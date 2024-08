Muchová s Noskovou zabojují o bronzové medaile, v semifinále proti Italkám byly bez šance

OH PAŘÍŽ - Karolína Muchová (27) s Lindou Noskovou (19) si medaili na olympijských hrách v Paříži zatím nezajistily. České duo podlehlo v semifinále deblové soutěže 3:6, 2:6 favorizovaným Saře Erraniové (37) a Jasmine Paoliniové (28) a budou bojovat o bronz. Italky se ve finále utkají s Cristinou Bucsaovou a Sarou Sorribesovou, nebo Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou. Poražené z druhého semifinálového duelu budou soupeřkami českých tenistek.

Muchová, Nosková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Erraniová, Paoliniová 3:6, 2:6

Karolína Muchová s Lindou Noskovou hrají na olympiádě první společný turnaj ve čtyřhře, navíc obě na hrách pod pěti kruhy debutují. Ve všech třech předchozích zápasech zlikvidovaly manko setu a zvítězily v super tie-breaku, navíc vyřadily nasazené jedničky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou.

Proti vynikající a zkušené deblistce Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, která hrála singlové finále na posledních dvou grandslamech, další obrat nepředvedly. Dokonce se k němu ani nenadechly.

Češky nedokázaly odvrátit ani jednu ze tří brejkbolových hrozeb a k prvním vlastním šancím se propracovaly až v závěrečném gamu utkání. Italky však sérii tří brejkbolů odvrátily a vzápětí proměnily hned první mečbol.

České duo si postupem do semifinále zajistilo boje o cenné kovy. Ten zlatý a stříbrný to sice nebude, nicméně bronzový stále mohou získat. O jejich posledních soupeřkách se rozhodne po skončení druhého semifinále.

To obstarají Španělky Cristina Bucsaová se Sarou Sorribesovou proti Ruskám Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové, které ve čtvrtfinále vyřadily zlaté medailistky z Tokia 2021 Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

O bronz budou usilovat také Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem v mužské čtyřhře. Jistotu první medaile z letošní olympiády má Česko díky Macháčovi a Siniakové, kteří odehrají v pátek večer finále mixu.

Medaili si Muchová s Noskovou nechtějí nechat utéct

Karolína Muchová a Linda Nosková si olympijskou medaili ze čtyřhry nechtějí nechat ujít. Po dnešní semifinálové porážce s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou je jejich nadějí nedělní zápas o třetí místo. Před ním mají v sobotu volný den, první v nabitém programu olympijského turnaje v Paříži.

"Jsme tady celý týden, teď jsme se dostaly do prekérní situace, že nám nezbývá než vyhrát, ale v neděli budeme na kurtu jezdit a snad se nám bude dařit," řekla českým novinářům Muchová.

Proti drobnějším, ale sehranějším Italkám, které byly letos na stejných dvorcích ve finále Roland Garros, se nedokázaly prosadit na returnu. "Když se podívám zpátky, tak od Erraniové to lítá dvacet kilometrů za hodinu a my jsme ji nebyly schopné brejknout. Na druhou stranu to měly velmi dobře takticky zvládnuté. Nehrají spolu poprvé a ví, jak tyhle situace hrát. Takticky hrály velmi dobře. Líp než my," uvedla Muchová.

Při mečbolu na ni Erraniová vytáhla podání spodem. "Myslím si, že bych měla být ready na všechno při returnu. Popravdě, úplně jsem to nečekala. Nezahrála jsem z toho nejlíp. Takže to bylo šokující," řekla loňská finalistka Roland Garros Muchová.

Erraniová úřadovala i na síti. "Má na tom trochu aktivnějším tenise na síti založenou svoji hru. Aspoň tu deblovou. Takže bylo jasné, že to bude zkoušet. Měly takovou taktiku od začátku. My jsme na to úplně nenašly recept," dodala na její adresu Nosková. S Muchovou budou mít v sobotu poprvé na turnaji volný den. Rády by se podívaly i na jiné sporty s českou účastí.



Výsledky ženské čtyřhry na olympiádě v Paříži

