci jen kdyby byla stoprocentně fit a to bohužel není. A i kdyby se jí povedlo vyhrát tak stejně skončí už ve druhém kole na Karolíně Muchové ...
Darja Vidmanová vs Jacquemot je 50/50. V případě výhry ale pro ní platí totéž co pro Katku jen s tím rozdílem že stopku jí ve druhém kole vystaví Marie Bouzková ...
Diabolique
17.03.2026 13:17
Teda nevim jak ta Vidmanova proti Jacquemot - ta bude mit zase pujceny trenky od Machace a kdyby prohravala, sesviha Darju kozenym bicikem.
jorgge98
17.03.2026 12:42
Teda rozbitá Siniaková je fakt next level titulek.
PTP
17.03.2026 12:44
Rozmr.daná jako v Pulp Fiction
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 12:44
Ale bohužel pravdivej
aligo
17.03.2026 13:14
Furt pravdivějši, než to, že QF v Miami byl pro Raducanu životní úspěch
Alien
17.03.2026 13:12
Tak stejně jako většina, no!
Kapitan_Teplak
17.03.2026 13:30
Lepší rozbitá než nabouraná.
