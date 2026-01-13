Milion dolarů na Australian Open bere amatér! Dokázal porazit Sinnera či Anisimovovou
Obrovská šance pro amatérské tenisty. Pokud dokázali ovládnout kvalifikaci v jednom z australských států, mohli se v dějišti Australian Open zúčastnit hlavní soutěže One Point Slamu, na kterém startovali i hvězdní profesionální hráči v čele s Carlosem Alcarazem či Igou Šwiatekovou.
V každém zápase se hrál jen jeden bod a pro vítěze celého turnaje bylo přichystáno milion australských dolarů. Tučnou odměnu nakonec vybojoval amatér Jordan Smith, který po cestě za senzačním prvenstvím vyřadil mimo jiné mužskou světovou dvojku Sinnera, jenž vyhrál poslední dva ročníky Australian Open, a čtvrtou ženu pořadí WTA a finalistku posledních dvou grandslamů Anisimovovou.
Ve finále narazil na 117. hráčku světa Joannu Garlandovou. Reprezentantka Tchaj-wanu, která před pár dny ovládla podnik WTA 125 v Canbeře a startovala v kvalifikaci Australian Open, nedokázala do kurtu vrátit return Smithe a bylo rozhodnuto.
Smith si tak za několik dní a zápasů hraných na jeden bod vydělal zřejmě životní částku. Navíc pro svůj klub Castle Hill Tennis Academy v Sydney zajistil odměnu na 50 tisíc dolarů.
Australian Open uspořádalo tuto štědře dotovanou exhibici podruhé. Loni se ve finále utkali dva profesionální australští tenisté a Omar Jasika porazil Priscillu Honovou. Letošní exhibice One Point Slam se zúčastnilo 48 hráčů, přičemž polovina z nich byli profesionální tenisté. Konala se na centrálním dvorci Roda Lavera.
