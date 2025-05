Muchové hrozí další operace: Bylo to silné kafe, šla jsem na kurt bez bekhendu

Karolínu Muchovou (28) limitovalo při úterním neúspěšném vstupu do Roland Garros zranění levého zápěstí. Turnajová čtrnáctka po porážce s Američankou Alycií Parksovou 3:6, 6:2, 1:6 řekla českým novinářům, že při hře nemohla využívat obouručný bekhend. S podobným zraněním na opačné ruce přitom laborovala v nedávné minulosti. Muchová je přihlášená do turnajů na trávě, ale momentálně neví, zda do nich nastoupí.

"Chtěla jsem tu hrát a pořád čekala, jestli se mi to levé zápěstí zlepší. Jeden den je lepší, jeden den zase horší. Nevěděla jsem, jestli budu moct hrát obouručný bekhend. Bohužel v posledních dnech zase zranění dost bolelo, takže jsem to nezvládla," uvedla Muchová. "I tak jsem si říkala, že s čopem mám šanci. Ale zrovna proti téhle soupeřce tahle hra neseděla. Hrála fakt dobře, dobře servírovala, hrála rychle. Bylo to těžké," konstatovala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Předloňská finalistka Roland Garros se vrátila na kurt po více než dvou měsících. Naposledy hrála turnaj v březnu v Miami a ani herní absence jí neprospěla. "Chybí mi zápasové sebevědomí a nejsem vyhraná. To mi také nehrálo do karet. A ještě k tomu jdu na kurt a nemám bekhend. Bylo to silné kafe, ale i tak jsem si pořád věřila. Jenže to prostě nešlo," řekla.

Podle olomoucké rodačky jde o podobný typ zranění, jaký řešila před rokem a půl na pravé ruce. Jakou formu léčby má zvolit, to zatím neví. "To právě nikdo nedokáže říct. To pravé zápěstí jsem řešila konzervativně půl roku a potom to stejně skončilo operací. Operace je pro mě vždycky až poslední možnost, nechce se mi na ni a budu zkoušet ještě nějaká alternativní řešení. Ale když nebudou fungovat, budu muset zase na sál," uvedla Muchová.

Bringing the heat @TheRealAParks scores a spot in the second round after knocking out Muchova 6-3, 2-6, 6-1!#RolandGarros pic.twitter.com/Mi1VUevKsN — wta (@WTA) May 27, 2025

Přetrvávající zdravotní potíže jí nepřidávají ani na psychice. "Mrzí mě to. Vždy se snažím o nějakou cestu, ale je to na prd. Zase jsem se dostala do stavu, kdy nemůžu hrát úplně naplno. Budu se to snažit nějak vyřešit, abych ještě do téhle sezony mohla naskočit se svým normálním bekhendem. Ale po pravdě teď nedokážu říct, jestli budu, nebo nebudu hrát," řekla olomoucká rodačka.

Nejistý je proto i její nejbližší program. V travnaté části sezony je zatím přihlášená na turnaje v Queen's Clubu, Berlíně a na grandslamový Wimbledon. "Teď mám zase čas, že můžu zápěstí řešit. Zkusím tomu dát 150 procent a budu doufat, že bekhend zapojím," doplnila Muchová.