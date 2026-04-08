Monte Carlo: Konec, nebo dva Češi v osmifinále? Macháč čelí těžké výzvě

DNES, 06:00
V Monte Carlu zbývají po odstoupení Jakuba Menšíka už jen Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Zatímco Lehečka vydřel další vítězství a postoupil do osmifinále, Macháče velmi těžká výzva teprve čeká. Rodák z Berouna nastoupí v roli velkého outsidera proti nasazenému protivníkovi.
Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile) | Court EA de Massy (11:00 SELČ)
Macháč (ČR) – F. Cerúndolo (16-Arg.) | Court EA de Massy (12:30 SELČ)

Lehečku i Macháče čeká těžká výzva

Jiří Lehečka vstoupil do antukového jara velmi nepřesvědčivým výkonem. V prvním kole na Masters v Monte Carlu musel bojovat tři hodiny s výrazným outsiderem a kvalifikantem Emiliem Navou a možná by ani nepostoupil, kdyby nedokázal v úvodním setu odvrátit tři setboly. Finalista předchozí tisícovky v Miami každopádně bude s největší pravděpodobností potřebovat mnohem lepší výkon ve středu, pokud chce na turnaji pokračovat.

Čeká ho totiž na papíře podstatně nebezpečnější Alejandro Tabilo. Chilan je nebezpečný obzvláště na nejpomalejším povrchu, letos byl ve finále na oranžové drti v Rio de Janeiru a v úvodním kole v Monaku si snadno poradil s Mártonem Fucsovicsem. Lehečka je mírným kurzovým favoritem. A to i díky tomu, že vyhrál oba předchozí souboje (na okruhu ITF v roce 2019 i v Mnichově 2022). Také třetí vzájemný duel se uskuteční na antuce.

Těžkou výzvu má před sebou i Tomáš Macháč, který naopak bude výrazným kurzovým outsiderem. Bez šance by však rozhodně být neměl, pokud předvede solidní výkon a nebude nijak zdravotně limitován. Rodák z Berouna měl na rozdíl od Lehečky fantastický vstup do sezony, když získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul a byl kousek od postupu do osmifinále Australian Open. Jenže opět ho začaly brzdit zdravotní problémy a z posledních sedmi zápasů má bilanci 2:5.

Teprve druhé vítězství po skončení lednového australského léta si připsal nyní v Monte Carlu, kde ve třech setech přetlačil Daniela Altmaiera. Ještě mnohem těžší by to měl mít s nasazeným Franciscem Cerúndolem. Argentinec v prvním kole skolil trojnásobného šampiona Stefanose Tsitsipase a má nyní lepší a stabilnější formu než český tenista. Na druhou stranu je pro Macháče určitě hratelným soupeřem. Vítěz tohoto utkání si každopádně zahraje své premiérové osmifinále na Masters v Monaku.

Středeční program

COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Medveděv (7-ČR) – M. Berrettini (It.)
2. Garín (Chile) – Zverev (3-Něm.)
3. Auger-Aliassime (6-Kan.) – Čilič (Chorv.)
4. Musetti (4-It.) – Vacherot (Monako)


COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (13-) – Bergs (Belg.)
2. Fonseca (Braz.) – Rinderknech (Fr.)
3. Moutet (Fr.) – Ruud (9-Nor.)
4. Cobolli (10-It.) – Blockx (Belg.)


