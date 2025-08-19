Muchová a Rubljov porazili na US Open legendu Williamsovou, ještě dnes je čeká čtvrtfinále
Williamsová/Opelka – Muchová/Rubljov 2:4, 4:5
Muchová deblové soutěže takřka vůbec nehraje a v mixu startuje teprve podruhé v kariéře. Premiéru si odbyla v rámci letošního ročníku soutěže smíšených družstev United Cup v Austrálii po boku Tomáše Macháče.
Na probíhajícím US Open spojila síly s Rubljovem a v úvodním kole potvrdili roli favoritů. Na podání začali muži a Opelka i Rubljov si ho suverénně uhájili. Pak přišla na řadu Williamsová, která naopak zaváhala. Potíže na servisu měla i Muchová, ale česko-ruská dvojice obě hrozby zlikvidovala a náskok si uhájila.
Také v následující sadě přišly první brejkboly ve třetí hře na podání Williamsové. Rubljov na ten úvodní zkazil bekhend a Opelka pak zaúřadoval na síti. Američané tedy tentokrát tlak ustáli. O pár gamů později měli Muchová s Rubljovem při servisu Williamsové tři brejkboly v řadě, ale soupeři všechny odvrátili. Nakonec musel za stavu 4:4 rozhodnout klasický tie-break, ve kterém česko-ruský tandem zvítězil 7:4.
Muchová s Rubljovem nastoupí ve čtvrtfinále proti obhájcům titulu Erraniové a Vavassorimu. Italové v prvním kole vyškolili poměrem 4:2, 4:2 členy TOP 10 singlových žebříčků Jelenu Rybakinovou a domácího Taylora Fritze.
Mix na letošním US Open se hraje v úplně jiném formátu než v minulosti a pořadatelé za to byli hlavně ze strany deblových specialistů kritizováni. Přednost totiž dali kvůli větší atraktivitě singlovým hvězdám. V úterý se odehraje první kolo a čtvrtfinále, ve středu semifinále a finále.
Smíšená čtyřhra se netradičně koná v týdnu kvalifikace a před zahájením hlavních soutěží dvouher. Hraje se na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídne pouze finále. Vítězové získají milion dolarů.
Do soutěže smíšené čtyřhry měla původně zasáhnout i Kateřina Siniaková. Její parťák Jannik Sinner však kvůli nemoci odstoupil a rodačka z Hradce Králové se nakonec tohoto turnaje neúčastní.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
