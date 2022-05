Muchová na French Open vyřadila světovou trojku Sakkariovou! O třetí kolo zabojují ještě Siniaková a Kvitová

Karolína Muchová kvůli zranění břišního svalu ukončila loňskou sezonu už po US Open a do akce se vrátila až na konci března v Miami. Před cestou na druhý grandslam sezony odehrála pouhých pět zápasů.

Právě French Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve druhém týdnu. To může 25letá Češka změnit za dva dny, protože v areálu Rolanda Garrose letos vyřadila domácí divokou kartu Carole Monnetovou a senzačně i nasazenou čtyřku Marii Sakkariovou, která byla loni proti Barboře Krejčíkové jediný míček od postupu do finále.

Seeds continue to fall @karomuchova7 proves too good for Maria Sakkari, toppling the No.4 seed 7-6(5), 7-6(4). #RolandGarros pic.twitter.com/fofW31YHCg

Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5-2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7-5. Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3-0, na 4-2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

Karolina Muchova beats #4 Maria Sakkari 7-6(5), 7-6(4) and there is no top 10 left in the bottom half of the women’s draw at #RolandGarros.



Bencic is the highest ranked player left and faces Andreescu later