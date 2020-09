Muchová hraje třetí kolo US Open. O první newyorské osmifinále bojuje s Cirsteaovou

US OPEN - Karolína Muchová i při své třetí účasti prošla do třetího kola US Open, ale dál se zatím nedostala. Předloni prohrála s Ashleigh Bartyovou, loni se Serenou Williamsovou. Papírově určitě největší šanci má dnes proti Soraně Cirsteaové. Ani o šest let starší Rumunka ve Flushing Meadows do druhého týdne ještě nikdy nepostoupila. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.