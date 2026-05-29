Muchová končí už ve třetím kole, z Paříže jí vyprovodila energicky hrající Švýcarka

DNES, 14:15
FRENCH OPEN – Poslední česká naděje v ženském pavouku Roland Garros vyhasla. Karolína Muchová roli jasné favoritky neustála a do osmifinále pustila svou soupeřku Jil Teichmannovou ze Švýcardka. Prohru 1:6 a 5:7 doprovázely výpadky formy i trable s pravou nohou. Teichmannová ale odehrála skvělý zápas a mezi 16 nejlepších postoupila zaslouženě.
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola (© JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Teichmannová - Muchová 6:1, 7:5

Muchové vstup do utkání proti Teichmannové nevyšel. Švýcarka si nejprve bez problémů vyhrála vlastní servis, poté po boji uspěla i na returnu a šla do vedení 2:0. Ani nadále se ale olomoucká rodačka nemohla dostat do tempa. Rodačka z Barcelony byla v úvodu utkání lepší hráčkou, což potvrdila dalším vyhraným gamem a šla do vedení už 3:0.

Trápení české jedničky ale stále nemělo konce. Muchová se nemohla spolehnout na svůj servis, a když ztratila i svůj druhý game na podání v řadě, prohrávala jednoznačně 4:0. Levou rukou hrající Teichmannová nadále pokračovala ve velmi jistém výkonu, druhý brejk v zápase potvrdila čistou hrou a po pouhých 19 minutách svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 5:0.

Muchová svou krizi alespoň lehce zmírnila prvním vyhraným gamem, na jasném průběhu úvodní sady to ale nemohlo nic změnit. Teichmannová na svém podání vzápětí proměnila druhý setbol a první set získala za 31 minut naprosto hladce 6:1.

I na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolům, oba dva ale dokázala odvrátit a nedovolila Teichmanové, aby dál dominovala. Vzápětí přidala česká tenistka brejk a nabyté sebevědomí potvrdila navýšením náskoku na 3:0. Nutno říci, že svými chybami pomohla Muchové k návratu do zápasu její soupeřka.

Další důležitý moment si Muchová připsala v pátém gamu, kdy při svém podání otáčela stav 0:40. Skvělou hrou s několika prohozy či přesnými údery po lajnách získala pět míčů v řadě a udržela náskok. Teichmanová pak neudržela ani svůj další servis, jenže se nehodlala vzdát: snížila na 2:5 a Muchová si poté přivolala zdravotníky, kteří museli ošetřit její pravou nohu.

Zdravotní trable se na výkonu Muchové podepsaly ztrátou několika gamův řadě a energicky hrající Teichmanové se zaslouženě podařilo srovnat stav druhé sady na 5:5 a i nadále ničila poslední českou naději skvělým pohybem a forhendovými údery. Nasazená Češka po nadějném nadechnutí prohrála šest gamů v řadě a pustila do osmifinále Teichmannovou.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Georgino
29.05.2026 16:34
Je to nějaké zranění? Kdo jste to viděl, napište. Já to viděl těsně po tom medical timeout.
PTP
29.05.2026 16:28
Jill Mušce hrála vysoký liftovaný míče a Muška se to snažila zabíjet a často kazila a celou ji to rozhodilo.
Kapitan_Teplak
29.05.2026 16:23
Muška se taky rozplácla o zeď ?
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:23
Sorana jede jak tank! 6:0, 6:0
Serpens
29.05.2026 16:21
Kvantita převažuje nad kvalitou. Většinu GS se nepodaří našim přelézt první týden. Pro takovou velmoc s takovým množstvím hráček je to zoufale málo.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:25
ano, pokud se některé z nich letos nepodaří prorazit ve Wimbledonu nebo na USO, bude to smutné a zřejmě budou potřeba změny...
PTP
29.05.2026 16:31
Release Kaderka!
PTP
29.05.2026 16:20
Za trest brutálně sežeru jednu skořicovou švýcarku!
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:22
s rozinkama?
PTP
29.05.2026 16:24
Rozinky budu teatrálně plivat na zem.
volejman
29.05.2026 16:16
Díval jsem se od stavu 5:3 pro Karolínu ve 2. setu. Soupeřka hrála ve stylu Muchové, zatímco Karolína jak leklá ryba. Bohužel, asi došla šťáva.
com
29.05.2026 16:15
chlebavevaju
29.05.2026 16:16
Nic jiného si nezaslouží!!! Jemná chuti do toho!
chlebavevaju
29.05.2026 16:16
*Jen s chutí
PTP
29.05.2026 16:14
Barcelóna vyhrála
subaru
29.05.2026 16:14
Přichází strašný úpadek tenisu z kterého se stávajícím zastaralým systémem a nechutí hráček i hráčů na sobě tvrdě makat nevyhrabeme.
falcon_heavy
29.05.2026 16:17
Když už v tomhle vedru jdeš na sluníčko, měl by sis vzít čepici...
frenkie57
29.05.2026 16:19
Liverpool22
29.05.2026 16:30
Spíš trénovat ve vedru někde na Floridě, ve Španělsku, Chorvatsku........Se sluníčkem a vedrem měla na AO problémy např. Linda N., dnes Mušce taky vedro nevonělo - jenže tenis je venkovní sport a pokud chtějí vyhrát GS musí být připravené úplně na všechno. Jak říkal jednou Roger Federer: " Kdo chce vyhrát GS musí být mentálně i fyzicky připraven na 7 zápasů", GS trvá 14 dní a hlavně na RG to jsou galeje a i letos přijde uprostřed RG bouřka což změní podmínky.......
joe39
29.05.2026 16:12
jednoznacne konstatovanie ze uplne zasluzene ..v podstate od 5-1 v druhom sete kanár. v prvom takmer tiez..
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:12
Sorry, ale zoufalý výkon Mušky. Gratulka sympatické Jill a její krásné trenérce (Španělce?)
Holky, děkujem!
Saulnier
29.05.2026 16:12
čo sa to stalo Muške
sku..vená robota, človek ani tenis nemôže pozerať ...
pantera1
29.05.2026 16:14
Mám to stejně a už začal Nole, taky to neuvidím .
Saulnier
29.05.2026 16:15
ja už našťastie končím do 10 minút, ale ešte sa potrebujem presunúť, čo je ďalších X minút ... no snáď aspoň od 2. setu už budem doma
pantera1
29.05.2026 16:16
Tak mi pak dej vědět, jak to tam vypadá.
Saulnier
29.05.2026 16:19
rád
PTP
29.05.2026 16:18
Šelmičce z Olomouce chyběla tvoje přímá podpora, Sven to dneska nedokázal.
frenkie57
29.05.2026 16:25
Dneska byl aktivní jak málokdy, ale Muška jakoby ho vůbec neposlouchala.
pantera1
29.05.2026 16:31
Muška se dnes šprajcla.
pantera1
29.05.2026 16:31
Muška mě hodně mrzí, ale myslela jsem na ní, mám dnes z těch zápasů takový nervy, že jsem snědla skoro celej Frgal s borůvkami a na to slehačku a hodně a to já jsem jinak na sebe přísná .
Levinest
29.05.2026 16:12
Katastrofální výkon, zasloužený konec. Bohužel
Liverpool22
29.05.2026 16:13
Bohužel máš pravdu smile
frenkie57
29.05.2026 16:11
Muška se potácí s utrženými křidélky nad propastí.
frenkie57
29.05.2026 16:13
A už tam spadla. Velké zklamání. Budu si muset večer spravit chuť něčím ostřejším.
Takže ženský singl pro nás skončil a ten mužský asi za pár hodin také.
chlebavevaju
29.05.2026 16:10
Na to, že český hokej již nestojí za nic a porazí jej i Rovníková Guinea nebo Bangladéš, jsme si už dávno zvykli. Ovšem že se do stejného marasmu a bahna dostane i ženský tenis, s tím se nepočítalo. Ostudné vystoupení našeho ansámblu.
jir6
29.05.2026 16:05
Hra na 6:5 pro Teichmann - fuj.
Georgino
29.05.2026 16:07
Kajča hraje pekelně. Ze svého backhandu nalejvá Teichmann do forehandu a nepoučí se z toho.
jir6
29.05.2026 16:09
Hraje příšerně dnes...
Georgino
29.05.2026 16:12
Viděl jsem to odstavu 5:2 ve druhém, šňůra příšerností v podání Karolíny. Hodně studená sprcha.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:14
takže za to můžeš ty
Saulnier
29.05.2026 16:05
medzitým Sorana udelila dvoch kanárov
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:05
hrozná hra, ustrašená
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:06
s takovýmito výkony může Muška na GS zapomenout
pantera1
29.05.2026 16:07
Jsem myslela, že to dneska zvládne, no ještě že jsem to neviděla .
Blondie
29.05.2026 16:05
frenkie57
29.05.2026 15:59
Muška bude ještě ráda za TB.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:01
sorry, ale takhle se o GS nehraje. Jako bojuje, ale ta hra...
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:04
22UE za set
The_Punisher
29.05.2026 16:05
Katastrofa
chlebavevaju
29.05.2026 15:58
Muchová 5:1 - 5:5 to je zase exkrement.
chlebavevaju
29.05.2026 15:58
Muchová 5:1 - 5:5 to je zase exkrement.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:57
Muška se to spíš snaží po...
pantera1
29.05.2026 15:59
Ten druhej měla dobře rozehranej a už to vypadá hrozivě .
modra.pani
29.05.2026 16:05
Teď už příšerně....
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 16:17
bohužel to není poprvé, takovýto výkon
Otrávila mě slušně. Ještě jí dám šanci na trávě.
frenkie57
29.05.2026 16:22
Letos to tedy těžce nevyšlo. Ale jak říkáš, budeme fandit dál, snad na trávě předvede lepší výkony, to samé platí do zbytku sezóny na betonech.
misa
29.05.2026 16:31
Před US Open už 30. narozeniny.
joe39
29.05.2026 15:56
ale ze ta Jil hra riadne lajny, neuveritelne jej to pada..tazka sichta pre Karo..
SydneyOpen
29.05.2026 15:52
Ach jo....
PTP
29.05.2026 15:49
Muška má snad strach hrát bekhend po lajně
PTP
29.05.2026 15:47
V prostřihu záběr do posilovny : Fonseca se rozvičuje s gumou a za ním kluše Nole na běžeckém pásu
frenkie57
29.05.2026 15:45
Muška si nechává ošetřovat puchyře, snad to její pohyb příliš neovlivní.
elskjer
29.05.2026 15:45
Bouzkova je nase nejstabilnejsi hracka, systematicky porazi vsechny co jsou v zebricku za ni a prohrava s temi, co jsem pred ni.. Je 26.wta a 3. Ceska.
misa
29.05.2026 16:20
V současnosti je Marie 28. na žebříčku a běžně prohrává se soupeřkami o desítky míst za ní...
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:43
když ne zranění, tak aspoň puchýře
PTP
29.05.2026 15:44
MTO Malý taneční orchestr
PTP
29.05.2026 15:38
Muška je krásně orosená, už mám zase hroznou chuť ji olízat.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:27
Soranasmile
zfloyd
29.05.2026 15:39
kanárek
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:43
zfloyd
29.05.2026 15:17
Muška se snad probírá , proč ten začátek většinou nechytá ??
modra.pani
29.05.2026 15:28
Asi ještě neměla dobře vychlazené rakety
Jarulenka
29.05.2026 15:47
Spíš nažhavené.
AI_dragon_B
29.05.2026 15:12
Aryna Sabalenková a její šperky v hodnotě 100 000 dolarů vyvolaly na Roland Garros rozruch uprostřed protestů proti odměnám hráček.
Uprostřed mediální bouře kolem odměn, přičemž někteří dokonce hrozili bojkotem turnajů, vyvolala světová jednička Aryna Sabalenková během svého úvodního zápasu na Roland Garros kontroverzi. Na sobě měla dva náhrdelníky a pár náušnic v hodnotě přibližně 100 000 dolarů.
jih
29.05.2026 15:38
A co jako? Jasně že světová jednička bude mít takové šperky, to je ok, ale ty vyšší odměny pomůžou desítkám jiných hráčů, co nikdy nebudou jedničky.
PTP
29.05.2026 15:10
Sven jí tam řádně promlouvá do duše.
joe39
29.05.2026 14:53
po dvoch ruskach ktore sa komplet vyhadzali z kurtu prisla hracka s dobrym servisom , ktora takmer nekazi, a este k tomu ľavačka, a hned je problem na svete a pripomina to matche s Rybkou a Potapkinom..verim, ze sa z toho este vyskriabe...ale bude to sakra tazke proti sebavedomej superke..
frenkie57
29.05.2026 14:52
První set prohrává i Marie, ale po podstatně vyrovnanějším průběhu. 6:4.
chlebavevaju
29.05.2026 14:50
Přesně jsem to tušil a blbec nevsadil. Teichmann byla tutovka dne v kurzu přes 6.
Liverpool22
29.05.2026 14:58
Jo, jo kurz 6,7 a navíc na antuce už Mušku porazila
chlebavevaju
29.05.2026 15:02
Přesně
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 14:46
si favoritka dělá prdel, ne? Sorry ta expresní výrazivo, ale, co jsem to zapnul, jsem v šoku.
The_Punisher
29.05.2026 14:49
Trochu jsem citil, ze s Jil muze mit problemy :(
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:05
já mám Jill rád, ale ne když hraje proti Mušce. Je to takový hezký milý skřítek.
frenkie57
29.05.2026 15:15
Je to velká sympaťanda. Vzpomínám, jak jednou hrála na nějakém turnaji s Karo Plíškovou debla a celým zápasem se prochechtaly a samozřejmě prohrály.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:23
jj
joe39
29.05.2026 14:42
Muška neochvejne jej to posiela na lavacky FH, uvidíme kedy na to príde , že takto nieee..
aligo
29.05.2026 14:40
PTP
29.05.2026 14:37
Muška má rakety v ledničce, no to je teda něco!
frenkie57
29.05.2026 14:40
To jsem teda ještě neviděl.
pantera1
29.05.2026 14:47
Aby měla vychlazený tlapky a dobře se jí hrálo .
pantera1
29.05.2026 14:50
Ale zatím teda trošku debakl, podle skóre .
frenkie57
29.05.2026 15:05
Jsem jí chtěl poslat něco hodně adresného, ale zapomněl jsem na to. Tak tady je to:
Jsem jí chtěl poslat něco hodně adresného, ale zapomněl jsem na to.
pantera1
29.05.2026 15:16
super, snad to pomůže. Přemýšlím, co bych jí poslala, aby ju to nakoplo .
PTP
29.05.2026 15:22
Ledový kafíčko?
PTP
29.05.2026 15:26
Trochu rychlejc :
Trochu rychlejc
pantera1
29.05.2026 15:35
Já to ještě urychlím

