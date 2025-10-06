Muchovou čeká těžké první kolo, problémy může mít i Nosková. Bouzková se pokusí o senzaci

Úterní program na posledním letošním podniku kategorie WTA 1000 nabídne tři zápasy s českým zastoupením. Karolína Muchová (29) a Linda Nosková (20), která dorazila po životním finále, v čínském Wuhanu teprve začnou a obě čeká těžká výzva. Naopak už druhé kolo absolvuje Marie Bouzková (27) a pokusí se zaskočit světovou dvojku Igu Šwiatekovou.
Karolína Muchová vyzve v prvním kole Martu Kosťukovou (© MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 6. 10.

Češi v akci
Muchová (12-ČR) - Kosťuková (Ukr.) | Court 1 (06:30 SELČ)
Nosková (ČR) - Putincevová (Kaz.) | Court 2 (08:30 SELČ)
Bouzková (ČR) - Šwiateková (2-Pol.) | Center (13:00 SELČ)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchovou a Noskovou čeká těžká výzva

Karolína Muchová zahájila asijskou tour před dvěma týdny v Pekingu, kde neobhájila finálovou účast z loňska a skončila už v osmifinále po třísetové bitvě s pozdější šampionkou Amandou Anisimovovou. Olomoucká rodačka tak přišla o členství v TOP 20 světového pořadí a také post české žebříčkové jedničky. Nyní ji čeká premiérový start na poslední letošní tisícovce ve Wuhanu. Ačkoli je mezi nasazenými, nemá v prvním kole vůbec snadný los. Naopak vyzve Martu Kosťukovou, která v posledních týdnech začala hrát zase mnohem lépe, už překonala letní krizi a je v hodnocení jen o čtyři místa níže. Jediný předchozí souboj se uskutečnil na nedávném US Open a byla z toho dramatická třísetová bitva. Tu urvala navzdory neideální kondici česká tenistka. Šance jsou takřka vyrovnané a Muchová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.

Za normálních okolností by byla Linda Nosková ve svém prvním kariérním zápase na tisícovce ve Wuhanu jednoznačnou favoritkou. Její soupeřka Julia Putincevová totiž neprožívá povedenou sezonu, byla letos jen jednou v semifinále (v lednu v Adelaide), disponuje negativní bilancí celkově (20:23) i na venkovních betonech (12:13), prohrála posledních šest soubojů s hráčkami TOP 20 a propadla se na současnou 63. pozici. Nosková naopak přijela po životním turnaji a svém největším finále a debutovala v nejlepší dvacítce pořadí. A právě to představuje problém. V neděli večer totiž hrála finále s Amandou Anisimovovou v Pekingu a už v úterý odpoledne nastoupí ve Wuhanu. Pokud nebude nová česká jednička zdravotně limitována, měla by roli mírné favoritky potvrdit. Je však otázkou, zda se dokázala po vynikajícím a náročném tažení v Pekingu fyzicky i psychicky dostatečně zotavit. Nosková vyhrála poslední dva duely a vede ve vzájemné bilanci 2:1.

Bouzková se pokusí o senzaci

Nejmenší šance se dávají v úterý Marii Bouzkové, která na rozdíl od krajanek odehraje už druhé kolo. Pražská rodačka začala svůj třetí kariérní start ve Wuhanu hladkou výhrou nad Camilou Osoriovou a potvrdila skvělou formu, která ji provází od červencového návratu na betony. V tomto období mimo jiné triumfovala na Livesport Prague Open a došla do osmifinále před týdnem v Pekingu. Teď ji ovšem čeká podstatně těžší soupeřka. A sice světová dvojka a jedna z největších favoritek Iga Šwiateková. Polská hvězda bude jednoznačnou favoritkou, odehraje svůj první zápas po šokující porážce s Emmou Navarrovou v osmifinále v Pekingu a ve Wuhanu debutuje. Bouzková prohrála všech šest letošních soubojů se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku, dokonce neuhrála set, a poslední takto cenný skalp zapsala loni v létě. Šwiatekovou zatím potkala jen loni na French Open a coby obrovská outsiderka statečně vzdorovala.

Vstup do turnaje čeká v úterý také Naomi Ósakaovou či Emmu Navarrovou. O osmifinále bude bojovat Mirra Andrejevová. Previews k těmto zápasům najdete zde.

 

