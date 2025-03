Muchová hlásí, že je fit. Jak vzpomíná na jedinou předchozí účast v kalifornské poušti?

Karolína Muchová (28) vstoupí v pátek večer do turnaje v Indian Wells. Bude to pro ni teprve druhá návštěva na populárním podniku na prahu kalifornské pouště. Česká tenistka se v rozhovoru pro CANAL+ Sport rozpovídala i o tom, jak se aktuálně cítí, jak se sžívá s podmínkami a jaký dojem si odvezla z Dubaje, kde dokráčela až do semifinále.

Soupeřkou Muchové bude Italka Elisabetta Cocciarettová, která má s hráčkami TOP 20 bilanci 4:9. Aktuálně nejlepší česká tenistka je v utkání jasnou favoritkou a v roce 2023 si zahrála v Indian Wells čtvrtfinále.

Jaké vzpomínky máte na svou předloňskou účast v Indian Wells?

Turnaj jsem hrála poprvé, tak jsem se tady rozkoukávala. Neříká se mu pátý grandslam jen tak. Je to tady opravdu hezké. Dva roky zpátky se vše začalo nabalovat a zrovna tady jsem začala hrát docela dobře, pak i v Miami a potom i v Paříži, kde jsem hrála finále. Vše se to chytlo tady. Takže to bylo milé a příjemné a vzpomínám na to ráda.



Jak vypadají podmínky letos?

My jsme tady tři dny. Měli jsme dva tréninky, kdy foukalo, takže jsme ani moc nemohli hrát. Ale včerejší trénink byl fajn. Trénovali jsme na centru. Je příjemný, pomalejší, ale zvykám si. Myslím, že vždycky je důležité dostat se přes první kolo, soustředit se na to a potom se vždy s těmi podmínkami nějak sžiji.

Na turnaji v rakouském Linci vás trápilo stehno. Jak jste se dokázala zotavit a jak jste na tom fyzicky?

Vynechala jsem turnaj v Dauhá, abych se mohla věnovat regeneraci a dala se do pořádku. A v Dubaji už to bylo v pohodě. A teď jsme tak nějak v přípravě.



V Dubaji jste odehrála zase několik vynikajících zápasů a nakonec dramatický, i když smutný zápas s Clarou Tausonovou…

V Dubaji jsem se popravdě trošičku trápila. Zápasy jsem se spíš probojovávala, než že bych předváděla krásný tenis, ale i za to jsem vlastně ráda. To jsou takové ty výhry, když to člověku tolik nejde, ale vyhraje. Řekla bych, že takové výhry mi dají nejvíc. A semifinále byl hezký úspěch. Myslím, že i ten zápas s Tausonovou byl kvalitní. Dostávala jsem se do toho víc a víc a bylo to o kousek.



Svět zaujal i váš tweener. Podíváte se někdy i zpětně na takový úder?

Koukla jsem se na to, protože mě označili na stránkách. V ten moment je to vždy takové wow. Je příjemné něco takového zahrát. Jsem vždycky ráda, když se to povede a vyjde to.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.