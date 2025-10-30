Monacká kometa září dál. Vacherot si poradil i s přemožitelem Alcaraze a je ve čtvrtfinále
Norrie – Vacherot 6:7, 4:6
Jiří Lehečka v prvním, Arthur Rinderknech ve druhém a naposledy Norrie. Ti všichni již v Paříži gratulovali Vacherotovi k postupu. Nic na tom nezměnil ani posledně jmenovaný Brit.
Ten byl v úvodním setu blíže k prvnímu brejku utkání, který si vypracoval za stavu 2:2, soupeři však podání vzít nedokázal. Blíže se k prolomení servisu už žádný z hráčů v první sadě nedostal, o jejím výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Tu začal mnohem lépe vítěz ze Šanghaje, který šel do vedení 4:1. Norrie ještě dokázal snížit na 4:5, to však bylo z jeho strany vše. Monacký tenista úvodní dějství získal za 48 minut 7:6, v tie-breaku 7:4, a šel do vedení 1:0 na sety.
I ve druhém dějství se do první příležitosti dostal Alcarazův přemožitel. Při svém vedení 2:1 ale neproměnil ani jednu ze dvou brejkových možností a mohl toho pořádně litovat. V následujícím gamu své podání totiž udržet nedokázal a dostal se do složitého stavu 2:4.
Přesto se Norrie ještě jednou dostal velmi blízko k možnosti poprvé v zápase vzít svému soupeři servis. Ale ani za stavu 3:4 nedokázal proměnit další dvě možnosti na příjmu a prakticky tak rozhodl o výsledku utkání.
Vacherot si již duel utéct nenechal, sadu vyhrál 6:4 a po hodině a 38 minutách se mohl radovat z postupu. Norriemu tak nebylo nic platné, že v zápase získal o čtyři výměny více než jeho soupeř.
Rinderknechův bratranec tak od svého tažení v Šanghaji vyhrál včetně kvalifikace dvanáct utkání, poražen odcházel akorát z Basileje, kde podlehl v prvním kole po bitvě Tayloru Fritzovi.
Vacherot tak pokračuje v raketovém postupu po žebříčku. Před turnajem v Šanghaji mu patřila 205. příčka, do Masters v Paříži vstupoval coby 39. tenista světa, už teď má jistý další posun – v live žebříčku je na 30.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře