Muchová končí už ve třetím kole, z Paříže jí vyprovodila energicky hrající Švýcarka
Teichmannová - Muchová 6:1, 7:5
Muchové vstup do utkání proti Teichmannové nevyšel. Švýcarka si nejprve bez problémů vyhrála vlastní servis, poté po boji uspěla i na returnu a šla do vedení 2:0. Ani nadále se ale olomoucká rodačka nemohla dostat do tempa. Rodačka z Barcelony byla v úvodu utkání lepší hráčkou, což potvrdila dalším vyhraným gamem a šla do vedení už 3:0.
Trápení české jedničky ale stále nemělo konce. Muchová se nemohla spolehnout na svůj servis, a když ztratila i svůj druhý game na podání v řadě, prohrávala jednoznačně 4:0. Levou rukou hrající Teichmannová nadále pokračovala ve velmi jistém výkonu, druhý brejk v zápase potvrdila čistou hrou a po pouhých 19 minutách svítil na ukazateli skóre naprosto jednoznačný stav 5:0.
Muchová svou krizi alespoň lehce zmírnila prvním vyhraným gamem, na jasném průběhu úvodní sady to ale nemohlo nic změnit. Teichmannová na svém podání vzápětí proměnila druhý setbol a první set získala za 31 minut naprosto hladce 6:1.
I na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolům, oba dva ale dokázala odvrátit a nedovolila Teichmanové, aby dál dominovala. Vzápětí přidala česká tenistka brejk a nabyté sebevědomí potvrdila navýšením náskoku na 3:0. Nutno říci, že svými chybami pomohla Muchové k návratu do zápasu její soupeřka.
Další důležitý moment si Muchová připsala v pátém gamu, kdy při svém podání otáčela stav 0:40. Skvělou hrou s několika prohozy či přesnými údery po lajnách získala pět míčů v řadě a udržela náskok. Teichmanová pak neudržela ani svůj další servis, jenže se nehodlala vzdát: snížila na 2:5 a Muchová si poté přivolala zdravotníky, kteří museli ošetřit její pravou nohu.
Zdravotní trable se na výkonu Muchové podepsaly ztrátou několika gamův řadě a energicky hrající Teichmanové se zaslouženě podařilo srovnat stav druhé sady na 5:5 a i nadále ničila poslední českou naději skvělým pohybem a forhendovými údery. Nasazená Češka po nadějném nadechnutí prohrála šest gamů v řadě a pustila do osmifinále Teichmannovou.
Další informace průběžně doplňujeme.
Holky, děkujem!
sku..vená robota, človek ani tenis nemôže pozerať ...
Takže ženský singl pro nás skončil a ten mužský asi za pár hodin také.
Otrávila mě slušně. Ještě jí dám šanci na trávě.
To je pro Mušku, Noleho ,Tommyho to chce pořádně, ať pot stříká na všechny strany . Maruška už je ztracená .
Muško, je vedro, nechceš si tam spálit křídla!