https://youtu.be/KlUsYvHDuDM?is=iURtDlU34gge9y2n

To je pro Mušku, Noleho ,Tommyho to chce pořádně, ať pot stříká na všechny strany . Maruška už je ztracená .
pantera1
29.05.2026 15:49
Na Noleho je to moc rychlý, to by se mi mohl uvařit, tam to budu muset trochu zpomalit. .
Otmar
29.05.2026 14:53
Jasně, a returny lítají 3m mimo, jak je to tuhé. Houstone...máme problém!!!
pantera1
29.05.2026 15:04
No já to nevidím, jen skóre sleduji, takže nevím co tam vyvádí .
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 14:57
pak má zmrzlou ruku a struny
Kapitan_Teplak
29.05.2026 14:36
To je tedy pěknej masakr
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:07
Žilletkou
Astarin
29.05.2026 14:35
Muška se potřebuje asi rozehrát. Snad jí neujede vlak.
Dave6969
29.05.2026 14:35
Spolu hrály jednou finále v Praze pokud se nepletu,Jil je sympatická.
PTP
29.05.2026 14:34
Kurt Suzanne Lenglen stojí za h*vno, zvlášť, když hodně svítí slunce.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 14:31
jasná favoritka opět zaspala začátek zápasu
Muško, je vedro, nechceš si tam spálit křídla!
Oin
29.05.2026 14:29
Muško!!!