COURT EA DE MASSY (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
2. Macháč (ČR) – F. Cerúndolo (16-Arg.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tenisman1233
08.04.2026 14:42
Když to nejde přes mezihru tak cerundolo musel pomoct.
Pe3k
08.04.2026 14:31
Lehe 9. v race. smile
Ondřej.Jirásek
08.04.2026 14:03
Uff, viděl jsem jen konec druhého setu a Jirka se mi podobně jako v předchozím zápase nelíbil. Ta pomalá antuka mu prostě nesedí. Ale bez šance není ani další kolo a už teď může hodnotit turnaj pozitivně
Kreuz
08.04.2026 13:58
Lehecka, pochvala za vydrz, zapas jsem ale nevidel
pantera1
08.04.2026 14:02
Jsem ho dotlačila k výhře, zvládl koncovku TB v druhém setu a třetí už byl rutina, ale pěkně jsem si mákla .
Kreuz
08.04.2026 14:11
Asi jses lepsi nez ta blondyna, ted si dej na valchu Machace
pantera1
08.04.2026 13:51
Vydržel a vyhrál. Pěkně to otočil a zabojoval. Teď se musí připravit na Bublaninu .
The_Punisher
08.04.2026 13:53
Zvládl to dobre.
Oin
08.04.2026 13:51
Pěkně J2rka! Teď ho čeká Bubla.
pantera1
08.04.2026 12:42
Jirka to má nahnutý, to nevypadá dobře. Dnes mu to teda nejde .
pantera1
08.04.2026 12:57
Teď ho doraz a hurá do třetího, to musíš zvládnout .
pantera1
08.04.2026 13:27
Nejlepší možnej začátek třetího setu, vydrž Jirko vydrž
chlebavevaju
08.04.2026 12:35
Bude zde článek o slovech Romana Jebavého o Markétě Vondroušové z rozhovoru pro canalplussportczsk? Byla by zde zajímavá diskuze.
PTP
08.04.2026 14:49
Dobrá Jebačka ten rozhovor
aligo
08.04.2026 12:05
Panebože?! Méďa!? WTF?!
Tomas_Smid_fan
08.04.2026 12:24
nejlepší kariérní prohra. Matteo
George_Renel
08.04.2026 11:56
Jeden v pohodě doběhnutý, ale špatně zakončený kraťas stál Lehečku set.
Tomas_Smid_fan
08.04.2026 12:28
to u něj bohužel není nijak výjimečné. V tomhle si může podat ruku s Casperem.
Mantra
08.04.2026 11:54
Ajajaj. J2rka holt v Monacu není J1rka v Monacu
Pe3k
08.04.2026 11:51
Medvedev zpět ve vrcholné formě, prohrál prvních 9 gemu se specialistou na trávu a to na nejpomalejší antuce...
Mantra
08.04.2026 11:55
už 11
Mantra
08.04.2026 11:58
a to hraje doma za barákem
Mantra
08.04.2026 12:02
tvl 6-0 6-0
George_Renel
08.04.2026 10:22
Redakce asi nabídla místo titulkáře tommrovi.
Mantra
08.04.2026 10:26
redakce jsou tři notebooky na různých místech kdekoliv. Jednou jsem měl spolubydlícího, šefredaktora webu o F1 - dvacetiletej kluk po škole, co zrovna nastoupil do Aeroo Vodochody a bokem dělal toho redaktora, resp. označoval se jako šéfredaktor.
Nedělám si iluze.
Ale máme takový malý "soukromý" prostor, kde se "známe" už dlouho, pár lidí, a to je fajn.
Vlk-v-trave
08.04.2026 11:35
Asi ne... jak by to byl tommr a ATP, tak by tam bylo jasny postup :-D
Muselo by to byt WTA, tam by bylo jasny konec :-D
A vsechno bez otazniku...
pantera1
08.04.2026 09:38
Jirka by to měl zvládnout. Chce to nátlakovou hru, aby se Labil složil .
Tomáš to bude mít s Ceruzkou těžký, ale nevidím důvod proč by ho nemohl pěkně ostrouhat . Kluci snažte se postoupit je teprve středa
Georgino
08.04.2026 09:19
Ondro, to je dedukce z toho, že celý Zemi hrozí konec (Nostradamus) ? Nejsou už ty neustálý hrozby konce klišé? Já bych bral, že třeba ti kluci budou hrát zápas proti někomu, že se s někým utkají (s určitými vyhlídkami) a mý nemalý IQ mi napoví, že můžou i prohrát...
jeronym
08.04.2026 08:54
Klukum hrozi zvonec... ktery si musi porazeny, podle noveho pravidla ATP/WTA, nasadit na krk a nosit ho az do pristi vyhry.
JLi
08.04.2026 08:39
Vedlejšáku Macháči zase hrozí konec!
Mantra
08.04.2026 06:35
"Postoupí naši pleyeři do dalších kol? Budeme doufat."
com
08.04.2026 08:31
až budou hrát, tak budeme zoufat
JLi
08.04.2026 09:34
Komiku, tvoje Karča to zase celé vyhraje
