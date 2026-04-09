Monte Carlo: Konec brazilského zázraku i domácího hrdiny? Pokračuje boj o trůn
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 10. 4.
Čtvrtfinálové zápasy
Fonseca (Braz.) – Zverev (3-Něm.) | Court Rainier III (11:00 SELČ)
Auger-Aliassime (6-Kan.) – Sinner (2-It.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Bublik (8-Kaz.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)
Vacherot (Monako) – De Minaur (5-Austr.) | Court Rainier III (15:30 SELČ)
* Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Konec Fonsecy i Vacherota?
Pátek bude velkým dnem pro Joaa Fonsecu. Zázrak brazilského mužského tenisu, který má po dlouhé době svého stabilního zástupce mezi elitou, totiž nastoupí ke svému prvnímu čtvrtfinále na úrovni Masters. A rozhodně ho nečeká jednoduchá výzva, protože poprvé změří síly se zkušeným Alexanderem Zverevem. Němec je světovou trojkou a má na kontě už sedm trofejí z prestižních tisícovek.
Šance na postup jsou docela vyrovnané, i když favoritem zůstává Zverev. Fonseca má každopádně velký talent i potenciál a může se spolehnout na mohutnou podporu po celém světě. Na druhou stranu dokázal vyhrát jen jeden ze svých pěti soubojů se zástupci TOP 10 žebříčku. A to ten úplně první s Andrejem Rubljovem na loňském Australian Open. Každopádně se pro brazilského teenagera bude jednat o velmi cennou zkušenost. Tu si připsal i na posledních dvou turnajích, na kterých narazil na Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
Papírovým předpokladům se zkusí vzepřít i domácí hrdina Valentin Vacherot. Ještě před rokem ho v podstatě nikdo neznal a ti pozornější tenisoví příznivci ho registrovali prakticky jen na nižších okruzích nebo tady na Masters v Monte Carlu, kde dostával divoké karty. Teď je ovšem na svém kariérním maximu, 23. místě. A to i díky šokujícímu triumfu z kvalifikace na loňském Masters v Šanghaji. Tehdy v jeho kariéře nastal obrat o 180 stupňů a i v posledních měsících ukazuje své kvality.
V minulosti se v Monte Carlu představil čtyřikrát a nikdy nepřekročil druhé kolo. Letos je ovšem ve čtvrtfinále a porazil Juana Manuela Cerúndola, loňského finalistu Lorenza Musettiho a Huberta Hurkacze. Ve čtvrtfinále vyzve světovou šestku a loňského semifinalistu Alexe de Minaura. Australan nemá v posledních měsících ideální formu a antuka je jeho nejslabším povrchem. Vacherot bude spoléhat na bouřlivou domácí podporu a nastoupí s bilancí 3:4 proti hráčům TOP 10.
Souboj o trůn pokračuje
Carlos Alcaraz zatím v Monte Carlu úspěšně obhajuje loňský triumf a na dálku bojuje s Jannikem Sinnerem o setrvání na postu světové jedničky. V úvodních dvou zápasech se momentální lídr žebříčku musel vypořádat s argentinskými antukovými specialisty. Zatímco Sebastiána Báeze deklasoval, s Tomásem Martínem Etcheverrym potřeboval tři sety a na kurtu strávil dvě a půl hodiny. Teď ho naopak čeká soupeř, pro něhož je antuka nejslabším povrchem.
A to nevyzpytatelný Alexander Bublik, který se loni na antuce ohromně zlepšil a v podstatě před rokem odstartoval stále trvající životní období. Ruský rodák reprezentující Kazachstán nepřijel v dobré formě, ale v Monte Carlu si spravil chuť snadnými výhrami nad Gaëlem Monfilsem a Jiřím Lehečkou. Proti Alcarazovi nastoupí jako obrovský outsider, nicméně se svou dynamickou hrou a dělovým servisem by klidně mohl španělský supertalent potrápit.
Napínavý souboj o trůn by měl pokračovat. V Monte Carlu se totiž očekává finále mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem a hvězdný Ital by neměl zaváhat ani ve čtvrtfinále. Sinner sice v osmifinále s Tomášem Macháčem nečekaně přišel o sérii 37 vyhraných setů na turnajích Masters, nicméně svou aktuální neporazitelnost i tak prodloužil. Ta činí už 14 zápasů a zahrnuje březnové triumfy v Indian Wells a Miami, respektive zkompletování Sunshine Doublu.
Ačkoli potkává ve čtvrtfinále v Monte Carlu světovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho, je ve stejné pozici jako rival Alcaraz. Sinner bude obrovským favoritem. A to i díky tomu, že pro Kanaďana je stejně jako pro Alexandera Bublika antuka nejméně oblíbeným povrchem. Sinner navíc vyhrál s Augerem-Aliassimem poslední čtyři duely a ve vzájemné bilanci vede 4:2. Loni porazil kanadskou jedničku v Cincinnati, na US Open, v pařížské hale i na Turnaji mistrů a měl by na to v Monaku navázat.
