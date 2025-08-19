Muchová a Rubljov porazili na US Open legendu Williamsovou, ještě dnes je čeká čtvrtfinále

DNES, 19:25
US OPEN - Karolína Muchová (28) s Andrejem Rubljovem (27) úspěšně vstoupili do dvoudenního turnaje smíšené čtyřhry na grandslamovém US Open, který se letos hraje v úplně jiném formátu. Česko-ruská dvojice si v úvodním kole poradila 4:2, 5:4 s domácí legendou Venus Williamsovou (45) a jejím krajanem Reillym Opelkou (27). Ve čtvrtfinále vyzvou italské obhájce titulu Saru Erraniovou a Andreu Vavassoriho.
Karolína Muchová postoupila v mixu na US Open do čtvrtfinále (© ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Williamsová/Opelka – Muchová/Rubljov 2:4, 4:5

Muchová deblové soutěže takřka vůbec nehraje a v mixu startuje teprve podruhé v kariéře. Premiéru si odbyla v rámci letošního ročníku soutěže smíšených družstev United Cup v Austrálii po boku Tomáše Macháče.

Na probíhajícím US Open spojila síly s Rubljovem a v úvodním kole potvrdili roli favoritů. Na podání začali muži a Opelka i Rubljov si ho suverénně uhájili. Pak přišla na řadu Williamsová, která naopak zaváhala. Potíže na servisu měla i Muchová, ale česko-ruská dvojice obě hrozby zlikvidovala a náskok si uhájila.

Také v následující sadě přišly první brejkboly ve třetí hře na podání Williamsové. Rubljov na ten úvodní zkazil bekhend a Opelka pak zaúřadoval na síti. Američané tedy tentokrát tlak ustáli. O pár gamů později měli Muchová s Rubljovem při servisu Williamsové tři brejkboly v řadě, ale soupeři všechny odvrátili. Nakonec musel za stavu 4:4 rozhodnout klasický tie-break, ve kterém česko-ruský tandem zvítězil 7:4.

Muchová s Rubljovem nastoupí ve čtvrtfinále proti obhájcům titulu Erraniové a Vavassorimu. Italové v prvním kole vyškolili poměrem 4:2, 4:2 členy TOP 10 singlových žebříčků Jelenu Rybakinovou a domácího Taylora Fritze.

Mix na letošním US Open se hraje v úplně jiném formátu než v minulosti a pořadatelé za to byli hlavně ze strany deblových specialistů kritizováni. Přednost totiž dali kvůli větší atraktivitě singlovým hvězdám. V úterý se odehraje první kolo a čtvrtfinále, ve středu semifinále a finále.

Smíšená čtyřhra se netradičně koná v týdnu kvalifikace a před zahájením hlavních soutěží dvouher. Hraje se na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídne pouze finále. Vítězové získají milion dolarů.

Do soutěže smíšené čtyřhry měla původně zasáhnout i Kateřina Siniaková. Její parťák Jannik Sinner však kvůli nemoci odstoupil a rodačka z Hradce Králové se nakonec tohoto turnaje neúčastní.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pamppampalini
19.08.2025 19:58
Saaaara - vamos!!!!
hanz
19.08.2025 19:56
Stará Errani sotva přehodí síť při servu a voni ho ani nedokážou zreturnovat...
aligo
19.08.2025 20:04
Říkala to nedávno někde Hlaváčková i Hradecká, ona jak ho má extrémně pomalé, tak je to i z toho důvodu strašně těžké, jednak je hodně roztočené a jednak nemá žádnou energii, kterou by returnující hráč mohl využít
paddy
19.08.2025 19:53
hrál se TB někde jinde za stavu 4:4?
já pamatuju jen 3:3

progresivisté by ho mohli navrhnou za stavu 3:1 smile
PTP
19.08.2025 19:50
Rublev to teď párkrát posral
aligo
19.08.2025 19:41
Kolik je tam člověků v ochozech?
PTP
19.08.2025 19:47
Nab(l)ito v šapitó
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:31
Počkat, oni hrajou s Errani/ Vavassori už teď? WTF?
honza.khp
19.08.2025 19:34
jsou rozehřátí, ne?
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:35
To jo, ale stejně... Není to trochu divný?
com
19.08.2025 19:48
když cirkus, tak pořádnej smile
PTP
19.08.2025 19:39
Tak a ještě jednou, dokud jsme pěkně napružený.
Ondřej.Jirásek
19.08.2025 19:49
to jsem teda taky nečekal
paddy
19.08.2025 19:52
když zápas trvá 45 min., tak zvládnou i tři v řadě smile
Ondřej.Jirásek
19.08.2025 19:53
to jo, ale myslel jsem, že nastoupí až po těch dalších dvou zápasech prvního kola :D ale tak aspoň tam nemusej čumět dvě hodiny
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:56
Přemýšlíme stejně
paddy
19.08.2025 20:03
právě proto to dává smysl, aby tam nemuseli být celý den
seeker
19.08.2025 19:28
hrozná sraczka ten mmix tam - jako rozcvička, strečink, možná, ale jinak nic
pamppampalini
19.08.2025 19:29
Amadeus1
19.08.2025 19:28
Rublev vypadal spokojeně, bavilo ho to. Evidentně na něj má ženská ruka dobrý vliv. Karolíně a Andrejovi hodně štěstí do dalšího kola.
pamppampalini
19.08.2025 19:26
Mala tam byt Siniakova!!!!!!!!!
